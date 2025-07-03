MSB: Mutabakat muhtıramızın 'hukuksuz' olarak nitelendirilmesi kabul edilmemektedir - Son Dakika
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MSB: Mutabakat muhtıramızın 'hukuksuz' olarak nitelendirilmesi kabul edilmemektedir

MSB: Mutabakat muhtıramızın \'hukuksuz\' olarak nitelendirilmesi kabul edilmemektedir
03.07.2025 13:18
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde; Türkiye ve Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını hedef alan ifadelere ilişkin, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) tek...

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde; Türkiye ve Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını hedef alan ifadelere ilişkin, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda mutabakat muhtıramızın 'hukuksuz' olarak nitelendirilmesi tarafımızca kabul edilmemektedir" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin bekasına yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, "Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda tespit edilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirilmiştir" dedi.

'3 BİN 83 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Tuğamiral Zeki Aktürk, kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarda son bir haftada 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 203 kişinin yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 3 bin 83'e ulaştığını kaydetti. Aktürk, son bir haftada engellenen 933 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının da 40 bin 903'e ulaştığını bildirdi. Aktürk, "Suriye Harekat Alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 176, Menbic bölgesinde ise 212 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'LİBYA'DAN 3 ASKERİ HEYET ÜLKEMİZİ ZİYARET EDECEK'

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağlamayı sürdürdüğünü söyleyerek, "Bu kapsamda, dost ve kardeş ülke Somali'nin Milli Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. 'Tek ve Birleşik Libya' hedefi doğrultusunda, ulusal birliğin en kısa zamanda tesis edilmesini desteklediğimiz Libya'nın doğu tarafından 3 askeri teknik heyet 15-28 Haziran tarihleri arasında ülkemizi ziyaret ederek çeşitli karargah, birlik ve eğitim kurumlarımızda incelemelerde bulunmuştur. Bu vesileyle Libya'da görev yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu 27 Haziran'da şehit olan kahraman silah arkadaşımız Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

'İSRAİL'İN SALDIRILARI SON BULMALI'

Tuğamiral Aktürk, İsrail'e ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "İsrail yönetiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözü önünde uluslararası hukuku ve insani değerleri yok sayan saldırı ve toplu katliamlarının son bulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'in, insani yardım bekleyen sivillere yönelik son dönemde yoğunlaşan saldırıları insanlıkla ve hukuki değerlerle bağdaşmamaktadır. Gazze'de yaşanan trajedinin bir an evvel son bulması için insani yardımlara izin verilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanması önceliğimiz olmaya devam etmektedir" dedi.

Aktürk, envantere yeni giren silah sistemlerini de açıklayarak, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda 5,56 mm hafif makineli tüfek ile sırt tipi karıştırma sistemi muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA); 28 Haziran'da TCG ANADOLU'dan kalkan Bayraktar TB-3 İHA ile entegre şekilde kumanda edilerek yapılan atışla hedefi tam isabetle vurmuştur" dedi.

'HAKKANİYET İLKESİNE UYGUN OLARAK BELİRLENMİŞTİR'

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde; Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını hedef alan ifadelere ilişkin olarak, "Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırası, uluslararası deniz hukuku kurallarına riayet edilerek hakkaniyet çerçevesinde her iki ülkenin de haklarını muhafaza edecek şekilde hazırlanmıştır. Mutabakat muhtırası hem ülkemiz hem de Libya tarafından BM'ye bildirilmiştir. Yunanistan ve GKRY'nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda mutabakat muhtıramızın 'hukuksuz' olarak nitelendirilmesi tarafımızca kabul edilmemektedir. Yapılan mutabakat muhtırası, ana karalar arası ortay hat, kapatmama ilkesi ve hakkaniyet ilkesine uygun olarak belirlenmiştir. Libya ile denizcilik konularındaki iş birliğimiz Mutabakat Muhtıramız çerçevesinde geliştirilerek sürdürülmeye devam edecektir" dedi.

'AY YILDIZ KARARGAH PROJESİ YÜZDE 92 TAMAMLANDI'

Bakanlık kaynakları, 2026 yılında Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'nin, Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni karargahı olacak olan Ay Yıldız Yerleşkesinde yapılacağı iddiasına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının konuşlanacağı Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesinin 1'inci etap işleri (kaba inşaat) yüzde 92 oranında tamamlanmıştır. TOKİ Başkanlığı tarafından 2'nci etap işleri içeren ihale yapılmış ve yüklenici firma tarafından çalışmalara başlanmıştır. Zirvenin nerede yapılacağının takdiri Sayın Cumhurbaşkanımızdadır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MSB: Mutabakat muhtıramızın 'hukuksuz' olarak nitelendirilmesi kabul edilmemektedir - Son Dakika

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