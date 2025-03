İmamoğlu\'ndan çok konuşulacak Mansur Yavaş yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu bir canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VEDAT MİLOR HAKKINDAKİ KENT LOKANTASI SORUŞTURMASI

İmamoğlu, İstanbul'da Kent Lokantası'na gitmesinin ardından Vedat Milor hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin, "Vedat Milor ile tanışmam. Kendisini aradım teşekkür ettim. Burası bir ticarethane değil, bir hizmet. Torununun, çocuğunun bile cebine para koyamayan emekli 40 lira ile dışarıda 250 liraya yiyemeyeceği bir yemeği yiyor. Bunu rakip olarak karşınıza koyuyor ve öfkeyle müdahale etme gereği duyuyorsunuz. Bu zavallılık. Vedat Milor'un hayranıyım. Yıllardır izlerim. Tek bağı televizyonda izlediğim bir insan. Böyle günlerde bu hizmeti vermenin kıymetini anlatıyor. Sanatçısından yazarına birçok insan bundan bahsetti. Yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum" ifadeleriyle Kent Lokantaları'nı ziyaret ederek video yayınlayan Vedat Milor'a açılan örtülü reklam soruşturmasını eleştirdi." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için ön seçim sürecini başlatması hakkında şunları kaydetti: "Bu dönemde CHP bir karar veriyor. CHP, Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek bir demokrasi devrimi yapıyor. Ve diyor ki: 'Ben adayımı erken belirleyeceğim. Belirlerken de ön seçim ile yapacağım.' YSK'nın normal takvimine bakarsanız 50 küsür gün önce belli oluyor. En fazla 2 ay. 'Ben mecbur muyum YSK'nın kararını beklemeye' diyor partimiz. Dönelim 2018 genel seçimlerine. 40 küsür gün kala Muharrem İnce'nin adaylığı ilan edildi. Ne anlatacaksınız 40 küsür günde? O günün farklı modeli önümüze kondu. Neredeyse her parti genel başkanını aday çıkarttı, CHP hariç. Bu bakışla kaybettik seçimleri. 2023 seçimlerinde farklı bir yöntem geliştirdi muhalefet. 6 parti bir araya geldi, ittifak kuruldu. Bir sürü tartışma yaşandı. Birçok eksiğimiz, sıkıntımız vardı. 6 parti aday olarak Genel Başkanımızı gösterdi. 50 küsür gün kalaydı yanlış hatırlamıyorsam. İkinci tura giderken Zafer Partisi'nin katılımıyla 7 parti olduk. Yine seçimi kaybettik.

Kuralları iktidar belirliyor. 2017 Anayasası diye bir Cumhurbaşkanlığı sistemini önümüze oturttu. Orada çok farklı dinamiklerle ittifak yapma biçimleri formülize edildi. Bu formülize edilen mekanizma yapan tarafından bilinen ama onu izleyen tarafından anlaşılana kadar seçimi kazanan bir süreç yaşıyor iktidar. Biz kaybeden oluyoruz iki seçimdir. Türkiye'nin meseleleri hiç olmadığı kadar ağır. Her biri birbirinden önemli. NATO, ABD ilişkileri, Suriye, Kıbrıs… Bütün meseleler çalışılacak. Memleketin huzuruna kadrolar oturtulacak. 6 partinin lideri ile kurulan mekanizmaların birçok sıkıntısı yaşandı. Bugünün sürecinde başka bir dönem başlatıyor CHP. Ön seçim diyor, erken aday belirleyeceğim, adayımız dersine çalışacak."

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE MONTAJ VİDEOLARA CEVAP VERMEYE ZAMAN KALMADAN SANDIĞA GİDİLDİ"

Adaylık zamanlamasının doğru olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "28 gündür şiddetleri arttı. Bilirkişi Satılmış Beyle başlayan süreç, her gün başka bir gündemle bizi meşgul ettiler. Ben bunlarla mücadele ediyorum. 60-70 gün kala bu kirli mücadelenin daniskasını yaparlar. Hatırlayın Sayın Kılıçdaroğlu adayken Cumhurbaşkanı Erdoğan, montajları normalleştirdi. Yaptıklarının bir montaj olduğunu, terör suçlamasıyla Sayın Kılıçdaroğlu ve bizler hakkında yayınlanan filmlerin montaj olduğunu kendi itiraf etti. Bunları yaptılar. O dönemde bunlara cevap vermeye zaman kalmadan sandığa gidildi. Ben bunlarla bu günden mücadele ediyorum.

"BU İNSANLARIN BİZE YAPTIKLARINI BİZ ONLARA ASLA YAPMAYACAĞIZ"

Bütün zalimliklerine rağmen biz kimseyi incitmeyen bir sistem kurgulayacağız. Bu ülkede bu insanların bize yaptıklarını biz onlara asla yapmayacağız. Asla onların çoluğuna çocuğuna yapmayacağız. Bu ülke hukuk devleti olacak. Bunlar gibi bir kişinin talimatıyla yönetmeyeceğiz. Biz mücadelemizi veriyoruz. Doğru zamanda yola çıktık. Bir ya da iki yıl veya zamanında fark etmez, biz iktidar olacağız."

"ADAYLIK KİMSENİN TAPULU MÜLKÜ DEĞİL"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığına dair adım atacağı iddiaları hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, şu yanıtı verdi: "Biz yaptığımız toplantının detaylarını paylaştık. Birkaç kez söyledim. Saygı duyduğum bir çerçeveden Sayın Mansur Yavaş'ın kıymetli başkanımızın, değerli ağabeyimizin ifade ettiği biçimiyle aynen söyledim: 'Ben erken buluyorum Cumhurbaşkanı adaylığı tespitini, ön seçime karşı değilim ama bugün yapılmamalı. Böyle bir sürece de talip değilim. Ama elbette ki CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hepimizin adayıdır. Ben partimin bu yolculuğuna ve adayına asla zarar verecek bir şey yapmam.' Kendi görüşü. Bu kavramlar bizim için net olan, geçerli olan bir mesele. Bir başka husus var. Şu konuşuldu aslında: Mansur Yavaş başkanımız bu süreçte adaya bir şey olursa, aday başarısız olursa, aday eksik kalırsa diyerek bu kaygısını dile getirdiğinde çok net dile getirdiğim şekli de söyleyeyim… Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki… Haşa Allah'ın emri de değil. Resmi olarak YSK'ya teslim edene kadar adayı değiştirebilirsiniz. Başına bir şey gelebilir, hasta olabilir, Allah geçinden versin her şey olabilir. Dolayısıyla o gün geldiğinde partimiz oturur en doğru kararı verir. Bu cümlenin üzerine kendileri de 'Partimizin adayı, partimizin kararı bizim için asla ve asla tartışılacak bir şey değildir' dedi. Bu görüşünü tekrar etmesinin mahsuru vardır yoktur, o kendi takdiri. Ona bir şey diyemem.

"İKTİDARIN OYUNUNU BOZDUK"

Bugün partimiz bir karar almıştır. CHP TBMM grubu bu kararı çok büyük çoğunluğuyla kararı imza altına almıştır. 1 milyon 750 bin üyemiz oy kullanacak. Bu esnada da Ekrem İmamoğlu'na saldırılar artıyor. Artacak tabi. Oyununu bozduk iktidarın. Partilimiz bu sebeple de sandığa gelip oy verecek, partisinin adayına da destek olacak. Çünkü her oy partisinin adayını güçlendirecek her eksik oy da Cumhurbaşkanı'nın sürecini güçlendirecek. Bunun farkında olan CHP'liler mutlaka 23 Mart'ı bir demokrasi şöleni gibi geçirecek.

"YAVAŞ'IN HİÇBİR CÜMLESİ BEN İNCİTMİYOR"

Sayın Mansur Yavaş'ın hiçbir cümlesi ben incitmiyor. Yüz yüze konuştuğumuz ve ortak karar aldığımız üçlü masa beni ilgilendiriyor. İyi bir dostluğumuz var. Günün sonunda en doğru kararı yine hep birlikte alacağımızı, en kriz anında bile birlikte olacağımızı, yol arkadaşı olduğumuzu, dava arkadaşı olduğumuzu ben asla defterimden kaldırmıyorum."

"MANSUR BEY'İN ASLA ÖYLE BİR KARAR ALACAĞINI ZANNETMİYORUM"

İmamoğlu, "Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş adaylık tablosu olur mu?" sorusuna, "Hayır. Mansur Bey'in asla öyle bir karar alacağını zannetmiyorum. Birçok kez, 'CHP'nin adayı benim adayımdır' diyen bir yol arkadaşımızdır." diye yanıt verdi.

"BİRİLERİNİN DİPLOMASI YOK. BENDE TRANSKRİPT VAR, BELGELERİM VAR"

Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinin usulsüz olduğu iddialarını ve açılan soruşturmayı şu sözlerle değerlendirdi: "Kıbrıs'ta okudum. 17 yaşındaki çocuk oraya gidiyor başvuruyor. 19 yaşında 600 senelik İstanbul Üniversitesi'nin ilanını görüyor. 'Şu koşulları sağlarsan seni okuluma alacağım.' Biz de gidiyoruz, başvuru yapıyoruz. Koşulları sağladığımız belgeli bilgili. Birilerinin diploması yok. Bende transkript var. Okul ders notlarım var. Belgelerim, fotoğraflarım var. Okul arkadaşlarımı çağırsam, bu sabah burada miting yapardım. Millet benim diplomamla uğraşıyor. Niye? Buradan bir baraj kurabilir miyiz, buradan bir duvar örebilir miyiz, bariyer kurabilir miyiz diye. Bütün belgelerimizi avukat arkadaşlarımız çalıştılar ve sundular. O YÖK tarafından yazılan raporda imzası olanların hepsiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Çünkü yalan konuşuyorlar. 1991'de mezun olmuş bir insana 1993 yılında bunun anlamı nedir biliyor musunuz? O insanın geçtiğimiz 4 yıl içinde, 1986'dan 1987'den beri okuduğu okulun derslerini, her şeyini kabul ediyorsun ve denklik veriyorsun ona. Diplomaya değil sadece geçmişine denklik veriyorsun."

"UYDURMA GEREKÇELERLE BANA YAKIN OLAN KİŞİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU"

İmamoğlu, "Uydurma gerekçelerle bana yakın olan kişilerin mal varlıklarına el konuldu. Ayıp değil mi, nedir? Ekrem İmamoğlu bana rakip olmasın. 8 yaşındaki çocuk bana 'sen rakip olma diye mi bunları sana yapıyor?' diyor bana. Hem kendisine hem makamına yazık ediyor." dedi.

"ÇÖZÜME DE BARIŞA DA TERÖRÜN BİTİRİLMESİNE DE KESİNLİKLE TARAFIZ"

Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, "Her zamankinden fazla kardeşliğe ihtiyacımız var. Biz CHP olarak her zaman terörün karşısında olduk. Her zaman barıştan yana olduk. Terörü bitirerek, barışı getirecek her türlü adımı saygıyla karşılarız. Sayın Bahçeli'nin başlattığı bu süreci de aynı özen ve dikkatle takip ediyoruz. Barışa yönelik her adımı destekleriz. Sayın Bahçeli'nin oluşturduğu bu sürece rağmen iktidarın ne yapmak istediğin, ne dediğini, ne demediğini anlamış değilim. Bu süreçler şeffaflıkla yönetilmelidir. Bu şeffaflığın, hukuki kısımlarının milletten, Meclis'ten uzak tutularak kurulacak her temelin sıkıntılı olacağını ifade etmek isterim. Buna karşıyız. Ama çözüme de barışa da terörün bitirilmesine de kesinlikle tarafız." değerlendirmesinde bulundu.

"DEVLET BAHÇELİ'YE GÖRÜŞME TALEBİMİ İLETTİM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme talebinde bulunduğunu belirten İmamoğlu, "Ben Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi buradan da ileteyim. İki kez kendilerine doğru bir noktadan geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Müsait olurlarsa da görüşme arzumu ilettim. Ama henüz görüşemedik." dedi.

"SÜRECİN MUTLAKA MECLİS ZEMİNİNDE YÜRÜTÜLMESİ GEREKİYOR"

Sürece ilişkin İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sürecin mutlaka Meclis zemininde de yürütülmesi gerekiyor. Bu iktidar Meclis'i her ne kadar işlevsiz hale getirmişse de TBMM milletin temsil edildiği yerdir ve millet adına en güçlü olması gereken kurumdur. Milletin seçtiği insanlar var orada. 600 tane vekilimiz var. Bu vekillerin olduğu yerde mutlaka Meclis'te bir genel görüşme yapılmalı. Hatta komisyonlar kurulmalı. Bu komisyonlar siyasi partilerle müzakerelerle bu süreci Meclis bünyesinde en güçlü hale taşıyabilmeli.

Özellikle kapsayıcılık çok önemli bir kavram. Şehit aileleri ve gazilere sürecin açıklanması lazım. Bütün bu hassasiyetler korunursa başlatılan bu ivme hepimizi mutlu eden bir yere evrilir.

"BİR YANDAN DEM PARTİ İLE GÖRÜŞME YAPACAKSINIZ, BELEDİYELERİNE KAYYUM ATAYACAKSINIZ"

Tutarlı da olmak gerekir. Bir yandan DEM Parti ile görüşme yapacaksınız, öbür yandan DEM Parti'nin belediyelerine kayyum atayacaksınız. Tutarlılık lazım. Özgürlük iklimi lazım. Ağzını açanı gözaltına alırsanız süreci sekteye uğratmış olursunuz. Vatandaşlarımıza terörün olmadığı bir Türkiye'de, vatandaşlarımızın demokratik taleplerinin müzakere yoluyla karşılanabileceği tarif edilmeli. Aynı zamanda sınır dışında yürütülen süreçlerle ilgili, Irak ve Suriye'de yaşayan Kürtlerin en büyük dostunun Türkiye olduğu -sadece Kürtlerin de değil o coğrafyada yaşayan herkesin- anlatılmalı.

"DEVLET BAHÇELİ'NİN BAŞLATTIĞI BU SÜRECİ ÖNEMSİYORUM"

Osmanlı Dönemi'nde de önemli mevkilerde görev almış Kürtler var. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakan, milletvekilleri var. Bir Kürt yol arkadaşım bana dedi ki: 'Ben bu ülkede bulunan bir Kürt olarak bu ülkede Cumhurbaşkanlığı hayali kuruyorum. Başka ülkelerdeki Kürtlere bizi kimse benzetmesin. Ben bu ülkede her makamın hayalini kuruyorum.' O kadar hoşuma gitti ki… Ama eksiklerimiz var. Dolayısıyla bu memleketin gelecekte de böyle bir sorunu yaşamayacağı modeli hep beraber inşa edebilmeliyiz. Onun için Devlet Bahçeli'nin başlattığı bu süreci önemsiyorum, özenle takip ediyorum. Ama iktidarın, hükümetin suskunluğunu, süreci izlemesini… Allah Allah diyorum… Acaba derdi sandık mı, seçim mi, başka bir şey mi?

Benim derdim bu ülkenin kardeşliği. Siyaseti, partileri aşan bir yerde bu meseleyi görüp çözüm bulmak. Bu, bu memleketin refahı, huzuru, ekonomisinin iyi olması demek. Tek şey: Vatanın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı bayrağımızın altında mutlu, huzur içerisinde, herkesin etnik kökeninin en üst seviyede saygınlığının kazandırıldığı, her türlü hak ve hukukunun, özgürlüklerinin korunduğu bir Türkiye Cumhuriyeti devleti."

"SURİYE'DE BÜTÜN RİSKLERİN BERTARAF EDİLECEĞİ BİR DÜZEN KURULMASI ŞART"

İmamoğlu, Suriye'de son günlerde yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Suriye'de yürütülen süreci de seçim meselesi gibi ele almalarından endişeliyim. Esad diktatörlüğünün bitmesinden tabii ki memnun oldum. Bunu bile hükümetin puan kazanması çabası şekline sokulması çok kötü bir durum. Ben Suriye meselesine şöyle bakıyorum, Türkiye'nin 200 yılını ilgilendirecek bir süreç işletiliyor. Biz diyoruz ki; Suriye'de bütün risklerin bertaraf edileceği bir düzen kurulması şart. Etnik ve inanç ayrımcılığı yapılmamalı. Lazkiye'de Tartus'ta masum insanların öldüğü bir süreç yürüyor. Bu insanların neredeyse tamamı orada yaşayan Aleviler. Biz bu acıyı hissetmez ve insanı bir açıyla bakmazsak olmaz. Milli meselelere siyaset alet edilmemeli. Bu süreci endişeyle takip ediyorum. Türkiye'nin sert uyarılar ve önlemler alması gerekir. Suriye yönetimiyle bu anlamda irtibat kurması gerekir. Biz Suriye'de masayı kuran devlet olmamız gerekirken, kurulan masalarda sandalye ayrılmayan duruma geldik. Suudi Arabistan'da, Fransa'da, İtalya'da ve başka yerlerde yapılan toplantılarda sandalyesi olmayan ülke durumunda olmak beni endişelendiriyor."