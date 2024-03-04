Meteoroloji'den art arda uyarılar! Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak - Son Dakika
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Meteoroloji'den art arda uyarılar! Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda uyarıları sonrası tüm yurt yarın itibarıyla hafta sonuna kadar devam edecek soğuk, sağanak ve karlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıkların 7 derece birden düşmesiyle Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu Anadolu'da kar yağışının etkili olması ve bu bölgelerde kar kalınlığının 50 cm'yi bulması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da ise sıcaklık hafta sonu 10 derecenin altına düşecek.

04.03.2024 15:19  Güncelleme: 16:12
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Meteoroloji'nin günlerdir devam eden uyarıları sonrası yarın itibarıyla yurt genelinde sıcaklıkların 7 derece birden düşmesi ve Karadeniz'in iç kesimleri ile doğu Anadolu'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Uzmanlar bu bölgelerde kar kalınlığının 50 cm'yi bulmasını beklediklerini ifade ederken, yine İstanbul'da özellikle hafta sonu sıcaklığın 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ART ARDA UYARILAR

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir'in doğusu, Bursa, Çanakkale Osmaniye, Hatay, Ankara, Çankırı, Karaman, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan, Kars, Erzurum ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak

"GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yarın sabah Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Edirne. Öğlen Denizli, Antalya, Isparta. Öğleden sonra Bursa Sakarya Düzce İstanbul Eskişehir Afyon. Akşam Ankara Antalya. Gece Antalya'nın doğusu Mersin Adana da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat"

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Orhan Şen, "Hafta sonu cuma, cumartesi kuzey ve doğu bölgelerde sıcaklık 6-7 derece düşecek. Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu Anadolu'da kar yağışı yoğun olabilir. Bu bölgelerde 50 cm yeni kar birikir. İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 10 derecenin altına düşer 2 günden sonra tekrar yükselir kar yok" dedi.

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak

EGE DENİZİ'NDE FIRTINA UYARISI

Ege Denizi'nin güneyinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Fırtınanın, aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15

Meteoroloji\'den art arda uyarılar! Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm\'yi bulacak

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Son Dakika Güncel Meteoroloji'den art arda uyarılar! Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den art arda uyarılar! Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak - Son Dakika
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