Kırklareli\'de selde 6 kişinin ölümünde tesis sahibinin cezası 18 yıla çıkarıldı

16.10.2025 21:49
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada'daki sel felaketinde 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin ölümüne ilişkin dava, istinaf mahkemesinin kararı bozmasının ardından yeniden görülüyor. Davanın 3'üncü duruşmasında, tek tutuklu sanığı olan ve daha önce 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen Bülent Bayrak, bu kez 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış sırasında 'Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalovların olduğu bölgede sel meydana geldi. Dere içinde kurulan bungalovlarda tatil yapan doktor Selman Bağışlar, eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz, sel sularına kapılıp yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, 'Sisli Vadi' adıyla kurulan ve sele kapılan 18 bungalovun ruhsata aykırı inşa edildiği ortaya çıktı.

BUNGALOVLARLA İLGİLİ YIKIM KARARI VERİLMİŞ

Özel İdare tarafından mühürlenen işletme hakkında yıkım kararı verildiği de anlaşıldı. Ancak yıkım kararına rağmen 'Sisli Vadi' adı altında sosyal medyada tanıtılan bungalovların, vergi levhasında faaliyet alanı olarak 'karma çiftlik' olarak gösterildiği tespit edildi. 'Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim' adıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen tesislerin, sosyal medya hesaplarından 'Doğada uyanmak, doğaya uyanmak', 'Oksijeni bol, stresi az' ifadeleriyle tanıtıldığı da belirlendi.

6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FACİADA 4 KİŞİ HAKKINDA 22 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, tesis sahibi Bülent Bayrak hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verildi. Keşan'da yakalanan Bayrak ile firma yöneticileri Sevcan Ulutürk ile Cenan Aydın tutuklandı. Ulutürk ile Aydın, daha sonra avukatlarının itirazı sonrası tahliye edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin hazırladığı iddianame, Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, tutuklu Bayrak ile şirket yöneticilerinden Büşra Gökgöz, Cenan Aydın ve Sevcan Ulutürk hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 3 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Sanıkların yargılandığı Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin olay yerinde bilirkişi heyeti ile keşif yapılmasına karar vermesinin ardından bölgede geçen yıl 28 Haziran'da oluşturulan heyet, keşif yaptı. Bilirkişi heyetindeki İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi- Mimar Doç. Dr. İsmail Dabanlı, Meteoroloji Mühendisi Doç. Dr. Elçin Tan, İnşaat Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi H. Emre Alçiçek ve Jeoloji Mühendisi Dr. Orhan Yavuz'un hazırladığı rapor, mahkemeye sunuldu. Olay yerinin krokileri ve fotoğraflarının da yer aldığı 21 sayfalık raporda, tutuklu sanık Bülent Bayrak, tutuksuz yargılanan Cenan Aydın, Büşra Gökgöz, İl Özel İdaresi 'asli kusurlu' bulundu. Sevcan Ulutürk'ün kusuru olmadığı tespit edildi.

3 SANIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Savcı Uğur Öztürk, mütalaasında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan yargılanan 1'i tutuklu 4 sanığın 6 kez ayrı ayrı 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkemenin 8'inci duruşmada verdiği kararda, savcının 'olası kasttan' cezalandırılmalarını istediği tesis sahibi tutuklu Bülent Bayrak, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 11 yıl 3 ay, tutuksuz yargılanan sanıklar Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz de 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, Sevcan Ulutürk ise beraat etti. Bayrak'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz'ün adli kontrol şartlarının devamına hükmedildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı gerekçeli kararın ardından selde hayatını kaybedenlerin yakınları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Bozmanın ardından yeniden yapılan yargılamada bugün 3'üncü duruşma görüldü. Duruşmaya, selde yaşamını yitirenlerin aileleri ile avukatları, tutuklu sanık Bülent Bayrak ve avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar Büşra Gökgöz, Cenan Aydın ve Sevcan Ulutürk ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada selde kızı Mihriban Bağışlar ile damadı Selman Bağışlar'ı kaybeden Safiye Yaşa ile avukatları mahkeme başkanın çeşitli ziyaretlerde bulunup, belirterek, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme başkanı Kırklareli'ye 2 önce geldiğini ve kimseyi tanımadığını, iadeyi ziyaretlerde bulunduğu ve bu ziyaretlerde fotoğrafların çekildiğini söyledi. Talep, mahkeme heyeti tarafından duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddedildi.

DİJİTALLER VERİLER KURTARILAMADI

Ölenlerin yakınlarının daha önceki duruşmalarda dijital materyallerin incelenmesi talebi üzerine materyallerin gönderildiği Ulusal Kriminal Büro'nun raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, "HDD'lerin fiziksel hasarlı olup, çalışmadıkları görülmüştür. Dosya incelendiğinde daha önce, fiziksel hasarların tamiri için TÜBİTAK ve jandarma kriminale gönderilerek HDD'lerin üzerinde çalışma yapıldığı anlaşılmıştır. Teslim alınan HDD'ler tozsuz kabinde açılarak disk yüzeyi ve okuyucu kafaları, ana kartları kontrol edilmiş ve akımları ölçümlenmiştir. Hard disklerin okuyucu kafa ve disk kısımlarında belirgin hasar olduğu görülmüştür. Derin çiziklerin ve hasarların ardışık okuma denemelerine ve hasan onarım çalışmalarına bağlı olduğu düşünülmüştür. Yapılan en ileri hasar onarım denemelerine rağmen, önceki müdahaleler nedeni ile herhangi bir kurtarım yapılacağı anlaşılmıştır. Herhangi bir müdahale yapılmadan, ilk önce Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilen HDD'lerde yüksek veri kurtarma başarı oranına ulaşılmaktadır. İşbu vakada ise, yapılan tüm ileri onarımlara rağmen, veri kurtarımı mümkün olmamıştır" denildi.

ANNEYE 2 GÜN DİSİPLİN HAPSİ VERİLDİ

Duruşmada mahkeme heyeti ile tartışıp, sesini yükselten Safiye Yaşa, ile oğlu Mehmethan Yaşa, mahkeme başkanı tarafından dışarı çıkarılıp, ara verildi. Bu dışarıda rahatsızlanan Safiye Yaşa, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aranın Yaşa'ya, uyarılmasına rağmen heyete bağırması, usulüne aykırı şekilde mahkeme heyetine karşı aykırı beyanlarda bulunduğu, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle 2 gün disiplin hapsine alınmasına karar ve tutuklama müzekkeresinin düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

BAYRAK, SAVUNMASINI AĞLAYARAK YAPTI

Ara verilen duruşmanın ardından savunmasını yapan davanın tek tutuklu sanığı tesis sahibi Bülent Bayrak, en başından beri savunmasını tam anlamıyla yapamadığını belirterek, 5-6 duruşmada reddi hakim talebi yapıldığını, Safiye Yaşa'nın sürekli hakaretlerde bulunduğunu ve haksız şekilde yargılandığını düşündüğünü söyledi. Zaman zaman ağlayarak savunmasını yapan Bayrak, "Bi önceki mahkeme başkanına da hakaretler edilmişti. Satılmış köpek diye hitap edilerek kalem fırlatıldı. Biz size de saldırılacağını biliyorduk. 26 aydır tutukluyum. Benim kimseye tazminat verecek gücüm kalmadı. Söylenenlerin yüzde 90'ı yalan dere yatağını kimse değiştirmedi, bize 11 kamu kurulundan görüş aldık. DSİ'nin raporu yapabilirsin yönündeydi. Ruhsatlı yapılarımız var bölgede, yüzlerce ağaç, devletin yaptığı baraj yıkıldı. Ruhsatsızlık ve mühür bozmadan diye söylenen ve tarafıma açılan davadan beraat ettim. Bu bölgeye kamu kurumları dahil 11 kurumdan görüş alındı en büyükleri DSİ hiç birisi burada sel olur demedi. Ben bu Sisli Vadi için kimseye rüşvet vermedim. Hiç bir bağlantım da yok. O gece saat 3'te doğal afet sınırı aşıldı. Barajı yapanların bilirkişi raporlarında yer alıyor. Büyük gövdeli ağaçlar kürdan gibi devrildi. Barajı, elektrik direğini, kara yolunu yapanlar öngöremedi böyle bir doğal afet olacağını ben nasıl öngörebilirim. Bir kişi bana burada sel riski olduğunu söyleseydi suçluydum. Hiç bir uyarı yoktu, benim sel geleceğinden haberin nasıl olabilir. DSİ bana uygun raporu verdiyse benim suçum nasıl olabilir. Tahmini 6 metre civarında su yüksekliğinden bahsediliyor. Bilirkişi raporlarında araziye 40 bin tondan fazla kütük geldiği belirtiliyor. Ben arazime 40 bin ton kütük geleceğini bilsem bırakın yapı yapmayı adım atmam. 26 aydır benim gibi durumdan tutkulu olan yok. Benzer olaylarda 3-6 ay tutuklu bulunuyorlar. Çünkü bu bir doğal afet öngörüm olsaydı böyle bişey yapmazdım. İşlerimi de idare edebilmek adına açık cezaevine veya ev hapsinin bulundurulması gerekiyor beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

BAYRAK'IN CEZASI 18 YILA ÇIKARILDI

Mahkeme sanık Bülent Bayrak'a, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu islediğinin sabit olmakla birlikte sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı ile meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını nazara alarak 12 yıl hapisle cezalandırdı. Ardından sanığın eylemini 'bilinçli taksirle' işlediği gerekçesiyle cezada 1/2 oranında artırım yapılarak 18 yıl hapis cezası verildi. Sanık hakkında başka artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığı ve tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

Tutuksuz sanıklardan Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, Sevcan Ulutürk ise beraat etti.

Kaynak: DHA

  • Fevzi Durmuş:
    Haaaa hep böyle oluyor başka ülkeleri bilmem ama bizde böyle bir kurban bulurlar Aynı filimlerde olduğu gibi 0 0 Yanıtla
