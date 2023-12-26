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Kahramanlar-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kahramanlar-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-36' operasyonlarında 208 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, bölücü terör örgütüne üye olan, faaliyetlerde bulunan, gençlik yapılanması içerisinde olan ve terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.

Kahramanlar-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı
26.12.2023 - 10:52,  Güncelleme: 10:53
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Terör örgütü PKK'ya 32 ilde operasyon: 208 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Kahramanlar-36' operasyonlarında 208 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Kahramanlar-36' operasyonları kapsamında; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van olmak üzere toplam 32 ilde; bölücü terör örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan, örgütünün şehir merkezilerinde gençlik yapılanması içerisinde olan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalandı" dedi.

'HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.

Kaynak: DHA
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