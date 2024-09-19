ANKİROS 2024\'te Sanayi Vurgusu

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ANKİROS 2024'ün açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır , "Bağımsızlığımızın ve büyümemizin temelini oluşturan sanayi sektöründe çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine hep birlikte yükselttik. Organize sanayi bölgelerimizin ( OSB ) sayısını 191'den 362'ye çıkardık. Kurduğumuz 45 endüstri bölgesini, Türkiye 'nin üretim üsleri haline getirdik. Sanayi sektöründe üretim ve ihracat rekorları kırdık. Otomotiv üretimimiz, yıllık 357 binden 1 milyon 468 bine yükseldi. Türkiye, Avrupa'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi oldu. Hiçbir zaman yerli ve yabancı sermaye ayrımı yapan bir anlayışın içerisinde olmadık, olmayacağız" dedi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen 16'ncı Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nın (ANKİROS 2024) açılış töreni yapıldı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Efe, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD)Başkanı Fuat Tosyalı, 22. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Organizasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özgül Keleş, METEM, IMMC2024 ve VDMA Metallurgy üst düzey yetkilileri, Hannover Messe Ankiros Fuarcılık Yönetimi ve sektör temsilcileri katıldı.

'TÜRKİYE, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK, DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK BEYAZ EŞYA ÜRETİCİSİ OLDU'

Fuar açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye olarak son 22 yılda, hayata geçirdiğimiz politikalarla, inşa ettiğimiz araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanlarımız ve nitelikli insan kaynağımızla güçlü ve müreffeh Türkiye'yi inşa etme yolunda adım adım ilerliyoruz. Bağımsızlığımızın ve büyümemizin temelini oluşturan sanayi sektöründe çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine hep birlikte yükselttik. Organize sanayi bölgelerimizin (OSB) sayısını 191'den 362'ye çıkardık. Kurduğumuz 45 endüstri bölgesini, Türkiye'nin üretim üsleri haline getirdik. Sanayi sektöründe üretim ve ihracat rekorları kırdık. Otomotiv üretimimiz, yıllık 357 binden 1 milyon 468 bine yükseldi. Türkiye, Avrupa'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi oldu. Beyaz eşya üretimimiz yıllık 6 milyon 700 binden 32 milyon 300 bine çıktı. Türkiye, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisi oldu" dedi.

'AVRUPA'NIN 2, DÜNYANIN İSE 8'İNCİ BÜYÜK ÇELİK ÜRETİCİSİ KONUMUNDAYIZ'

Bakan Kacır, "Otomotivden inşaata, kimyadan makine üretimine, enerjiden raylı sistemlere oldukça geniş bir yelpazede, pek çok sektöre girdi tedariki sağlayan metal sanayimiz de güçlü sanayi, güçlü Türkiye' vizyonumuzu en üst düzeyde sahiplenen sektörler arasında yer alıyor. Yıllık 60 milyon ton üretim kapasitesine sahip Türk demir çelik sektörümüz, gerek üretim kapasitesiyle gerekse üretim miktarı ve ürün kalitesi ile bugün dünyada önemli bir konuma sahip. Avrupa'nın 2., dünyanın ise 8. büyük çelik üreticisi konumundayız. Dünya ham çelik üretiminin yüzde 0,7 azaldığı bu yılın ilk 7 ayında, biz üretimde yüzde 14,9 artış kaydettik. Metal sanayinde, göğsümüzü kabartan bir diğer gururumuz ise döküm sektörümüz olmuştur. Üretim teknolojisi ve kalitesi ile dünya standartlarının üzerinde olan metal döküm sektörümüz, bugün otomotiv, beyaz eşya, makine, tarım ve inşaat gibi pek çok alana ürün sağlarken 70 bin vatandaşımızın da istihdamını temin ediyor" diye konuştu.

'AVRUPA'NIN İKİNCİ, DÜNYANIN İSE YEDİNCİ EN BÜYÜK DÖKÜM ÜRETİCİSİ KONUMUNDAYIZ'

Sektörde başarı grafiğinin yukarıya çıktığını ifade eden Bakan Kacır, "Özellikle pandemi dönemi sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirinde gerçekleştirdiğimiz hamleler, sektörümüzde başarı grafiğini yukarıya taşıdı. Türkiye olarak metal döküm sanayinde; Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise yedinci en büyük döküm üreticisi konumundayız. Döküm sektörünün üst seviyede hassas dökümlere, mühendislik çalışması ve ar-ge gerektiren işlere imza atması bizler için ayrı bir gurur kaynağı.7 milyar doların üzerinde ihracatıyla kalkınmada öncü sektörlerimiz arasında yer alan metal döküm sektörümüzün kıymetli temsilcilerini üstün gayretleri için ayrıca takdir ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ PROJESİ'Nİ BAŞLATTIK'

Bakan Kacır, "Temiz üretimin ön plana çıkmasıyla beraber sizlerin de yakından deneyimlediği üzere, dünyada iklim değişikliği ile mücadele politikaları hız kazanıyor. Bu anlayışla, üretim zincirlerinin ilk aşamalarında lokomotif sektörlere temel girdi sağlayan alüminyum, çelik, gübre ve çimento sektörleri için 'Düşük Karbonlu Yol Haritaları'mızı hazırladık. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz doğrultusunda, bu 4 sektörde mevcut tesislerin uyumu ve yeni kapasitelerin karbonsuzlaşma gereksinimleri için 2053 yılına dek 71 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörmekteyiz. Bunun 31 milyar doları çelik sektörü içindir. 'Sınırda Karbon Düzenlemesi'nden yoğun olarak etkilenecek sektörlerimizin yatırım ihtiyacını adresleyen çalışmalarla beraber, yeşil dönüşüm için gerekli finansman ve teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılayan mekanizmaları da devreye alıyoruz. OSB'lerimizin yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için 300 milyon dolar bütçeli 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'ni başlattık. Dünya Bankası iş birliği ile hayata geçireceğimiz 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ile 450 milyon dolarlık finansmanı, sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin ve yeşil teknoloji girişimlerinin hizmetine sunduk" dedi.

'HİÇBİR ZAMAN YERLİ VE YABANCI SERMAYE AYRIMI YAPAN BİR ANLAYIŞIN İÇERİSİNDE OLMADIK'

Sözlerine devam eden Bakan Kacır, şunları ekledi:

"Yatırım teşviklerimizi daha etkin mekanizmalarla ikiz dönüşüme yönlendirmeyi hedeflediğimiz 'Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Destek Programları'mızı süratle hayata geçirdik. Program doğrultusunda, işletmelerimizin ikiz dönüşümde ihtiyaçlarını adresleyecek yol haritalarını sunmalarını bekliyoruz. Sunulan yol haritalarıyla uyumlu yatırımları, öncelikli yatırımlar uygulaması ile destekliyoruz. Yüksek teknoloji odaklı yatırımların değer zincirini tamamlayacak metal sanayi yatırımlarını da ülkemize kazandırmak gayemizdir, hedefimizdir. Hiçbir zaman yerli ve yabancı sermaye ayrımı yapan bir anlayışın içerisinde olmadık, olmayacağız. Önümüzdeki dönemde inşallah yüce meclisimiz İklim Kanunu'nu da gerçekleştirecek ve Türkiye'de Avrupa Birliği'yle uyumlu emisyon ticaret sistemini de hızla hayata geçireceğiz."

ANIL: YABANCI FİRMA ORANI YÜZDE 55'TEN YÜZDE 63'E YÜKSELDİ

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl ise " 2022'de gerçekleştirdiğimiz fuarda çok büyük bir başarı yakalamıştık. Bu başarı bir takım cesur kararlar almamıza neden oldu. iki önemli karar aldık; birincisi fuar merkezini değiştirdik, fuarımızı İstanbul Fuar Merkezi'ne taşıdık. İkincisi ise şirketin ortaklık yapısını daha uluslararası ve kurumsal bir yapıya dönüştürdük. Bu sene ki rekorlarımız çok çarpıcı. 2022'ye göre net stant alanımızı 31 bin 700 metrekareye çıkararak yüzde 34'ün üzerinde bir büyüme sağladık. Bu alan üzerinde bin 137 firma temsil edilecek. Bu rakamın içindeki yabancı firma oranı yüzde 55'ten yüzde 63'e yükseldi" dedi.

EFE: BU SEKTÖRÜ BU ZAMANA KADAR YAPTIĞIMIZ HATALARDAN ARINDIRMALIYIZ

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Efe de "Dökümcüler kendilerini artık birazcık göstermek istiyor. Dökümcüler diyor ki 'biz olmazsak hiçbir şey olmaz', doğru biz olmazsak hiçbir şey olmaz. Otomatikman bu sektörü bu zamana kadar bizim yaptığımız hatalardan arındırmalıyız. Artık Türkiye'nin lokomotif ve belirgin bir sektör olduğunu Ar-Ge'siyle, teknolojisi ve yatırımlarıyla dünyaya açıklığıyla göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesildi. Bakan Mehmet Fatih Kacır, daha sonra fuarda yer alan standları gezdi. Sektör temsilcileri Bakan Kacır'a ürünlerini tanıttı.

FUAR İKİ YILDA BİR DÜZENLENİYOR

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından iki yılda bir düzenlenen etkinlik, 415 yerli ve 695 yabancı firmayı ağırladı. 43 ülkeden katılımın olduğu fuar, metalürji sektörünün firmalarına ve en son teknolojilere ev sahipliği yaptı.

2024 yılı ana teması 'Sürdürülebilir Metalurji ve Yenilikçi Teknolojiler' olan Ankiros Fuarı'nda dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarına odaklanan yeni sergi alanları ve seminerler de düzenlendi. Katılımcı firmalar, yenilikçi ürün ve teknolojilerini sergileyebilecekleri interaktif alanlarda yer aldı. Fuarda, TÜDÖKSAD tarafından organize edilen 12. Uluslararası Döküm Kongresi ve METEM tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi de gerçekleştirildi.

FUARDA 3 ÖZEL BÖLÜM YER ALDI

NKİROS - Demir Çelik Özel Bölümü:

Çelik sektörü, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nin (TÇÜD) desteği ile daha geniş hollerde sergilendi. Çelik endüstrisinin uluslararası tedarikçileri ve önde gelen üreticileri, gelişen teknoloji, hizmet ve ürünlerini bu hollerde sergileme imkanı buldu.

TURKCAST – Döküm Ürünleri Özel Bölümü:

Tamamen döküm ürünleri üzerine odaklı olan bu bölüm, ağır sanayi tezgahlarından tarım makinelerine, gemi inşasından otomotive kadar birçok alanda farklı döküm yöntemleri ile üretilen malzemeleri alıcılara sundu.

ANNOFER - Demir Dışı Metaller Özel Bölümü:

Katılımcılar, demir dışı metaller alanında en son makina, ekipman, ürün, hammadde ve sarf malzemelerini sergiledi. Bu bölüm, demir dışı metallerin üretimi ve şekillendirilmesi için gerekli tesis ve ekipmanlar üzerine odaklandı.

Fuar, 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini bekliyor.