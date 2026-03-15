Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı

15.03.2026 08:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesini etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. 19 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, kuvvetli sağanak yağış, kar, fırtına ve çöl tozu taşınımı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak bazı bölgelerde etkili olacak kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi.

DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Meteoroloji, özellikle Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar yağışının zaman zaman etkisini artırabileceği kaydedildi.

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Yetkililer, söz konusu illerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

90 KM HIZA ULAŞAN FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevresinde rüzgarın saatte 90 kilometreye ulaşabileceği kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

BAZI BÖLGELERDE ÇÖL TOZU TAŞINIMI GÖRÜLECEK

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer çöl tozu taşınımı da bekleniyor. Uzmanlar özellikle solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

İllere göre hava sıcaklıkları bugün şöyle olacak:

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu , kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Hatay'da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde (50-80, yer yer 90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 14°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 9°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun haric) ile Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmr ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

