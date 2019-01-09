Son Dakika Haberleri: Paris'in İlk Çıplaklar Restoranıydı, Kepenkleri İndiriyor!

Paris'in İlk Çıplaklar Restoranıydı, Kepenkleri İndiriyor!

1 saat önce

İlk açıldığında olay yaratan Paris'in güneybatısındaki çıplaklar restoranı müşteri bulamadığı için kapanıyor.

1
Paris'in ilk çıplaklar restoranı
Parisin ilk çıplaklar restoranı
O'naturel, Kasım 2017'de açıldı ve Paris'in ilk çıplaklar restoranı olarak ilan edildi.
2
Müşteri bulamadı
Müşteri bulamadı
Kurucularının hayal ettikleri gibi olmadı, müşteriler akın etmedi ve 15 ay sonra, kapatma kararı alındı.
3
Şubat ayında kapanıyor
Şubat ayında kapanıyor
Şehrin 12. bölgesinde yer alan O'naturel'in sahipleri Mike ve Stephane Saada, Şubat ayında kapılarını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı.
4
Kurallar mı zorladı
Kurallar mı zorladı
Paris'in lüks semtlerinden 12'nci bölgede bulunan restorana giren müşterilerin, restoranda yemek için bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Sadece rezervasyon yapanların alındığı restorana 20 yaş altı kişiler ebeveyn izni olmadan alınmıyor.
5
Yemeğe geçmeden herkes çırılçıplak soyunuyor
Yemeğe geçmeden herkes çırılçıplak soyunuyor
Yemeğe geçmeden önce tüm müşteriler giysilerini ve cep telefonlarını vestiyerde bırakmak zorundalar. Yaklaşık 20 masalı restoranın menüler menüsündeki yemeklerin fiyatları 39 ila 49 Euro (245 ila 307 lira ) arasında değişiyor.
6
Kurucuları, müşterilere seslendi
Kurucuları, müşterilere seslendi
Kapanma kararının ardından açıklama yapan restoranın kurucularından Mike ve Stephane Saada kardeşler, müşterilerine son bir çağrıda bulunarak kapanmasına az bir süre kala restorana kalabalık gelmelerini istedi.
7
Fransa'da nudistler için özel olarak ayrılmış 460 mekan bulunuyor ancak bunların çoğunluğunu plajlar oluşturuyor.

»      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:11 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (31)
Tüm yorumlar için tıklayınız


Diğer Galeriler

Gelinim Mutfakta'nın Fenomen Kaynanası Reyhan'ın Müthiş Değişimi! Tam 25 Kilo Verdi Fransız Pierre de Gigord'un Osmanlı Fotoğraf Arşivinden İlk Kez Göreceğiniz Fotoğraflar Kainat Güzelinin Bu Halini Unutun! Estetikli Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı 19 Yaşında Silah Zoruyla Kaçırılan Hemşire, 20 Erkekle Zorla Cinsel İlişkiye Sokuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 09:52:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Paris'in İlk Çıplaklar Restoranıydı, Kepenkleri İndiriyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]