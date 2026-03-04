İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü - Son Dakika
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü

İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
04.03.2026 14:37  Güncelleme: 15:22
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu balistik mühimmat Türk hava sahasına yönelmeden önce NATO'ya ait hava ve füze savunma sistemleri tarafından zamanında angaje edilerek havada imha edildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

HATAY DÖRTYOL'A DÜŞTÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir.

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

"HASMANE TUTUMA KARŞI CEVAP VERME HAKKIMIZ MAHFUZ"

Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz.

Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAKAN FİDAN, İRANLI MEVKİDAŞI ARAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayla ilgili İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görüşmede, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti. Fidan ayrıca, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

İLETİŞİM BAŞKANI DA AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinde Türk hava sahasına yönelen füzenin etkisiz hale getirildiğini ve kurumların süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip ettiğini kaydetti.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinde Türk hava sahasına yönelen bir füzenin etkisiz hale getirildiğini, bunun sonucunda ise füze parçasının Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir alana düştüğünü ifade etti. Duran, meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığının altını çizdi. Kurumların süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip ettiğini aktaran Duran, "Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve iş birliği sürdürülecektir. Tüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarımızı yineliyoruz. Tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bu süreçte medya kuruluşlarından ve sosyal medya kullanıcılarının daha hassas hareket etmeleri, teyide muhtaç ve kamuoyunu paniğe sevk edebilecek haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri gerektiğine vurgu yapan Duran, "Resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir" diye konuştu.

Duran, açıklamasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her vesileyle vurguladığı üzere Türkiye bölgede barışın, istikrarın ve diyalogun hâkim olması için yoğun bir diplomatik çaba yürütmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde barışçıl yollarla çözülmesi için aktif bir rol üstlenmektedir. Bu tür gelişmeler karşısında milletçe sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başındadır. Türkiye, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşen sorumluluğu yapıcı bir anlayışla yerine getirmeye devam edecektir."

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İkinci bir füze den Sonra işler karışır 40 6 Yanıtla
    1234 1234:
    israil yapmiş olabilir bizi savaşa çekmek için 20 0
    Ahmet Yıldırım Ahmet Yıldırım:
    kaşınıyor acem artıkları 6 13
    Metin şen Metin şen:
    sesleri bile çıkmaz 1 1
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Kıbrıs İngiliz abd üssüne giden füzeyi durdurmuşuz gibi duruyor. Bunu yapmamamız lazım. 0 0
    20089700 20089700:
    amerika olaya girmemiz icin her seyi yapar israil de 0 0
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    keisnlikle bir füze İran dan atılırsa, ırak Suriye üzerinden geçip Türkiye'ye gelemz. Irak Suriye den geçip Türkiye'ye gelmesi için Suriye tarafından atılması gerekiyor. 0 0
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    konuşuyonuz savaş çıkınca tüğüyonuz 11 14 Yanıtla
  • Tuncay Tuncay:
    zorla bizi istiyorlar... 15 6 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    baaakkk deniyorlar 11 3 Yanıtla
  • Osman A Osman A:
    Bizi bileylerin içine çekmeye çalışanlar mı var nedir bilemiyorum. 10 0 Yanıtla
