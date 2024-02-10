ERDOĞAN: GABAR\'DAKİ GÜNLÜK PETROL ÜRETİM MİKTARI 35 BİN VARİLİ GEÇTİ -1

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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yerel seçimleri öncesi Zonguldak'ta düzenlediği mitingde Gabar'da çıkarılan petrolle ilgili, "Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla müjdeye dikkat, 35 bin varili geçti. Dahası bu rakam her geçen gün artıyor. 2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Zonguldak'ta miting düzenledi. Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde alanı dolduran binlerce kişiye seslenen Erdoğan, "Zonguldaklı kardeşlerimiz bizim yanımızda dağ gibi durduğu sürece Türkiye Yüzyılı'nın inşasını kimse engelleyemez. Zonguldak, bizim yoldaşımız olduğu müddetçe ne FETÖ'cü hainlerin ne DEAŞ'lı canilerin ne PKK'lı alçakların ne de DHKP-C'lilerin tehditleri bize sökmez. Ne diyor şair; 'Cehennem olan gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz, cihan yıkılsa bu cephe sarsılmaz.' Zonguldaklı kardeşlerimizle bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Elbette bunun için şu ilkelerimize sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor" diye konuştu.

Zonguldak'a en son 20 Nisan tarihinde geldiğini ifade eden Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti: "Ziyaretimizde milletimizin asırlık hayallerinden olan Karadeniz doğal gazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Filyos'taki törenimizde müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğal gaz desteğimizi halen sürdürüyoruz. İlk ay ısınma dahil, konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani, vatandaşlarımızın doğal gaz faturasını devlet olarak biz ödedik. Daha sonra 11 ay boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğal gaz tüketiminin bilabedel olacağını söyledik. Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız. Sadece bununla da yetinmiyoruz. Kendi gemilerimizle sismik arama ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar diyen çapsızlara aldırmadan, parayı Karadeniz ve Akdeniz'in sularına gömüyorlar diyen gafillere kulak asmadan ne dedik? Bulanlar, ancak arayanlardır düsturuyla arama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Zonguldak'ı kömürden sonra doğal gazın da merkezi haline getirmekte kararlıyız. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz."

'GABAR'DAKİ GÜNLÜK ÜRETİM 35 BİN VARİLİ GEÇTİ'

Erdoğan, Gabar'da petrol kuyularının günlük üretiminin bugün itibarıyla 35 bin varili geçtiğini açıklayarak, "Karadeniz doğal gazının ardından şimdi de Gabar'da bulduğumuz yüksek miktarda ve kalitede petrol, bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsanız muhalefet cenahı, bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine petrol keşfimizi alaya almışlardı. Peki sonra ne oldu? Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla müjdeye dikkat, 35 bin varili geçti. Dahası bu rakam her geçen gün artıyor. 2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Azmeden, Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyen, bu neticeyi yakalar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizin üzerinden terörün karanlık gölgesi kalktıkça çok daha fazlasını bulacağız. Önümüzdeki dönemde hem petrol hem maden hem de doğal gazda milletimize yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz. Türkiye'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanmasının engellenmesine bir daha asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'SEÇİMLERİ YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞAN ŞER ODAKLARIYLA DA MÜCADELE ETTİK'

Geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimlerde Kandil'den Pensilvanya'sına seçimleri yönlendirmeye çalışan şer odaklarıyla mücadele ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Ülke olarak geçen sene mayıs ayında kritik bir seçim yaşadık. Bu seçimlerde sadece karşımızdaki adayla ve ittifakla rekabet etmedik. Bununla birlikte Kandil'den Pensilvanya'sına seçimleri yönlendirmeye çalışan şer odaklarıyla da mücadele ettik. Maalesef Türk siyasi tarihine birer kara leke olarak geçen pazarlıklara, iş birliklerine, itibar suikastına imza attılar. Seçim kazanmak uğruna devletin bakanlıklarını ve stratejik kurumlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanı oldular. 14-28 Mayıs seçimlerinde Zonguldaklı kardeşlerimizin de desteğiyle bu kirli plana geçit vermedik. İkinci turda yüzde 55 oy oranlarıyla Zonguldak milletin adamına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı. Bu muhteşem sonuçtan dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında Zonguldak halkına bize olan teveccühleri, güvenleri ve vefaları için buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şunu bilmenizi isterim. Siz bizi nasıl bağrınıza bastıysanız biz de sizin emanetinize asla gölge düşürmeyeceğiz. Kara elmas diyarını her alanda daha da geliştirmek, kalkındırmak, bayındır hale getirmek için gece gündüz koşturacağız. Bundan en küçük bir şüpheniz olmasın. Tabi Zonguldak milli iradenin değil, milli dayanışmanın da sembol şehri. Bunu milletçe asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bu büyük afette 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Zonguldaklı madencilerimiz, enkazların altından o depremdeki vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular" ifadelerini kullandı.

'DEPREMİN YARALARINI SARANA KADAR DURMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yaralarını sarana kadar durmayacaklarını ifade ederek şunları söyledi: "Bir cana daha ulaşmak, bir canı daha kurtarmak, milletimize güzel bir haber verebilmek için çoğu zaman canlarını tehlikeye attılar. Allah sizlerden razı olsun. Rabb'im gayretlerinizi daim eylesin. Biliyorsunuz son bir haftadır deprem bölgesindeydim. Sırasıyla Hatay'ı, Gaziantep'i, Maraş'ı, Urfa'yı, Adıyaman'ı ziyaret ettim. Hem depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını gösterdik hem de inşası tamamlanan deprem konutlarını hak sahiplerine teslim ettik. Asrın felaketinin üstesinden hamdolsun asrın birlikteliği ile geliyoruz. Konutların, köy evlerinin, ticarethanelerin ve depremde zarar gören diğer yapıların, hastanelerin açılışlarını yaptık. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırana ve yaraları sarana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Bu haftaki ziyaretimizde bir kez daha gördük ki imdadına koştukları kardeşlerimiz, Zonguldaklı madencilerin fedakarlıklarını asla unutmuyor. Bizim de aynamız, referansımız işimizdir, hizmetlerimizdir, eserlerimizdir. Biz meydanlarda kurusıkı atıp, bolca vaat dağıtıp, göreve gelince bir daha oralara uğramayanlardan değiliz. Bizler ahdine, kavline ve milletine verdiği sözlere sadık olan bir hükümetiz. Her zaman söylüyorum; biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Biz bu millete hizmet için varız. Bizi, partimizi ve ittifakımızı CHP'nin başını çektiği muhalefetten ayıran temel vasfımız işte budur. Onlar çok az iş ama bol bol şov ve reklam yaparlar. Biz ise eserlerimizle konuşuruz, icraatlarımızla konuşuruz, projelerimizle konuşuruz, neticelendirdiğimiz sözlerimizle konuşuruz. Fikri takip yapıp yerine getirdiğimiz sözlerin çetelesini tutmak bizim için iftihar vesilesidir."Zonguldak'a yaptıkları yatırımları da anlatan Erdoğan, "20 Nisan'da şehrimize geldiğimizde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alacağımızın sözünü vermiştik. Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük için 100 olmak üzere toplam 2 bin işçimiz için resmi süreci eylül ayının ortasında başlattık. Gerekli evrakları ve eğitimlerini tamamlayan işçi kardeşlerimiz peyderpey şu anda iş başı yapıyor. İnşallah bundan sonra da Zonguldak'ın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz. Son 21 yılda şehrimize kazandırdığımız yatırımları zaten sizler çok iyi biliyorsunuz. Zonguldak'a son 21 yılda bugünün rakamlarıyla toplamda 189 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 2 bin 120 adet yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 10 bin 487 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık, farklı branşlarda toplam 54 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Zonguldaklı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 3 milyar lira sosyal yardım desteğinde bulunduk. Sağlıkta, toplamda bin 295 yataklı 12 hastane dahil 26 sağlık tesisi yaptık. Alaplı Devlet Hastanesi ve Karadeniz Ereğli'de ağız ve diş sağlığı merkezi inşaatımız devam ediyor. 18 sağlık tesisimizin ise plan, proje, ihale ve arsa çalışmaları sürüyor. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 2 bin 618 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Zonguldak'ta 5 millet bahçesi projemiz bulunuyor. 2 millet bahçemizi tamamladık. Birinin yapımı, ikisinin ise projelendirme çalışmaları sürüyor. Uzun Mehmet Camii ve parkını hatırlayın, birlikte açtık. Bizzat kendim geldim ve buradan açılışını yaptık. Sahil projesini bitirdik. Ulaştırmada 22 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 204 kilometreye ulaştırdık. Bizden öncekiler ne yaptı? Laf? Zonguldak'ta7 adet köprülü kavşak, 36 adet köprü, 14'ü tek tüp, 5'i çift tüm olmak üzere 19 tünel yaptık. Şimdi önemli bir yere geliyorum. Kilimli Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli'ni açarak hizmete aldık. Tarihi Ankara Köprüsü'nü restore ettik. Fevkani Köprüsü'nü bitirdik ve köprünün bağlantı yollarını da bu yıl içinde tamamlıyoruz. Şehrimizi bölgeye bağlayacak Kilimli Filyos ayrımı başta olmak üzere pek çok yolun inşasına devam ediyoruz. Irmak-Karabük-Zonguldak demir yolu hattını on yıllar sonra yeniden ele alarak rehabilite ettik, kapasitesini artırdık. Gar binasının tadilatını yaptık. Zonguldak il sınırları içindeki mevcut konvansiyonel hattı komple yeniledik. Filyos Vadisi Projesi'nin önemli bir parçası, 150 yıllık bir hayal olan Filyos Limanı'nı yapıp açmak çok şükür bize nasip oldu. Filyos Limanı ile Filyos endüstri bölgesine ulaşımı sağlamak amacıyla çift hatlı bir iltisak hattının etüt, proje çalışmalarını bitirdik, ihale çalışmalarımız sürüyor" dedi. (DHA)