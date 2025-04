İrem Deniz Küçükköse, 7 Prestijli Üniversiteden Tam Burs Aldı

BAHÇEŞEHİR Koleji'nin görme engelliler için yapay zeka destekli projelerle dikkatleri üzerine çeken öğrencisi, LGS Türkiye birincisi İrem Deniz Küçükköse, dünyaca ünlü 7 üniversiteden tam burslu kabul aldı. İrem'in yanı sıra, aynı kolejden 223 öğrencinin de dünyanın prestijli üniversitelerinden toplamda 883 kabul aldığı bildirildi. Bu kabullerin 482'si dünya sıralamasındaki ilk 200 üniversiteden geldiği belirtildi.

Bahçeşehir Koleji, Türkiye'nin farklı illerindeki liselerinde eğitim gören 223 öğrencinin, dünyanın en prestijli üniversitelerinden 883 kabul aldığını duyurdu. Bu kabullerden 482'si ise Stanford, Oxford, Imperial, Brown, Columbia ve Princeton gibi dünya sıralamasında ilk 200'deki üniversitelerden geldi. Bu başarıya imza atan öğrenciler arasında Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Yağmur Delal Cengiz ve Damla Zerya Aslan, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Mehmet Cem Yedekçi ile Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi İrem Deniz Küçükköse, hazırladıkları yenilikçi projeler sayesinde seçkin üniversitelerin kapılarını nasıl araladıklarını anlattı.

LGS TÜRKİYE BİRİNCİSİ İREM, DÜNYANIN EN İYİ 7 ÜNİVERSİTESİNDEN TAM BURS KAZANDI

LGS Türkiye birincisi olarak Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Fen ve Teknoloji Lisesi'nde tam burslu okuyan İrem Deniz Küçükköse, Princeton, University of Pennsylvania (Jerome Fisher M&T Programı), UC Berkeley (EECS), Johns Hopkins, Georgia Tech (CS) ve UC Santa Barbara ve Drexel üniversitelerinden tam burslu kabul aldı. Lise hayatı boyunca teknoloji girişimcisi olma hedefi ve projeleriyle dikkat çeken Küçükköse, 10.sınıfta görme engelliler için yapay zeka destekli 'Braill-E' kabartma ekranı geliştirdi, aynı yıl görme engelli öğrencilere destek olmak amacıyla 'Soruların Sesi' sosyal girişimini kurdu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle örnek soruları seslendirme projesine öncülük etti. Ayrıca STEM alanındaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için GirlSTeam'i kurarak kız çocuklarına kodlama eğitimi verdi.

'ÜLKEMİ GURURLANDIRMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Dünyanın en iyi üniversitelerine hazırlanmak için yoğun bir çaba sarf ettiğine dikkat çeken Küçükköse, "Şu anda tercih aşamasındayım. Gittiğim yerde potansiyelimi sonuna kadar kullanacağıma ve ülkemi gururlandırmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Benim gibi hayal kuran birçok öğrenci olduğunu biliyorum. Onlara verebileceğim en büyük tavsiye; araştırmaktan, çabalamaktan, yardım istemekten ve sınırları zorlamaktan asla çekinmeyin, vazgeçmeyin. Evet süreç zor, ancak asla imkansız değil" dedi.

AİLESİNDEN UZAKTA BAŞARIYA ULAŞTI

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Mehmet Cem Yedekçi de Stanford, Columbia, California Berkeley ve Georgia Institute of Technology gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden kabul aldı. Yedekçi, tercihini Stanford Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay Zeka Bölümü'nde öğrenim görmekten yana kullandı. Heyecanlı ve gururlu olduğunu belirten Yedekçi, " Bartın'da doğdum, ilkokul ve ortaokul eğitimimi Bahçeşehir Koleji'nde tam burslu okudum. LGS' de yüzde 5'lik dilime girdim. Ancak 14 yaşında, daha iyi bir eğitim ve uluslararası fırsatlar için ailemden 900 kilometre uzakta tek başına yaşamayı göze alarak Bahçeşehir Koleji İzmir Fen ve Teknoloji Lisesi'nde başarı bursuyla okumayı seçtim. Erken yaşta edindiğim sorumluluk ve disiplin, akademik ve kişisel gelişiminde dönüm noktası oldu" diye konuştu.

KARADENİZ'DEN SİLİKON VADİSİ'NE

Lise yıllarında yapay zeka alanında kendini geliştiren Mehmet Cem Yedekçi de Georgia Institute of Technology ve Amherst College'dan profesörlerin mentorluğunda, yapay zekanın sağlık alanındaki uygulamalarına yönelik akademik araştırmalar yürüttü. 'Kardiyovasküler Rahatsızlıkların Makine Öğrenmesi ile Erken Risk Tespiti' başlıklı makalesi, uluslararası hakemli dergide yayınlanan Yedekçi sözlerine şöyle devam etti:

"2024 yılında Uluslararası Yapay Zeka Olimpiyatları (IOAI) Türkiye milli takımına seçildim ve 32 ülkenin katılım sağladığı yarışmada ülkemizi başarıyla temsil ettim. Ancak beni en çok heyecanlandıran Stanford Üniversitesi'nin küresel çapta yürüttüğü Code in Place programında, profesörler ve sektör uzmanlarından oluşan Python eğitmen kadrosuna giren en genç bölüm lideri seçilmek oldu. Üniversitenin bilgisayar mühendisliğine giriş dersi olan CS106A'yı dünyanın dört bir yanından öğrencilere öğretme görevini üstlendim. Karadeniz'in küçük bir şehrinde doğan bir hayalden, Silikon Vadisi'ne uzanan bu yolculuğum, inanç ve emeğin her kapıyı açtığını gösteriyor. Anadolu'nun hayal kuran çocuklarına sesleniyorum: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek sizin elinizde. Azim ve çalışmayla hedeflerinize ulaşabilirsiniz, engeller sizi ancak güçlendirir."

PRESTİJLİ ÜNİVERSİTELERDEN KABUL ALDI, GÖZÜ STANFORD'DA

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Damla Zerya Aslan ise Stanford Üniversitesi'nden kabul alma süreci öncesinde başarılı bir eğitim hayatıyla ailesine ve okuluna büyük gurur yaşattı. Eczacı olan anne ve babasının da etkisiyle bilime olan merakı büyüdüğünü belirten Aslan, medikal ve ilaç sektörüne yönelerek, lisede kimyaya olan ilgisiyle STEM alanında çeşitli araştırmalara katıldı. Ancak hayatındaki dönüm noktası, arkadaşlarıyla birlikte geliştirdiği, su ve elektrik tasarrufu hedefleyen 'Delavo' projesi oldu. Aslan, "Delavo Projesi'ni hazırladığım 4 arkadaşımla The Earth Prize'da dünya birinciliği elde ederek ve Conrad Challenge'da finalist olarak Türkiye'yi temsil ettik. Teknolojiyi sürdürülebilir çözümler için kullanmanın önemini keşfetmemizi sağlayan ve bize başarıyı getiren proje sayesinde Stanford University, Oxford, Imperial College London, University College London ve New York University Abu Dhabi gibi prestijli üniversitelerden kabul almayı başardım" diye konuştu.

'BAŞARISIZ OLDUĞUM PROJELER, SABRI VE DİRENÇLİ OLMAYI ÖĞRETTİ'

Teknoloji ve mühendislik alanındaki eşsiz fırsatlar ve Silikon Vadisi'ne yakınlığı nedeniyle Stanford'u tercih eden Aslan, "Stanford'a gitmek istiyorum. Bu süreçte elbette zorluklar da yaşadım. Başarısız olduğum projeler, reddedilen başvurularım oldu. Ama bu deneyimler bana sabrı ve dirençli olmayı öğretti. Başarılı projeleri hayata geçirebilmemin ardında, bu 'başarısızlıklardan' edindiğim dersler var. Okulumuzdaki güçlü öğrenci dayanışmasının çok önemli olduğuna inanıyorum ve karşılaştığım tüm engellere rağmen, inanç ve emekle hayallerime ulaşabileceğime inanıyorum" dedi.

'HİKAYEM, DİĞER ÖĞRENCİLERE HAYALLERİNDEN VAZGEÇMEMELERİ İÇİN UMUT OLSUN'

Brown Üniversitesi'nden kabul alan Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yağmur Delal Cengiz ise The Earth Prize'da takım arkadaşlarıyla geliştirdiği Delavo projesiyle fikirlerinin küresel ölçekte değer görmesinin dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Arkadaşlarımla geliştirdiğimiz proje dışında 11'inci sınıfta hayvanlar için sağlık takip cihazıyla Conrad Challenge'da en başarılı 5 projeden biri seçildi. Bu deneyimler, kendime ve üretebileceğim çözümlere olan inancımı pekiştirdi. Yoğun ve zorlu geçen bu süreçte arkadaşlarımla dayanışma içinde olmak güç verdi. Brown Üniversitesi'nde fizik alanında yoğunlaşarak gelecekte insanlığa katkı sağlamayı hedefliyorum. Hayal kurmaktan çekinmeyen biriyim, umarım hikayem diğer öğrencilerin de hayallerinden vazgeçmemesi için bir umut olur."

'BU BAŞARI, NİTELİKLİ EĞİTİM SİSTEMİMİZİN VE GÜÇLÜ BİR KADRONUN ESERİDİR'

Bahçeşehir Kolejinde lise eğitimlerine devam ederken uluslararası üniversitelerden aldıkları kabullerle hem ailelerine hem de kendilerine büyük gurur yaşatan öğrencilerini tebrik eden Genel Müdür Özlem Koç, "Bu sonuç, hem öğrencilerimizin, hem de onlara her adımda rehberlik eden ailelerimizin ve öğretmenlerimizin emeğinin bir yansımasıdır" dedi.

Koç, şöyle devam etti: "Lise eğitimimizde uyguladığımız bütünsel yaklaşım, öğrencilerimizin dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul almasında kritik bir rol oynuyor. Yabancı dil yeterliliği, araştırma becerileri, girişimcilik odaklı projeler ve uluslararası sertifika programlarıyla öğrencilerimiz, küresel rekabette fark yaratıyor. Aldığımız bu sonuçlar, nitelikli eğitim sistemimizin en güzel yansımadır. Bu süreçte emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, idari kadromuzu ve ailelerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.