Doğu buz tuttu; Göle'de sıcaklık -32,3, Tekman'da ise -31,4 derece ölçüldü - Son Dakika
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Doğu buz tuttu; Göle'de sıcaklık -32,3, Tekman'da ise -31,4 derece ölçüldü

Doğu buz tuttu; Göle\'de sıcaklık -32,3, Tekman\'da ise -31,4 derece ölçüldü

DOĞU BUZ TUTTU; GÖLE'DE SICAKLIK -32,3, TEKMAN'DA İSE -31,4 DERECE ÖLÇÜLDÜARDAHAN'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 32,3 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

29.01.2025 12:08  Güncelleme: 12:12
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DOĞU BUZ TUTTU; GÖLE'DE SICAKLIK -32,3, TEKMAN'DA İSE -31,4 DERECE ÖLÇÜLDÜ

ARDAHAN'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 32,3 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Göle'yi sıfırın altında 31,4 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesi izledi. Erzurum'da halk, ekstrem soğuklarda yaşadıklarını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi, soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Meteoroloji ölçümlerine göre dün gece Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometrelerin sıfırın altında 32,3'ü gösterdiği Göle'yi eksi 31,4 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesi izledi. Meteoroloji verilerine göre dün gece bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle oldu

Ağrı merkez -18,8, Diyadin -14,0, Doğubayazıt -10,6, Eleşkirt -19,4, Hamur -20,7, Patnos -19,3, Taşlıçay -21,0, Tutak -19,9

Ardahan merkez -28,5, Damal -19,5, Göle -32,3, Hanak -27,1, Posof -13,2, Çıldır -27,4

Erzincan merkez -9,5, İliç -4,7, Kemah -8,5, Kemaliye -1,6, Otlukbeli -26,3, Refahiye -15,7, Tercan -15,2, Çayırlı -22,3, Üzümlü -10

Aziziye -24,1, Aşkale -21,1, Horasan -16,3, Hınıs -21,8, İspir -10,8, Karayazı -17,9, Karaçoban -24,8, Köprüköy -19,1, Narman -11,1, Oltu -9,2, Olur -7,3, Pazaryolu -12,5, Tekman -31,4, Tortum -11,6, Uzundere -6,6, Yakutiye -23,2, Çat -20,3, Şenkaya -12,2

Iğdır merkez -6,4, Aralık -10,1, Karakoyunlu -6,9, Tuzluca -8

Kars merkez -18,5, Akyaka -17,3, Arpaçay -14,9, Digor -8,8, Kağızman -11,1, Sarıkamış -16,5, Selim -21,6, Selim -9,3, Susuz -16,5

Muş merkez -9,3, Bulanık -19,8, Hasköy -10,5, Korkut -10,1, Malazgirt -18,7, Varto -17,2

DON, SİS-PUS UYARISI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından, Doğu'da havanın parçalı bulutlu geçeceğini bildirildi. Buzlanma ve don olayına dikkat çeken yetkililer, sis ve pusun da etkili olacağını kaydetti. Meteoroloji, dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi konusunda da uyardı. Öte yandan Erzurum'da soğuk hava etkili oldu. Yer yer sis görülen kent merkezinde otobüs duraklarının camları buzla kaplandı, şadırvanların buz tuttu. Kent merkezinde bir kişi, buz tutan aracın camına günün tarihini yazdı. Sabah saatlerinde durakta otobüs bekleyen Yakup Çağlayan, Meteoroloji 24 derece ölçüyor ama bence çok daha fazlası. Erzurum şu an resmen No Frost buzdolabı. Etrafa da bakarsanız zaten donmuş bir haldeyiz. Gelen otobüsleri bile donan camlardan göremiyoruz diye konuştu. Kayseri'den gezmek için Erzurum'a geldiğini söyleyen Mehmet Çetinkaya ise Erzurum tarihi olarak çok güzel bir yer. Gezmeye değer bir yer. Ama biraz soğuk tabii. Soğuklar, şehitlerimizin donarak öldüğü kadar var. Çok soğuk bir yer. Kayseri bu kadar değil dedi.

ARDAHAN'DA SOĞUK ETKİSİNİ ARTIRDI

Ardahan'da haftalardır etkili olan Sibirya soğukları da şiddetini artırdı. Dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32,3 derece ile Göle ilçesinde ölçüldü. Kent merkezinde ise sıcaklık sıfırın altında 28,5 dereceye düştü. Gece etkili olan sis nedeniyle ağaçlar, bitkiler, elektrik direkleri kırağıyla kaplandı, çeşmeler ve dereler buz tuttu. Soğuk hava nedeniyle otoparkı bulunmayan araçlar ise çalışmadı. Sürücüler, kısa sürede donduğunu söyledikleri araçlarını, ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Doğu buz tuttu; Göle'de sıcaklık -32,3, Tekman'da ise -31,4 derece ölçüldü - Son Dakika

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