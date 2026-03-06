GÜNDEM / 6 Mart 2026 - Son Dakika
GÜNDEM / 6 Mart 2026

06.03.2026 09:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde devlet himayesindeki çocuklarla iftar yapacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde devlet himayesindeki çocuklarla iftar yapacak.

(İstanbul/19.07) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ev Sahibi Türkiye İzmir Kura Çekiliş Töreni ile "Yeşilay İzmir Açılış Töreni"ne iştirak edecek, Valiliğe ziyarette bulunacak, "AK Parti Karşıyaka İftar Programı"na katılacak.

(İzmir/15.00/16.30/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Valilik önünde düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Bolu/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliği, Yeni Adalet Sarayı Projesi'ni, Sakarya Büyükşehir Belediyesini, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek, "Türkiye'nin İlk Yerli ve Milli Hızlı Treni'nin Yol Testleri Töreni"ne, şehit ve gazi aileleri ile iftar programına katılacak.

(Sakarya/14.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığı ile Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" iftar programına iştirak edecek.

(Isparta/15.00-19.03) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da düzenlenecek "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların kura çekim törenine ve iftar programına katılacak.

(Hatay/14.00/18.41) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığı ile Osmaniye Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Toprakkale'de iftar programına katılacak, depremzede aileyle bir araya gelecek ve Korkut Ata Üniversitesi'nde "Söz Gençlikte" programına iştirak edecek.

(Osmaniye/16.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İbradı ilçesinde iftar programına katılacak.

(Antalya/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe, TOKİ Ortaokuluna, MHP ve AK Parti il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na ve iftar programına iştirak edecek.

(Karaman/09.30-18.52) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Tokat/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Medeniyet Üniversitesi'nde düzenlenecek iftar programında üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/19.07) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Buca Kırıklar Cezaevi ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak.

(İzmir/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gana Milli Günü ile iftar programına katılacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninin yol testleri törenine ve TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünün iftar programına iştirak edecek.

(Sakarya/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın" verilerini ve 2024 yılı yabancı kontrollü girişim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor, Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Sakaryaspor-Adana Demirspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/20.00/Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)

2- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftası, 2 maçla başlayacak.

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC Asvel takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Beşiktaş GAİN-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk ayağında Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın ve Çimsa ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Mersin/15.00) (Fotoğraflı)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftası, VakıfBank-Aras Kargo maçıyla başlayacak.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, İftar

