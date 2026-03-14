Enerji Fiyatları Yükselişte

14.03.2026 10:57
İran'a saldırılar sonrasında enerji fiyatları artış gösterdi, merkez bankaları temkinli davranıyor.

6 Nisan 1920

1- ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında iki hafta geride kalırken küresel enerji fiyatlarında sert dalgalanmalar sürüyor

Brent petrolün vadeli varil fiyatı saldırı öncesi seviyelere göre yüzde 42,3 artarken Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 57 yükseldi

Kömür fiyatları ise saldırı öncesi seviyelere göre yüzde 15,8'lik artış kaydetti

(Firdevs Yüksel/İstanbul) (Grafikli)

2- Orta Doğu'da artan gerilim merkez bankalarına yönelik "şahin" beklentileri artırıyor

Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Makbule Deniz:

"İngiltere'de BoE'nin temkinli duruşu, Japonya'da BoJ'un zayıf yen ve enflasyonist baskılar karşısındaki faiz artırımı hazırlığı, Avrupa'da ECB'den gelen şahin açıklamalar ve Fed'in bekle-gör politikası küresel likiditeyi şekillendirirken enerji fiyatlarındaki yeni dalga, merkez bankalarını yeniden temkinli ve sıkı para politikası ekseninde birleştirmiş durumda"

"Swap piyasalarına baktığımızda ECB'den mart ayı faiz kararında pas geçmesine kesin gözüyle bakılırken temmuz ayına kadar iki faiz artışı fiyatlamaların içerisine girdi"

(Mahmut Çil/İstanbul)

3- Meclisin doktor milletvekilleri 14 Mart Tıp Bayramı'nı değerlendirdi:

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş:

"Bugün Türkiye, sağlık altyapısı, yetişmiş insan gücü ve modern sağlık tesisleri ile dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaşmıştır. Bu başarıda emeği olan tüm sağlık çalışanlarımızın katkısı çok büyüktür"

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba:

"Hekim olmaktan hep gurur duydum. Bugün dünyaya gelsem eminim yine hekim olurdum. Yine kadın doğum uzmanı olurum"

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz:

"Şu anki mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Sistemin baştan sona revize edilmesi gerektiğini söylüyorum. Bu toplum sağlığımız için, toplumumuzun geleceği için son derece önemli kıymetli ve değerlidir"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu:

"Mazlumun, mağdurun yanında olmak, onların acısını dindirmek, iyileşmiş bir hastadan dua almak kadar tatlı bir şey yoktur. Mesleğimin en çok sevdiğim yönü de budur"

(Huzeyfe Tarık Yaman/TBMM)

4- Trafik polisleri, zorlu parkurlarla sahada karşılaşabilecekleri senaryolara hazırlanıyor

Emniyet personeli, Sürüş Teknikleri Eğitim Merkezi'nde özel parkurlar ve simülasyon odalarında uygulanan senaryolarla "engelden kaçma", "savrulan aracı kontrol etme", "ani manevra ve fren" gibi eğitimlerden geçiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Sürüş Teknikleri Şube Müdürü Cengiz Yeğen:

"Her duruma her senaryoya uygun bir şekilde eğitim veriyoruz ki burada onu yaşasınlar, gerçek hayatta da kaza yapmadan neler yapmaları gerektiğini öğrensinler"

(Fatih Gökbulut-Aykut Karadağ/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Tatilde yola çıkacak sürücülere araç bakımı uyarısı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç:

"Bayram tatilinin zehir olmaması ve güvenli bir yolculuk geçirmek için yola çıkmadan önce araç bakımını muhakkak yaptırmak gerekiyor"

"Yolculuk esnasında trafik ve emniyet kurallarına riayet edilmesi, başta sürücüler olmak üzere bütün yolcuların emniyet kemeri takması gerekiyor. Ayrıca özellikle uzun mesafe yolculuklarda aşırı sürat yapmamak ve sık sık mola vermek önemli"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

6- Tüketiciler geçen yıl en çok ayakkabı ve giyim ürünlerinden şikayet etti

Ticaret Bakanlığına iletilen şikayetlerde ikinci sırada "mobil hat aboneliği", üçüncü sırada "kredi kartı üyelik ücretleri"ne yönelik şikayetler yer aldı

Bakanlığın "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"ndan geçen yıl 471 bin 393 çağrıya cevap verilirken tüketicilere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı

(Serhat Tutak/Ankara)

7- Tüketici derneklerinden ayıplı mal ve sanal dolandırıcılık uyarısı

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz:

"E-ticarette alışveriş mağduriyetleri, internet ve SMS üzerinden gerçekleşen sanal dolandırıcılık vakaları, yasal olmayan şans oyunları ve bahis uygulamaları nedeniyle yaşanan kayıplar 2025 yılına damgasını vuran başlıklar oldu"

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal:

"Online alışverişlerde ürünün teslim edilmemesi veya sipariş edilenden farklı ürün gönderilmesi, GSM ve internet abonelikleri, taahhüt ve cayma bedelleri, ayıplı mal ve ayıplı hizmet şikayetleri, finansal hizmetler ve kredi kartı işlemleri, mobilya ve beyaz eşya siparişlerinin gecikmesi veya teslim edilmemesi öne çıkan şikayet konuları oldu"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

8- Türkiye'nin 120 gigavatlık güneş ve rüzgar enerjisi hedefi, güvenlik odaklı enerji inovasyonunu destekliyor

Uluslararası Enerji Ajansına göre, dünyada jeopolitik gelişmeler ve tedarik zincirlerine yönelik artan endişeler, enerji teknolojilerinde güvenlik odaklı adımların önemini artırdı

Uzmanlar, Türkiye'nin yenilenebilir kapasitesini artırma hedefinin, küresel ölçekte enerji güvenliğini önceleyen, düşük karbonlu ve yenilikçi enerji teknolojilerini destekleyen eğilimlerle uyumlu olduğunu belirtiyor

(Handan Kazancı/İstanbul)

9- Türkiye'den Birleşik Krallık'a tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı

Türkiye, bu dönemde Birleşik Krallık'a 2 milyar 244 milyon 200 bin dolar ihracat gerçekleştirdi

Birleşik Krallık'a en fazla ihracatı 573 milyon 367 bin dolarla otomotiv endüstrisi yaptı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

10- Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına odaklandı

Gelecek hafta yoğun bir merkez bankaları gündemi öne çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki para politikası toplantısını politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutması bekleniyor

Para piyasalarında ECB'nin gelecek hafta 3 temel politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın Orta Doğu'daki gerginliklerden dolayı beklenilenden daha erken sıkılaşabileceği öngörülüyor. Ay başında faiz indirim beklentisinin öne çıktığı BoE'nin ise gelecek hafta politika faizini değiştirmemesi bekleniyor

(Mahmut Çil/İstanbul)

11- Orta Doğu'daki çatışmalar sonrasında Wall Street'te satış baskısı hakim oldu

Dow Jones endeksi iki haftada yüzde 4,9, Nasdaq endeksi yüzde 3,6 ve S&P 500 endeksi yüzde 2,5 değer kaybetti

(Sevgi Ceren Gökkoyun/NewYork)

12- Tıp öğrencisiyken karşılaştığı üç çocuk onu sokak gençlerinin doktoru yaptı

Öğrencilik yıllarından bu yana 30 yıldır sokakta yaşayan ve geçmişinde uçucu madde bağımlılığı olan gençlere sağlık hizmeti veren kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mutlu Vural, Türkiye Sokak Çocukları Vakfı ile yürüttüğü yeni projeyle yalnız bırakmadığı bu kişilerin kalp sağlığı taramasını gerçekleştiriyor

Vural:

"Bu projeyi oluşturmamıza neden olan arkadaşımıza anjiyo yaptığımızda 48 yaşında ama damarlarının 90 yaşında gibi olduğunu gördük. Uçucu maddelerin kalp damar hastalıkları üzerine etkisi olabileceğini düşündüğümüz için geçmişte sokakta yaşayan, uçucu maddeye maruz kalmış gençleri de taramadan geçirip, kalp krizi aşamasına gelmeden ne gibi önlemler alabiliriz diye bu projeyi geliştirdik"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Hattat imam hatip, eşi ve kızlarıyla geleneksel İslam sanatını yaşatıyor

İstanbul'da bir camide imam hatip olarak görev yapan hattat Ferhat Kurlu, geleneksel İslam sanatlarında yeni kuşaklar yetiştiriyor

Ferhat Kurlu:

"Önce eşim, sonra büyük kızım, sonra küçük kızım, birisi tezhip sanatına, birisi hat sanatını merak ettiler ve meşk etmeye azmettiler. Bu kısa bir süreç değil. En az 10 sene sabırla meşk etmeyi gerektiriyor. Herkes merak ediyor ama herkes sabredip bitiremiyor"

(Fatmanur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Boğaz kıyısındaki Abdülhamid eseri: Emirgan Hamid-i Evvel Camisi

Sultan 1. Abdülhamid tarafından 1779-1780 yıllarında yaptırılan cami, Boğaziçi kıyısındaki özel konumu ve tarihiyle kentin simgeleri arasında yer alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Doğan:

"Çatısı dahil olmak üzere yapının büyük bir kısmı Sultan 2. Mahmud zamanında tamamen yenilenmiştir. Kırma çatılı bir selatin cami olması bakımından ünik bir eserdir. Zira diğer selatin camilerin tamamı kubbeyle örtülü eserlerdir"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Zervet Böreği

Bingöl'ün mutfak kültürünü yansıtan zervet böreği, açılan 7 yufkanın arasına kavurma, kuru dut, ceviz ve kuru üzüm konularak pişirildikten sonra üzerine bal ve tereyağı dökülerek servis ediliyor

(Ömer Yasin Ergin/Bingöl) (Fotoğraflı-Görüntülü)

???????- Homaça

Ankara'nın Akyurt ve Çubuk ilçelerinde yapılan geleneksel bir et yemeği olan Homaça, düğün ve davetlerde sofraları süsleyip, damaklara hitap ediyor

(Özcan Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Lor Dolması

Bayburt'un coğrafi işaretli lezzeti, lor peyniri, kaymak, haşlanmış bulgur ve yeşil soğanla hazırlanan karışımın "evelik" otuna sarılıp taş fırınlarda pişirilmesiyle sofralarda yerini alıyor

(Beşir Kelleci/Bayburt) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Beşiktaş ile Gençlerbirliği ligde 96. kez karşılaşacak

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 54'ünü siyah-beyazlılar kazandı, Ankara ekibi ise 10 kez galip geldi

Beşiktaş, başkentte oynanan 47 lig maçının 23'ünü kazandı, 7 kez de yenildi

(Metin Arslancan/İstanbul)

