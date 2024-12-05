30 İlde PKK/KCK Operasyonları: 147 Şüpheli Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-28" operasyonlarında, terör örgütü mensubu 147 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşımda terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, Gürz-28 operasyonlarında ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik son 10 gündür Jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-28' operasyonlarında; 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

40 yıldır kardeşliğimize pusu kuran, milletimizin birliğine ve beraberliğine kast eden bölücü terör örgütünü, bu topraklardan kazıyıp atıyoruz. "Terörle mücadele" bizim kırmızı çizgimizdir!

Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Gaziantep, Giresun, Iğdır, İstanbul, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Kars, Kocaeli, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen 'Gürz-28' operasyonlarında yakalanan şüpheli terör örgütü mensuplarının, terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından haklarında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."