Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır\'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'a resmi ziyarette bulunarak, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan, Kahire'ye son resmi ziyaretini 2012 yılında yapmış, 2013'te Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbe ile devrilmesinden sonra iki ülke arasındaki ilişkiler kopmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında 12-13 Şubat'ta Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek. Erdoğan zirvenin onur konuğu olacak.
Erdoğan çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak. Erdoğan'ın BAE'den sonraki durağı Mısır olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ve Mısır'daki resmi temaslarına yönelik İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır Arap Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.
Sayın Cumhurbaşkanımız, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceklerdir. Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacaklardır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahire'yi ziyaretlerinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacaktır.
Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da gündemdedir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak başbakanlık döneminde, Kasım 2012'de, Mısır'ı ziyaret etmişti. Ankara-Kahire arasında ilişkiler, 2013'te Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından kopma noktasına gelmişti.
8 yıl sonra, normalleşme sürecine girildi. Önce istihbarat, ardından bakanlık yetkilileri bir araya geldi.
Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Sisi'nin Katar'daki Dünya Kupasında bir araya gelmesinin ardından süreç hızlandırılmış, geçtiğimiz yıl karşılıklı büyükelçiler atanmıştı.
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