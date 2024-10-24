Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

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Kahramankazan'da milli savunma sanayi tesisi TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına dünyadan tepkiler geldi. ABD, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği Türkiye'ye destek açıklamaları yaptı.

24.10.2024 06:46
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası dünya genelinde birçok ülke ve uluslararası kuruluştan tepki açıklamaları yapıldı. Saldırı kınanarak Türkiye'ye destek mesajları iletildi. Teröre karşı ortak mücadele vurgusunda bulunuldu.

Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

ABD, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınamak için bir mesaj yayımladı. Mesajda "ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadeleri yer aldı.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'TEN KINAMA

BM Genel Sekreteri Guterres, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, saldırıya ilişkin detaylı bilgi edinmeye devam ettiklerini belirterek, "Genel Sekreter sivillere yönelik bu saldırıyı kınıyor." ifadesini kullanan Haq, Genel Sekreter'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı. Haq, Genel Sekreter'in aynı zamanda yaralılara acil şifa dilediğini kaydetti.

Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

NATO'DAN DESTEK

TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası Türkiye'nin müttefiki NATO'da destek açıklaması yapıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır" dedi.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye destek mesajı yayınladı. Rutte, "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe verici. Mesajımız net: NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ: DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Ankara Kahramankazan TUSAŞ'a yönelik saldırıya ilişkin, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı karşısında derin bir şok ve üzüntü duyuyoruz" dedi.

Ossowsk, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı karşısında derin bir şok ve üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, tüm Türkiye'ye ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Avrupa Birliği, terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelede Türkiye'nin yanındadır. Bu iğrenç şiddet eylemini ve bu tür eylemleri destekleyen ya da mümkün kılanları kesin bir dille kınıyoruz. Terörizmin toplumlarımızda yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

YUNANİSTAN'DAN KINADI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis saldırıyı kınayarak, "Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınıyorum, kurbanların ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum" açıklaması yaptı.

İRAN'DAN SALDIRIYA KINAMA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi. Terörizmin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Bekayi, İran'ın özellikle komşu ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerle bu insanlık dışı olguya karşı iş birliği yapmaya ve önlemeye hazır olduğunu vurguladı.

AZERBAYCAN'DAN KINAMA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, TUSAŞ'a yapılar terör saldırısını kınadı. Açıklamada, "Kardeş Türkiye'de, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu hain saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır" ifadeleri kullanıldı.

MACRON: TÜRK HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TUSAŞ'ın yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin X hesabından Fransızca ve Türkçe açıklama yaptı.

Terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Macron, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, kendilerine taziyelerimizi sunuyoruz. Teröre karşı Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

VENEZUELA'DAN KINAMA MESAJI

Venezuela, Meksika, Kolombiya ve Küba, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınayarak, başsağlığı diledi.

Venezuela hükümeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör saldırısını şiddetle kınadı. "Venezuela, kardeş Türkiye halkının huzurunu bozmak amacıyla gerçekleştirilen bu saldırının cezasız kalmaması için Türk hükümetine desteğini teyit ediyor." ifadesine yer verildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, "Venezuela hükümeti, terörizmi ve sivil halk arasında korku ve endişe yaratmayı amaçlayan her türlü şiddet eylemini kararlılıkla reddettiğini bir kez daha vurguluyor." denildi.

Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

MEKSİKA'DAN KINAMA MESAJI

Meksika Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada da TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının kınandığı bildirildi.

Meksika'nın, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü şiddet eylemini kınadığı vurgulanan açıklamada, "TUSAŞ'ta meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenler için Türkiye halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunar, yaralılara ise acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

KOLOMBİYA'DAN KINAMA MESAJI

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının X platformundan yapılan açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen "alçakça" saldırı şiddetle kınandı. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

KÜBA'DAN KINAMA MESAJI

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Küba, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınıyor ve Türkiye halkıyla dayanışma içindedir. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Bütün dünya TUSAŞ\'a yapılan terör saldırısını kınadı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mamobey Fatih:
    Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler neyi kınıyor acaba? Kendi elleriyle besledikleri terörü mü acaba? Onların dökeceği tek gözyaşı timsah gözyaşıdır. Terörü ancak neden daha başarılı olamadınız diye teröristleri kınarlar. Ama şunu unutmasınlar asla başarılı olamayacaklar. 111 4 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ... Azerbaycan, Venezuela dışındakiler , hiç samimi ve inandırıcı değilsiniz! 78 3 Yanıtla
  • yavuz d:
    bizde inandik.zaten bu saldirinin iki amaci var ya abd israil pkk nin silah birakmasini istemiyor yada savunma sanayiye psikolojik darbe vurmak,ki savunma sanayide dogru yolda ilerledigimizi bir kez daha gormus olduk 71 8 Yanıtla
  • Su Ya:
    kapı sistemleri kurulurken değişik çap ve markada uzaktan kumandalı makinalı tüfeklerin her 30 metrede bir konumlandırılması istenmişti... giriş kapılarını 100 metre kala ön kontrol mekanizmaları oluşturulması istenmişti... Şimdi sen dünyanın en büyük savunma sanayi unsurlarından birisini kuracaksın ama onu koruyamayacaksın işte böyle dünyada alay konusu oluyoruz 51 8 Yanıtla
  • V. A.:
    Mavall okumaca.. lider yok ülkede 38 15 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Kınadı ve gidip 10 tır dolusu silahı PKK militanlarına teslim etti . 47 0 Yanıtla
  • Veyis Şahin:
    abd nin kınaması en komik olanı ikinci komik nato üçüncü bm guterres yaptırın, sonra da kınadık sizler varya ayrıca biz sizi GAZZE DEN tanıyoruz. 46 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    eee noldu terör bittimi kinayinca 14 3 Yanıtla
  • ismail seçkin:
    Gelecekte savaşlar havadan olacak. ABD İngiltere Avrupa Rusya hepsi Türkler ölene kadar yüzümüze gülecekler. Bizde yüzlerine gülüp f35, nükleer bomba, ne gerekiyorsa alacağız. Almalıyız. Yatırım yapmalıyız. Unutma. Siz bugünü devlet geleceğinizi düşünür. 17 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    şehit ünvanı veriolurmu gerçekten..yoksa lafın gelilimi şehit oldu diyorlar. inş . ünvanda veriliordur 11 0 Yanıtla
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