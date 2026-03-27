GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mart 2026
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mart 2026

27.03.2026 00:11
6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan tarafından kabul edilecek, Bükreş Uluslararası Maarif Okuluna ziyarette bulunacak, Romanya'daki Türk derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar ile bir araya gelecek.

(Bükreş)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "STRATCOM Zirvesi 2026" programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'ne katılacak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliğe, Adliyeye ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Düzce/12.30/13.45/16.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kökler ve Kanatlar Aile Paneli'ne katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Rize/15.00/15.50/16.20/16.45)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, BM Üyesi Devletleri COP31 Konusunda Bilgilendirme Toplantısı'na ve Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğine katılacak.

(New York)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TYMM Okuryazarlık Becerileri Bataryası Geliştirme Çalıştayı'na ve Maarif Vakfı 16. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı kapanış programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/14.30)

5- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ Üniversitesi Diş Hastanesi açılış törenine katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Elazığ/11.30/Tunceli/14.30)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ATO'da düzenlenen ART Ankara'nın 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kökler ve Kanatlar Aile Paneli"nin açılış programına katılacak.

(Rize/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi" programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hasdal-İstanbul Havalimanı güzergahındaki Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi'nin ilk uygulama koridoru programına ve Trabzon Günleri'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/15.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı bitkisel ürün denge tablolarını, 2024 yılı ulaştırma sektörü nihai enerji tüketim ve 1990-2024 dönemi sera gazı emisyon istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "STRATCOM Zirvesi 2026" programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak, DAP Bölgesi Üniversiteler Birliği 8. Dönem Toplantısı'na iştirak edecek.

(Erzurum/10.30/11.00/13.30/14.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek basın toplantısında, Türkiye'nin kültürel miras alanındaki çalışmalarını açıklayacak. Program kapsamında, "Melek Heykeli"nin Fener Rum Patriği Bartholomeos'a teslim töreni düzenlenecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 34. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji, Glint Manisa Basket-Beşiktaş GAİN ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/Manisa/18.00/İstanbul/20.30)

3- Nijerya ile İran'ın A milli futbol takımları, hazırlık maçında Mardan Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(Antalya/16.00)

