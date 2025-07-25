İstanbul'da Nemin Yüzde 95'i Aştığı Akşam - Son Dakika
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İstanbul'da Nemin Yüzde 95'i Aştığı Akşam

İstanbul\'da Nemin Yüzde 95\'i Aştığı Akşam
25.07.2025 08:42
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İstanbul'da akşam saatlerinde bazı ilçelerde nem oranı yüzde 95'i geçerek, sıcak havayı etkiledi.

Sıcak havanın dün gün boyu etkisini sürdürdüğü İstanbul'da akşam saatlerinde bazı ilçelerde nem oranı yüzde 95'i aştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte dün akşam saat 21.45 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık dereceleri ile nem oranları şöyle gerçekleşti:

ATAŞEHİR'DE NEM YÜZDE 90

Adalar'da hava sıcaklığı 27, hissedilen sıcaklık 29,2, nem oranı yüzde 70 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,7, nem oranı yüzde 89'u buldu, Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,7, nem oranı yüzde 90 oldu.

Avcılar'da hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olarak ölçüldü. Bağcılar'da hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82'ye ulaştı.

Bahçelievler'de hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olurken, Bakırköy'de hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olarak kaydedildi.

Başakşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,9, nem oranı yüzde 89; Bayrampaşa'da hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82; Beşiktaş'ta hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 31,1, nem oranı yüzde 97; Beykoz'da hava sıcaklığı 26,1, hissedilen sıcaklık 28,4, nem oranı yüzde 77; Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 28,7, nem oranı yüzde 78 olarak ölçüldü.

BEYOĞLU'NDA YÜZDE 97'Yİ GÖRDÜ

Beyoğlu'nda hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 31,1 iken, nem oranı yüzde 97'yi buldu.

Büyükçekmece'de hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı yüzde 83 olarak ölçüldü. Çatalca'da ise hava sıcaklığı 25,6, hissedilen sıcaklık 29 iken, nem oranı yüzde 92'ye ulaştı.

Çekmeköy'de hava sıcaklığı 25 ve hissedilen sıcaklık 27,1, nem oranı yüzde 80 olarak kaydedilirken, Esenler'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.

Esenyurt'ta hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,3 olurken, nem oranı yüzde 83'lere ulaştı.

Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 28,4 iken, nem oranı yüzde 90 olarak ölçüldü.

KAĞITHANE'DE NEM ORANI YÜZDE 97'YE ULAŞTI

Fatih'te hava sıcaklığı 27, hissedilen sıcaklık 29,4, nem oranı yüzde 72; Gaziosmanpaşa'da hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı yüzde 82; Güngören'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 29,1, nem oranı da yüzde 82 olarak kayıtlara geçti.

Kadıköy'de, hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30,6, nem oranı da yüzde 78 olarak kaydedilirken, Kağıthane'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 30,8, nem oranı da yüzde 97'yi buldu.

Kartal'da hava sıcaklığı 26,8, hissedilen sıcaklık 29, nem oranı da yüzde 71 ölçüldü.

Küçükçekmece'de hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 73 olarak ölçülürken, Maltepe'de hava sıcaklığı 26,8, hissedilen sıcaklık 29, nem oranı da yüzde 71 oldu.

Pendik'te hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,3, nem oranı yüzde 77; Sancaktepe'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,6, nem oranı yüzde 81; Sarıyer'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı ise yüzde 97; Silivri'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,8, nem oranı yüzde 71; Sultanbeyli'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,6, nem oranı ise yüzde 88; Sultangazi'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,6, nem oranı yüzde 81 olarak kaydedildi.

REKOR ŞİŞLİ'DE

Şile'de hava sıcaklığı 25,4, hissedilen sıcaklık 27,6, nem oranı da yüzde 79'u bulurken, Şişli'de hava sıcaklığı 26,2, hissedilen sıcaklık 31,1, nem oranı da yüzde 99'a ulaştı.

Tuzla'da hava sıcaklığı 26,5, hissedilen sıcaklık 28,7 iken, nem oranı da yüzde 73'ü buldu.

Ümraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,7 olmasına karşılık nem oranı yüzde 90 olarak ölçüldü.

Üsküdar'da hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28, nem oranı yüzde 79'a ulaşırken, Zeytinburnu'nda hava sıcaklığı 27,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı da yüzde 73'e ulaştı.

Megakentte genel hava sıcaklığı gece itibarıyla 27,3, hissedilen sıcaklık 30 derece ve nem oranı yüzde 73'ü bulurken, Marmara Denizi'ne sınır ilçelerdeki deniz sıcaklığı 24 ila 27 derece arasında kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Nemin Yüzde 95'i Aştığı Akşam - Son Dakika

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