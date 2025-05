2025 Turizm Rekorları Bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılının ilk çeyrek turizm verilerine ilişkin, ilk çeyrek itibarıyla 2025'te turizmde rekor gelir seviyesine ulaşıldığını söyledi.

Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2025 Yılı İlk 3 Aylık Turizm Verilerini Değerlendirme ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı" programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Turizmde 2018 itibarıyla bir strateji değişikliğine gidildiğini belirten Ersoy, "'Bundan sonra sadece niceliğe değil niteliğe de önem vereceğiz' dedik. 'Sadece ziyaretçi sayılarını arttırmayı hedeflemeyeceğiz, konaklama dışı harcaması fazla olan turistleri de hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz' demiştik. Özellikle pandemi sonrasında çok hızlı artışlarla hedefe uygun bir rakama geldik. 2024 yılını 62,3 milyon ziyaretçi, 61,1 milyar dolar gelirle kapatmıştık." dedi.

Ersoy, 2017-2024 değişimi olarak bakıldığında turist sayısında yüzde 64, gelir artışında ise yüzde 95,5'lik bir artış yaşandığına dikkati çekerek, 2017'deki turizm gelirinin 2024'te neredeyse iki katına çıktığı bilgisini verdi.

2025 yılı hedefinin 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seneki ziyaretçi sayılarına baktığımız zaman ilk çeyrekte 8,9 milyon ziyaretçi ağırladık. Yıl sonu ortalamasına baktığımız zaman hedefimizde yüzde 4,4'lük artış olduğunu düşünüyoruz. Özellikle ocak ayını çok başarılı bir şekilde yüzde 5,5'lik bir artışla kapattık. Şubat ayına geldiğimizde ziyaretçi sayılarını etkileyen takvimsel faktörler oldu. Şubat ayı 4 yılda bir 29 yerine 28 çekiyor. Bunun şubat ayına yüzde 3,5'luk bir etkisi var. Mart ayına baktığımızda ramazan ayı döneminde bölgesine göre yüzde 20'ye varan azalışlar oluyor. Özellikle Müslüman ülkelerden gelen ziyaretçiler seyahatlerini erteliyor. Batılı ülkelerden gelen ziyaretçiler ise yeme içme aktivitelerinin, eğlencenin daha az olduğu bir döneme denk geldiği için ramazan sonrasını tercih ediyorlar. Bir de geçen sene Paskalya tatili mart ayına geliyordu. Bu sene 20 Nisan'a kadardı. Yani ikinci bir takvimsel etki de aslında orada yaşadık. Bu takvimsel kaymalar mart ayını olumsuz etkilese de nisan ayına olumlu etkileri oldu. Nisan ayı çok iyi başladı. Tahmini sayılar var, yüzde 6 büyümeyle kapatacak gibi gösteriyor."

Bakan Ersoy, nisan ayının son 7 gününde 23 Nisan'da İstanbul'da medyana gelen depremin olumsuz etkinlerinin yaşandığını da ifade ederek, "Mayıs ve haziran rezervasyonlarına baktığımızda ise Türkiye yıl sonu ortalamasının üzerinde geliyor. Bunlar da eklendiği zaman muhtemelen ikinci çeyrek raporunda yıl sonu büyümesiyle orantılı duruma geleceğiz." şeklinde konuştu.

İlk üç aydaki turist dağılımına bakıldığında İran'dan 733 bin, Rusya Federasyonu'ndan 601 bin, Almanya'dan 572 bin, Bulgaristan'dan 506 bin, Birleşik Krallık'tan ise 304 bin ziyaretçinin Türkiye'ye geldiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Yabancı turist kaynaklı kişi başı gecelik geliri önemsiyoruz. Bunun olumlu sonuçlarını da zaten rakamlara çok iyi bir şekilde yansıttığını görüyoruz. 2017'de 75 dolarla devralmışız, 2024'te 108 dolara kadar çıkmış. Bu sene ise ilk çeyrekte 116 dolara çıkmış. Yıl ortalaması için beklentimiz ise 117 dolar. Hem ilk çeyrek olarak baktığımız zaman hem de ortalamasını aldığımız zaman kişi başı gecelik gelirin beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun da zaten esas hedefimiz olan turizm gelirine olumlu yansımasını hep beraber göreceğiz. 2025 yılındaki 64 milyar dolar gelir hedefimize paralel bir sonuçla ilk çeyreği kapatmış olduğumuzu sevinerek söyleyebilirim."

5'inci yılında rotaya 4 yeni şehir eklendi

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalinin 5'inci yılında 20 şehirde gerçekleştirileceğini, geçen yıla ek olarak Manisa, Mardin, Malatya ve Kayseri'nin de dahil edildiğini dile getirdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu sene 5 Nisan'da Adana ile başladığını ve 10 Kasım'da Antalya ile sona ereceğini belirten Ersoy, "219 günlük dünyanın en uzun festivalinden bahsediyoruz. 2022 itibarıyla Avrupa Festivaller Birliğine üye olarak kabul edilmişti. Festival, 7'den 70'e her yaş grubunda her kesimden vatandaşa sanatın her türlüsüyle hitap edebilen bir etkinlikler silsilesi." diye konuştu.

Ersoy, bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında çok sayıda yıldız etkinlikler düzenleyeceklerini aktararak, "Dünyaca ünlü ressamların sergilerine bu yıl da festivalimizde yer veriyoruz. Bu kapsamda Salvador Dali 'Sürrealizmin Başyapıtları' sergisiyle, Henri Matisse ise 'Çizginin ve Çizimin Sadeleştirilmesine Doğru' sergisiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Bu isimlere ilave olarak Marc Chagall Ankara'da, Joan Miró İzmir'de, René Magritte Antalya'da, Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas ve Auguste Rodin ise Nevşehir ve Diyarbakır'da yer alacak. Öte yandan 2024'te İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da ağırladığımız Pablo Picasso bu yıl Anadolu'da tam 7 şehirde (Adana, Bursa, Van, Kayseri, Gaziantep, Mardin ve Diyarbakır) sanatseverlerle buluşacak." dedi.

Amerikalı fotoğrafçı ve foto muhabiri Steve McCurry'nin "The Haunted Eye" başlıklı sergisinin dünya prömiyerinin İstanbul'da gerçekleştirileceğini de belirten Ersoy, "Dünyanın köklü sanat kurumlarından Bolşoy Tiyatro Opera ve Balesi, 'Kuğu Gölü Balesi' ile 'Romeo ve Juliet' oyunlarını İstanbul'da sergileyecek. İtalyan besteci ve piyanist Andrea Vanzo İstanbul'da sahne alacak. Osmanlı'nın son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında sanat, edebiyat ve kültür alanındaki önemli isimler yetiştirmiş köklü bir aile olan Şakir Paşa Ailesi bu yıl festivalimizin baş misafirlerinden biri olacak. Ailenin beş önemli ismi Fahrelnissa Zeid, Aliye Berger, Nejad Melih Devrim, Füreyya Koral ve Cevat Şakir Kabaağaçlı ilk kez aynı sergide buluşacak. Öncü bir sanatçı, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun mimar Turgut Cansever tarafından tasarlanan Kalamış'taki müze evi, 50. ölüm yıldönümünde Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyarete açılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.