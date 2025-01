CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel'den CHP'ye Yönelik Saldırılara Tepki: "Silkeletmeye Çalıştığı Garibanın Çocuğunu Bıraktığı Kreştir"

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye yönelik saldırıların sürdüğüne işaret ederek, "Bu saldırıların hepsi, rakibini geçemeyip arkadan çelme takan, belediyenin hizmet arabasını kıskanıp tekerine çomak sokan, hasetlik yapan, kuyu kazan, tuzak kuran bir anlayışa sahiptir. 'Silkele' dediği SGK'yla silkelettiği kent lokantasındaki 4 kap sıcak yemeğin, yarım çorba fiyatına verilmesidir. Silkelemeye çalıştığı garibanın çocuğunu bıraktığı işine koştuğu kreştir" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, CHP'nin çok partili rejimin kurucusu olduğunu belirterek, CHP'nin 47 yıl sonra 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden birinci parti olduğunu anımsattı. Özel, "Biz kibirlenmek böbürlenmek kızdırmak, nazire yapmak yerine bu zaferi kazandığımız gece daha A Haber ekranlarda acaba deyip kazandığı belde belediyelerinin isimlerini döndürürken, TRT şoku atlatmak için ekrana CHP'nin birinciliğini kısa kısa getirip götürürken çıktık şunu söyledik. Bu galibiyetin kaybedeni yoktur. Bizim başarımız kimsenin hezimeti olmayacaktır. Bu sonuçlar bizi rehavete sevk edecek bir galibiyet olarak değil seçmenimizin, milletimizin bize açtığı bir kredi olarak görüyoruz dedik. Sevinmeyi kısıtlı, rakibin içinde bulunduğu özellikle ilk kez kaybeden gençlerinin kadınlarının halini hatırlatıp bize yapılanları yapmayın, kapılarında davul zurna çalmayın, uzun konvoylarla sabahı sabah etmeyin, çünkü bir zafer gecesinde değil bir sorumluluk gecesindeyiz dedik. Çünkü sorumluluğumuz bu millete hizmet etmek, girdiğimiz ilk yerel seçimlerde olduğu gibi ilk genel seçimlerde de Gazi'nin paritisini birinci parti yapmak Atatürk'ün partisini yeniden iktidar yapmaktır dedik. Kutlama toplantıları, zafer yemekleri yerine ertesi haftaya çalışma toplantısı düzenledik" ifadesini kullandı. Özel, partisinin anketlerde halen birinci parti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"47 yıl milletin kararına duyduğumuz saygıyı, Tayyip Bey ve ekibi 47 gün gösteremedi"

"Belediye Başkanlarımıza cebinizdeki anahtar belediyenin kapısının, kasasının değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının anahtarıdır dedik. Onlar da ilk 6-7 ay boyunca temel belediyecilik hizmetlerini eksiksiz vererek ama bir yandan yoksullaştırılanlara, garibanlara muhtaçlara el uzatarak kreşler, kent lokantaları, emekli evleri, aşevleri açarak ihtiyacı olanlara partisine bakmadan sosyal yardım ulaştırarak. Annelere, üreticilere, öğrencilere, yoksullara ayrı ayrı hep beraber destek olarak seçimlerden sonra 6-7 aylık hizmet sürecini kusursuz götürdüler. Biz vaat ettiğimiz gibi yedinci ayın sonunda ölçümlerini yaptık. Yüzde 38 alan belediye başkanlarımız bu pazar sandığa gitseler biz sonucu 48 olarak ölçtük, Tayyip Bey'e 51 diye ölçmüşler. Biz belediye başkanlarımızdan memnuniyet oranını yüzde 58 olarak olarak ölçtük, Tayyip Bey'in yaptırdığı şirket CHP'li belediyelerden memnuniyet oranını 61 olarak ölçmüş. Biz CHP olarak 47 yıl milletin kararına duyduğumuz saygıyı Tayyip Bey ve ekibi 47 gün bu milletin kararına bu saygıyı gösteremedi. Dün Türkiye'deki yapılan bütün anketleri bir bütün olarak değerlendiren ve tüm şirketleri, uluslararası tüm yapıların herkesin mutlak sonuç olarak gördüğü tüm anketlerin ortalamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Türkiye'nin birinci partisi yine birinci partisi. İşte bu saldırıların hepsi, rakibini geçemeyip arkadan çelme takan, belediyenin hizmet arabasını kıskanıp tekerine çomak sokan, hasetlik yapan, kuyu kazan, tuzak kuran bir anlayışa sahiptir. 'Silkele' dediği SGK'yla silkelettiği kent lokantasındaki 4 kap sıcak yemeğin, yarım çorba fiyatına verilmesidir. Silkelemeye çalıştığı garibanın çocuğunu bıraktığı işine koştuğu kreştir. Silkeletmeye çalıştığı hoş geldin bebek paketidir, anne karttır, et ve süt desteğidir, dogal gaz desteğidir. Kapatılan şişmiş borç defterleridir. Silkelediği İzmir'deki belediye emekçisinin 2 gün sonra alacağı maaştır.

"Bir hakim, savcı siyasete giderse bir daha görevine dönmez. Çünkü artık siyasidir"

Bunlar yetmemiş gibi bir de belediyelere kara çalma bunun için de kara zihinli, çirkin akıllı, kötü niyetli, gözü dönmüş elinde ve ardında dünya kadar haksızlık, hukuksuzluk barındıran birisini İstanbul'un başına musallat etmektir. O ki geçmişte FETÖ'nün savcısı Zekeriya Öz'e sahip çıkan, altına zırhlı araç veren, Zekeriya Öz'ü bizzat onun görevini kendine tevdi edip ona kendini kalkan eden sonra da o sıçan gibi kaçan Zekeriya Öz'ün arkasından ağzına geleni söyleyen şimdi yeni Zekeriya Öz'ünü bulmuştur. Bir hakim, savcı siyasete giderse bir daha görevine dönmez. Çünkü artık siyasidir. Kendi ağzıyla siyasi bir makam, bakan yardımcılığına koyduğu kişiyi alıp tekrar İstanbul'a Başsavcı yaptı. 9 Ekim günü göreve başladı. Kendisinden beklenen performansa bakın nasıl cevap veriyor. 30 Ekim'de Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'e, 9 Kasım'da Gazeteci Furkan Karabay'a, 13 Kasım'da AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye, 22 Kasım'da Gazeteciler İsmail Saymaz ve Fatiy Altaylı'ya, 29 Kasım'da CHP Genel Başkanı olarak bana. 20 Aralık'ta Gazeteci Özlem Gürses'e, 22 Aralık'ta İstanbul Barosu'na, 25 Aralık'ta BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a. 13 Ocak'ta Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a, 20 Ocak'ta Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'a, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, aynı gün İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na. 24 Ocak'ta Ayşe Barım üzerinden çok sayıda sanatçıya.

"İstanbul'daki 8 bin 938 bilirkişiden her seferinde adaleti katleden Akın Gürlek'in kıdemli kademeli bilirkişisi"

Daha dün 27 Ocak'ta İstanbul'daki yargı operasyonlarına aparat yapılan adı Satılmış Büyükcanayakın'a 8 bin 938 bilirkişiden tesadüfen her seferinde İBB için 4 kez kez üst üste görevlendiren bu dönem için en acımasız raporları yazan geçen dönem sorulduğunda aklayan paklayan. Esenyurt'ta, Beşiktaş'ta olan bilirkişiyi deşifre ettiği için İstanbul'daki 8 bin 938 bilirkişiden her seferinde aynı kişiyi alıp her seferinde o kişiyi görevlendirip adaleti katleden Akın Gürlek'in kıdemli kademeli bilirkişisini teşhir ettiği için bir kez daha Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açan biriyle karşı karşıyayız. 3 ay önce büyük deliler diye tutuklayıp, 'delilim yok gizli tanık var' diyen. Onu da tutturamayıp 90 gündür iddianame yazılamayan Ahmet Özer'i orası bomboş diye Beşiktaş iddianamesinden ikinci kez tutuklayacak kadar azce düştüğünü biliyoruz. Tunceli, Ovacık Belediye Başkanımızı 12 yıl önce bizzat savcının ricasıyla bir aileye cenaze teslim etti diye görevinden alanları biliyoruz. Niye arsa sattın diye sorulan Rıza Akpolat'ı satana değil, sattırana bak. Sen silkeledin, ödeyecek maaş kalmadı. Sen silkeledin çöpü toplanayana verecek para kalmadı. Arsa satıp çöp toplayanla mahsuplaşan rızayı belediye çalışanlarına senin el koyduğun paralar yüzünden arsa satıp maaş ödeyen Rıza kardeşimi içeri atan, o ihalayi alıyor diyen kişi için 4 Aralık'ta bu Meclis'te Özel Kanun çıkarıp benzin istasyonunun yanına AVM yetkisini bakanlığına veren bizimkiler vermiyor diye. Meclis'ten, Yargıtay'dan, THY'den, DHMİ'den bütün ilişkilerine rağmen onları görmeyip Beşiktaş'ta Rıza Başkan'ı cezaevi, cezaevi gezdirip yıldıran perişan eden, uyku uyutmayıp mobing yapan mobing altında ifade alan bir anlayışa karşı biz söylemeye de, direnmeye de, mücadelede yılmayacağımızı ve adım adım bu organize kötülüğe karşı nasıl direneceğimizi ifade etmeye çalışacağım."

(SÜRECEK)