Çgd, "2022 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni" Yapıldı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), "2022 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni" düzenlendi. ANKA Haber Ajansı muhabirleri Tamer Arda Erşin ve Gürkan Demirtaş "IŞİD emiri kırmızı bültenle aranırken Konya Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüş" haberiyle Rafet Genç Haber Ödülü'ne layık görüldü. Yılın Dayanışma Ödülü ise Amasra Maden İşçileri ve ailelerine verildi.

ÇGD, 2022 Yılı Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bu akşam düzenlendi. Törene, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve çok sayıda gazeteci katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ödül törenine katılamadığı için bir mesaj gönderdi. Özel'in mesajı şöyle:

"Çağdaş Gazeteciler Derneğinizin 2022 ödüllerini de sunacağınız Yeni Yıl Buluşmanıza ilişkin nazik davetinize teşekkür ediyorum, daha önceden planlanmış programım nedeniyle aranızda olamadığım için üzgünüm. Adalet, demokrasi ve ifade özgürlüğü alanında çok zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde Çağdaş Gazeteciler Derneği gibi kamunun haber alma hakkını koruyan meslek örgütlerinin varlığı hepimize güç vermektedir.

"GAZETECİLERİN MESLEKLERİNİ SANSÜRE UĞRAMADAN, OTOSANSÜR YAPMADAN İCRA EDEBİLECEKLERİ İDEAL ÇALIŞMA KOŞULLARININ OLUŞABİLECEĞİ BİR YIL OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının gazetecilik mesleğini yapmayı zorlaştırdığı, gazetecilerin, aydınların, düşünürlerin cezaeviyle tehdit edildiği, mesleğini yapamaz hale getirildiği günlerden geçiyoruz. Bugünlerin son bulmasını, artık gazetecilerin bedel ödememesini diliyorum. Derneğinizin yönetim kurulunu, organizasyonda emeği geçenleri, etkinliğe katılan tüm konukları ve ödül alan tüm değerli gazetecileri saygıyla selamlıyor, 2024 yılının ifade ve basın özgürlüğü sınırlarının genişletildiği, gazetecilerin mesleklerini sansüre uğramadan, otosansür yapmadan icra edebilecekleri ideal çalışma koşullarının oluşabileceği bir yıl olmasını temenni ediyorum."

ÇGD Başkanı Kıvanç El, şöyle konuştu:

"134 GÜNDÜR ÖRGÜTLENME MÜCADELESİ, SENDİKAL MÜCADELE VEREN SPUTNİK İŞÇİLERİNE BİR SELAM YOLLUYORUM"

"Bizim için her yıl zor ama bu yıl biraz daha zor oldu. Neden zor oldu? Birlikte birçok mücadele verdik. Ama bu yıl bazı mücadeleleri kaybettik. Bu nedenle bizim için zaten 6 Şubat depremleriyle başlayan gazeteciliğin büyük darbe aldığı bir dönemden sonra birçok sıkıntımız vardı. Medyadaki örgütlenme, gazetecilerin, gazetelerin, gazetecisizleştirilmesi haline gelmesi gibi birçok problemimiz vardı. Bu süreçte öncelikle buradan 134 gündür örgütlenme mücadelesi, sendikal mücadele veren Sputnik işçilerine bir selam yolluyorum. Hepiniz adına onlara yanında olduğumuzu, desteğimizi iletiyorum. Sputnik grevi önemli bir adımdı, örgütlenmede. Ne yazık ki beklediğimiz sonuca herhalde sendikadaki arkadaşlar da takdir edecektir ki ne yazık ki beklediğimiz sonuca ulaşamadık. Hala bu grev devam ediyor.

Kaybettiğimiz tek mücadele bu değildi. Dezenformasyon adı altında çıkarılan sansür yasasının getirdiği sansür süreçlerini hep birlikte yaşadık. Bugün aramızda olan değerli Tolga Şardan var. Kendisi tutuklandı. Sırf bu yasa gerekçe gösterilerek. Sadece o değil, Sinan Aygün, birçok gazeteci arkadaş tutuklandı. Daha bugün yeni gelen soruşturma haberleri vardı. Buna da mücadele ettik. Bütün örgütler bir araya gelerek mücadele ettik. Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti, DİSK Basın- İş herkes destek verdi. Ciddi bir mücadele süreci geçirildi. Ancak ne yazık ki Anayasa Mahkemesi'nden beklenen sonucu alamadık. Tabii yılmayacağız. Biz gazetecilik mücadelemizi özellikle siz değerli üyelerimizle ÇGD adı altında bu mücadeleyi vermeyi sürdüreceğiz.

"2024 DE BİLİYORUM Kİ GÜZEL BİR YIL OLMAYACAK GAZETECİLİK AÇISINDAN. ONUN İÇİN HEP BİRLİKTE YİNE MÜCADELE VERECEĞİZ BİRÇOK ALANDA"

Bu süreçte tek saldırılan kurum gazetecilik, tek saldıran kurum da İletişim Başkanlığı değildi. Hem RTÜK hem Basın İlan Kurumu özellikle RTÜK cezalarıyla ki bugün daha çok taze muhalif kanalların tamamına adeta yerel seçime giderken ceza yağdırdı. Basın İlan Kurumu artık yerel medyanın, internet sitelerinin yaşamaması için adeta bir sansür kurumu haline geldi. Tüm bu süreçlerle ÇGD olarak hem davalar açarak hem belli platformlarda mücadele vererek biz mücadelemizi sürdürdük. 2024 de biliyorum ki güzel bir yıl olmayacak gazetecilik açısından. Onun için hep birlikte yine mücadele vereceğiz birçok alanda."

TİMUR SOYKAN, ÖDÜLÜNÜ CAN ATALAY ADINA ALDI

"Karanlık dünya bir çocuğu yuttu" başlıklı haberiyle Haber Ödülü'ne layık görülen Timur Soykan adına ödülü alan Nurcan Bilge Gökdemir, "Hepinize selamları var. Bir mesajı var. Bu ödülü hukuk ayaklar altına alınarak, cezaevinde zorla tutulan TİP Milletvekili Can Atalay adına kabul ettiğini iletmemi istedi. Bu görevi yerine getirmek istedim" dedi.

2022 Yılın Başarılı Gazeteciler Ödüllerine layık görülen gazeteciler şöyle:

"- Haber Ödülü: TİMUR SOYKAN - "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu", "Utancın Fotoğrafları", "H.K.G. yalnız değildir" (Birgün – 3, 7, 12 Aralık 2022)

- Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: HALE GÖNÜLTAŞ - "Selefi cihatçıların ribat mekanı" (Kısa Dalga – 11 Ekim 2022)

- Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü: İSMAİL ARI - "AKP içindeki kavganın son adresi Kızılay", "Kızılay yöneticileri köşeyi dönmüş" (Birgün – 15 Mayıs, 7 Ağustos 2022)

- Rafet Genç Haber Ödülü: ASUMAN ARANCA - "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda inanılmaz hırsızlık: Erdoğan'ın dağıtacağı oyuncakları çaldılar" (T24 - 30 Nisan 2022)

- Rafet Genç Haber Ödülü: TAMER ARDA ERŞİN – GÜRKAN DEMİRTAŞ - "IŞİD emiri kırmızı bültenle aranırken Konya Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüş" (ANKA - 12 Mayıs 2022)

- Köşe Yazısı Ödülü: TOLGA ŞARDAN - "Sarallar soruşturmasının perde arkasında Soylu ile Aktaş arasında yaşananlar" (T24 - 11 Kasım 2022)

- Behzat Miser Kent Haber Ödülü: UĞUR ŞAHİN - "Kentin Soluğu Yazı Dizisi" (Birgün - 13 Haziran, 8 Temmuz, 27 Temmuz 2022)

- Röportaj Ödülü: SEYHAN AVŞAR - "Bir Aktroll'ün itirafları" (Halktv.com.tr - 21 Haziran 2022)

- Yerel Haber Ödülü: AKIN BODUR - "Lübnan'dan Hatay'a uzanan usulsüzlük iddiası" (İskenderun Ses - 22 Aralık 2022)

- İzzet Kezer Haber Fotoğraf Ödülü: EYLEM AKDAĞ - "Bir torbanın ağırlığı" (Mezopotamya Ajansı – 29 Ağustos 2022)

- TV Haber Ödülü: MERAL DANYILDIZ - "Böbrek pazarlığı" (Artı TV - 11 Şubat 2022)

- Belgesel Ödülü: TUNCA ÖĞRETEN – MURAT BAYKARA – ÖMER ÇAKAN - "Coğrafya Haberdir" (Voys Medya – 5, 6 Aralık 2022)

- Dayanışma Ödülü: AMASRA MADEN İŞÇİLER VE AİLELERİ."