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Çığ Mobil Uygulaması ile Çığ Tehlikesi Önleniyor - Son Dakika
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Çığ Mobil Uygulaması ile Çığ Tehlikesi Önleniyor

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli ve milli 'Çığ Mobil' uygulaması, Türkiye'de çığ riski olan 43 ilde potansiyel çığ başlama bölgelerini harita üzerinde göstererek kullanıcılara sesli uyarılar veriyor. Uygulama, askeri operasyonlarda, AFAD ekiplerinde, dağcılarda ve kırsalda yaşayan vatandaşlarda güvenlik sağlamayı hedefliyor. Bakan Özhaseki, uygulama sayesinde can ve mal kayıplarının önüne geçileceğini belirtti.

Çığ Mobil Uygulaması ile Çığ Tehlikesi Önleniyor
23.01.2024 - 17:54,
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nce geliştirilen ve mobil cihazlarda kullanıma sunulan yerli ve milli 'Çığ Mobil' uygulaması ile potansiyel çığ tehlikesi olan 43 ilde, çığ afetiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nce geliştirilen ve mobil cihazlarda kullanıma sunulan 'Çığ Mobil' uygulaması ile Türkiye'de çığ riski olan 43 ilin potansiyel çığ başlama bölgeleri harita üzerinde kırmızı renkte görülebiliyor ve bu alanlarla temas edildiğinde sesli uyarı alınarak güvenli rota çizilebiliyor. 'Çığ Mobil' uygulamasının, çığ başlama bölgelerini görsel olarak tanımlayabilme ve kullanıcıları tehlikeli alanlara girdiklerinde uyarabilme özelliği de bulunuyor. 'Çığ Mobil' uygulamasının, en çok askeri operasyonlarda güvenlik kuvvetlerinin ihtiyacını karşılaması ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, dağcılar, kayakçılar ve kırsalda yaşayan vatandaşlar için de önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Uygulama ile Bitlis, Ağrı, Malatya, Adıyaman, Erzincan, Rize, Düzce, Bolu, Şırnak, Hakkari, Muş, Batman, Kars, Kocaeli, İzmir, Niğde, Van, Siirt, Hatay, Tunceli, Erzurum, Bilecik, Isparta, Kahramanmaraş, Elazığ, Sivas, Iğdır, Artvin, Trabzon, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu, Adana, Mersin, Ordu, Bingöl, Ardahan, Tokat, Kayseri, Yozgat ve Diyarbakır olmak üzere 43 ilde potansiyel çığ tehlikesine karşı bölgedeki vatandaşlar uyarılarak, onlara risk taşımayan farklı rotalar öneriliyor.

BAKAN ÖZHASEKİ: CAN VE MAL KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, çığ alanlarını harita üzerinde gösteren ve bu alanlara girilmesi halinde sesli uyarı vererek güvenli bir rota çizen uygulamayı vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, "Potansiyel çığ tehlikesi olan 43 ilimizde, uygulamamız sayesinde çığ afetiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçeceğiz" dedi. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş da yerli ve milli 'Çığ Mobil' uygulaması sayesinde çığ alanlarının harita üzerinde görülebildiğini ve konumsal olarak bu alanlarla temas edildiğinde sesli uyarı alınabildiğini söyledi. Taş, "Çığ mobil uygulamamız ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız potansiyel çığ afetlerine karşı tedbirli hareket edebilecek. Ayrıca, can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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