İletişim Başkan Yardımcısı Şahin: Huzurlu bir gelecek için çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı' isimli eser için tanıtım ve panel programı düzenlendi. Etkinliğe, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kent protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, açılış konuşmalarıyla devam etti. Çanakkale'de, Türk ordusunun büyük bir muzafferiyete mazhar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, "Tarih sahnesinden silinmek tehdidiyle karşı karşıya kalan aziz milletimiz dini devlet, mülkü millet için Çanakkale'de kazanılan zaferiyle tarih sahnesine yeniden dönmüş, dünya tarihinin de seyrini değiştirmiştir. 1915 yılında dönemin en güçlü ordularına karşı verilen bir mücadele, 'Çanakkale geçilmez' sözünün tarihe altın harflerle yazıldığı tarihi bir alan, mekan, destan olmuştur" ifadelerini kullandı.

'DESTANSI HİKAYEYİ ANLATAN VESİKALARLA KAYIT ALTINA ALDIK'

İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Çanakkale zaferinin yıl dönümüne armağan olarak hazırladığımız 'Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı' adlı eseri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'Son nefesimize kadar Çanakkale ruhuna sahip çıkacağız' anlayışıyla hazırladık. Eserimizde milletimizin imanı, inancı, fedakarlığı, vatanı ve bayrağı ayrıca bağımsızlığı uğruna sergilediği eşsiz kahramanlığın birlik ve beraberliğin nişanesi olarak Çanakkale zaferini görsel bir kitapla destansı hikayeyi anlatan vesikalarla kayıt altına aldık."

'BU ESERDE GÖRMEK MÜMKÜN'

Çanakkale Zaferi'nin şanlı hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla kitabın kaleme alındığını söyleyen Şahin, "Çanakkale Zaferi'nin resmi belgeleri, fotoğraflar, arşiv kayıtları kapsamlı bir çalışma olarak sunduğumuz bu eserde 14 bölüm, 512 sayfadan oluşan kıymetli, arşivlerde yer alması değil, aynı zamanda dünya tarihinde kaynak olarak gösterilmesini gaye edindiğimiz bir esere dönüştü. Hazırlık aşamalarında günlük yaşama, savaşın zorluklarına, kazanılan zaferin coşkusuna ve Türk basını, ayrıca uluslararası basının da gazete haberlerine yer verdik. Türk askerlerinin yanı sıra itilaf devletlerinin askerlerinin ve ailelerinin yazdıkları mektupları da ihtiva eden eserde, Fransızlara esir düşüp ailesinden haber almak isteyen askerin eşini, kardeşini, oğlunu arayan acılı bir yakınını bulma muradıyla hareket ettiği daha nice mektuplar bulmak mümkün. Ayrıca dönemin de problemi olan dezenformasyonla mücadele etmek adına İtilaf Devletleri'nin kara propagandasını etkisiz kılmak ve doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak için nasıl çabalar sarf edildiğini de bu eserde görmek mümkün" dedi.

'ZAMANINDA VE EKSİKSİZ BİÇİMDE AKTARILMASI ELZEMDİR'

Şahin, "Bu doğrultuda uluslararası basında alınan güvenilir haberlerin tercümelerinin de gazetelerde yer bulduğunu da müşahede ediyoruz. İletişim faaliyetleri ve doğru bilgiye ulaşmak geçmişten günümüze savaşta da barışta da önemini her zaman korumuştur. Toplumların sağlıklı kararlar alabilmesi ve doğru yönlendirilebilmesi için güvenilir bilginin zamanında ve eksiksiz biçimde aktarılması elzemdir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan tecrübeler de bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu birikimin etkisiyle milli mücadele sürecinde kara propagandaya karşı daha örgütlü ve sistemli adımlar atılmış, bu doğrultuda Anadolu Ajansı ile hemen ardından Makbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi kurulmuştur. Böylece doğru haberler herhangi bir dezenformasyona mahal bırakılmadan o dönemde de kamuoyuyla paylaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

'KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

İletişim Başkanlığı'nın kara propagandaya karşı hakikatin bekçisi olarak gece-gündüz çalıştığını dile getiren Şahin, "Ateş çemberi içindeki bölgemiz, dijital mecralarda Türkiye'ye hedef alan yoğun dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü hepinizin malumu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde katettiği mesafeyi görenler, ülkemizin bu şahlanışını hazmedemeyenlerce girişilen dezenformasyonlara karşı müteyakkız halde olduğumuzu hepinizin bilmesini isteriz. Doğru haberler dezenformasyonla mücadele merkezimizce anında kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Biz de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak büyük ve güçlü Türkiye'mizin hikayesini bütün dünyaya anlatmayı, yalan haber ve dezenformasyonla mücadele ederek doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmayı ve huzurlu bir gelecek için çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. İletişim Başkanımız Sayın Profesör Doktor Burhanettin Duran'ın ifade ettiği gibi bizler ecdadımızın emaneti olan bu aziz vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için aynı şuur ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'AL BAYRAĞININ DALGALANDIĞI HER YER ÇANAKKALE'DİR'

Her geçen gün Çanakkale'nin ne denli şanlı bir müdafaa olduğunu ortaya çıkarılan belgelerle daha iyi anlaşılmaya başladığını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Çanakkale ruhuna çok ihtiyacımız var. İnşallah bu ruha sahip çıkacağız. Bu törenlerle, münazaralarla, çalışmalarla sahip çıkacağız. Çanakkale ruhuna sahip çıktığımız sürece de bu topraklarda kıyamete kadar inşallah beraber yaşayacağız. Çanakkale ruhuna sahip çıktığımız müddetçe de aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz problem kalmayacaktır. Son dönemde Çanakkale'nin kıymeti daha da anlaşılmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında mutlaka Çanakkale'ye bir atıf vardır. 'Çanakkale' denildiği zaman Türk milletinin kalbi başka atmaya başlar. 'Çanakkale' denildiği zaman Türkiye'de akan sular durur. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu müstesna topraktan hizmetinde olan bir grubumuz. Çanakkale neredeyse biz oradayız. Çanakkale söz konusu olduğu zaman da olmaya devam edeceğiz. Bizim bir ilkemiz var. Al bayrağının dalgalandığı her yer Çanakkale'dir" dedi.

'EDEBİ ESERLERE KONU OLMUŞ BİR BÜYÜK ZAFER'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da "Savaşın ve zaferin hayatın pek çok alanına yansımalarını görmek mümkün. Çanakkale Zaferi destanlaşmış bir zafer. Türküler yakılmış bir zafer. Pek çok araştırma, bilimsel inceleme veya romana, edebi eserlere konu olmuş bir büyük zafer. Bunun basına yansıması da önemli bir alan. Bu alana ilişkin yansımasını araştırıp, derleyip, toparlayıp bir araya getiren ve bir kitap olarak bugün bizlerin istifadesine sunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Program 'Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı' isimli eserin tanıtım sunumunun yapılmasıyla son erdi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,