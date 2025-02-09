Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze\'si, Batı Şeria\'sı, Doğu Kudüs\'üyle Filistin, Filistinlilerindir

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MALEZYA, Endonezya ve Pakistan'a gerçekleştireceği ziyaretler öncesinde Atatürk Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail yönetiminin kafasında kalıcı kılmak yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Bir defa şunu açıkça söylemek isterim. Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazze'si, Batı Şeria'sı, Doğu Kudüs'üyle Filistin, Filistinlilerindir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'da bir dizi ziyaretlerde bulunacağı yurtdışı seyahatine çıkmadan önce Atatürk Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Sözlerine Suriye'deki durumu değerlendirerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 ülkeyi kapsayan bu ziyaretimizi yakın çevremizde ve dünyada önemli tartışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi Suriye'de 13 buçuk yıldır devam eden zulüm ve çatışmalar 8 Aralık'ta sona erdi. Suriye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Tadamon, Hama, Doğu Kuta katliamları başta olmak üzere Baas rejimi tarafından işlenen vahşi cinayetlerin hesabı da tek tek soruluyor ve sorulacaktır. Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça, Esad rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor" dedi.

'BİZİM AÇIMIZDAN DİKKATE VE KONUŞULMAYA DEĞER HİÇBİR YANI YOKTUR'

Amerika Başkanı Trump'ın Gazze ile ilgili açıkladığı planlar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de 471 gün süren soykırımın ardından bizim de çabalarımızla 19 Ocak'ta geçici ateşkes sağlandı. İsrail'in ayak oyunlarına rağmen esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. 15 aydır ağır abluka altında olan Gazze'ye yardımlar, istenilen seviyede olmasa da, hamd olsun ulaşmaya başladı. Ancak İsrail yönetiminin kafasında kalıcı kılmak yerine daha sinsi ve insanlık dışı planların olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Bir defa şunu açıkça söylemek isterim. Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Gazze'si, Batı Şeria'sı, Doğu Kudüs'üyle Filistin, Filistinlilerindir. 471 gün boyunca İsrail'in her türlü gaddarlığına vahşetine ve saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir. Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın, Gazze'yi Gazzelilerden koparmaya yönelik her türlü plan, hakikatin sert duvarına çarpıp tuz buz olacaktır. Bölgede barış, huzur ve kalkınma isteniyorsa bunun yolu ateşe daha fazla benzin dökmekten değil, Filistinlilere hakkını vermekten geçiyor" ifadelerini kullandı.

'SİZ ÖNCE FİLİSTİN DİRENİŞİNE ATTIĞINIZ İFTİRALARDAN DOLAYI ÇIKIN BİR ÖZÜR DİLEYİN'

CHP tarafından kendisinin Filistin hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili söylenenlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii burada ülkemizdeki ana muhalefete bir çift sözüm var. Genel başkanıyla, belediye başkanıyla görüyoruz ki birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cüret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetimizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize? Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü haftası vuran, işgal güçlerine şirin gözükmek için direnişçileri suçlayan siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın bir özür dileyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz mahcubiyet olur, utanma olur, arlanma olur, haya duygusu olur. Bizim Filistin davası ve Gazzeli kardeşlerimiz için neler yaptığımızı, nasıl bir mücadele verdiğimizi, bu uğurda neleri göze aldığımızı başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünya gayet iyi biliyor. Şartlar ne olursa olsun Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimiz için en iyisini, en hayırlısını, en doğru olanını yapmaya çalışırız" şeklinde konuştu.

'ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA BİZ TÜRKİYE OLARAK BUNU YAPMAYA HAZIRIZ'

Gazetecilerin Rusya- Ukrayna savaşı hakkındaki sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii şu anda barış umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmek de istemiyoruz ama son dönemlerde Zelenski'nin de görüşmeye, böyle bir talep olursa, hazır olduğunu kendisinden duyuyoruz, dinliyoruz. Sayın Trump'ın ve Sayın Putin'in verdiği mesajları da bu noktada olumlu karşılıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa biz Türkiye olarak bunu yapmaya hazırız. Bunu önyargısız yaklaşımımız ve barışçıl dış politikamız sayesinde bugüne kadar başardık. Çünkü her iki tarafla görüşebilen liderlerden önde geleni biziz. Tek bir damla daha kan ve gözyaşı akmasın diye gayretlerimiz var. Seve seve, yeter ki bir araya gelsinler, görüşsünler. Onun için umudumuzu kaybetmedik kaybetmiyoruz" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİ SURİYE TOPRAKLARINDA KENDİLERİNE YER OLMADIĞINI ANLAMALIDIR'

Suriye'de varlığını sürdüren terör örgütleri hakkında Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile gerçekleştirdikleri görüşmeden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Şu anda Sayın Şara'nın oradaki verdiği mücadele, terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir. Terör örgütlerinin Suriye topraklarında ya silah bırakarak ya da bıraktırılarak faaliyetlerine son vermeleri şart. Bunları Sayın Şara ile açık, net görüştük. Suriye'de kalıcı istikrarı sağlamak için oluşturulan, özellikle Suriye ordusu dışında silahlı gruplar olmamalıdır. Bu konuda müspet gelişmeleri görüyoruz. Sayın Şara'nın da bu konudaki hassasiyetini bizzat kendisinden dinleme fırsatımız oldu. Birçok grup kendilerini feshederek Suriye ordusuna katılıyor. Suriye'nin birliği beraberliği için gayret göstereceklerini de ilan ediyorlar. Bunlar içerisinde tabii en önemlisi de DEAŞ, PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleri Suriye topraklarında kendilerine yer olmadığını anlamalıdır diye düşünüyorum. Zira bu Sayın Şara ile de ortak düşünce birliğine vardığımız bir tespittir. Yoksa Türkiye olarak Suriye'ye gerekli desteği vermekten biz çekinmeyiz. Çünkü bu terör örgütlerinin komşumuzdaki varlığı bizim için de tehdittir ve bertaraf edilmesi gereklidir, olmazsa olmazdır. Bizim bu örgütlere karşı en küçük bir müsamahamız söz konusu değildir. Bunu zaten ülkemiz topraklarında başardık ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde de başarmaya biz hazırız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında söylediği 'Şiir bilmez' sözüne, bir gazetecinin sorusu üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okuduğum şiir malum Ziya Gökalp'e ait bir şiirdi. Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri okumamdan dolayı, biliyorsunuz 1 yıllık bir cezaya çarptırıldım. Bunun 4 ay 10 gününü zaten cezaevinde yaşadım. Bütün bunlarla beraber şiir okuyup okumadığımı, özellikle tabii ortaöğretimden üniversiteye kadar tarih söyler. Ama bu konuda Sayın Özel'in kendisinin ne denli şiir okuma kabiliyeti var, onu bilemem. Onu okumayı bir tarafa koyun. Aslında Ziya Gökalp'e ait olan bu şiiri odasının bir köşesine asarsa, herhalde çok daha isabetli olur. Hiç olmazsa, 'Şiir nedir?' bunu öğrenmiş olur" dedi.