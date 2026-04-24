Özgür Özel: "En Geniş Ara Seçime de Varım. Ne Kadar Genişletmek İstiyorlarsa Ben Orada Varım, Hodri Meydan"

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Ünal AYDIN

(BURSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "En geniş ara seçime de varım. Yeter ki bu milletin sesini duyalım ve erken seçimin kapısını aralayalım. Can Atalay'ı bugün salsınlar. Yedi yetiyor. Yedi milletvekili için altı yerde hemen yapalım. Ne kadar genişletmek istiyorlarsa ben orada varım. Bursa'da da varım. Hodri meydan. Ara seçim yapma iradesini söylesinler ve kaç yerde yapmak istediklerini söylesinler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Bursa Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş eşllik etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, şöyle konuştu:

"Bugün Bursa'da Bursa'nın seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret ettim. Öncelikle bütün Bursa'ya tüm sevenlerine selamı var, Bursaspor'a çok selamı var. Ben kendisini tebrik ettim Bursaspor'un şampiyonluğunu kamuoyu önünde kutlamıştık ama bu şampiyonluğa Bursaspor camiasının da hakkını teslim ettiği gibi en çok emeği olanlardan birisi Mustafa Bozbey. O da memnuniyetini ifade etti, taraftara, Bursaspor'a, Bursa'ya hem çok selamlarını iletti hem de 'Çok daha büyük başarıları hep beraber elde edeceğiz' dedi. Ben Bursaspor'un başarısını sahiplenmeye ve siyasileştirmeye çalışan o çirkinliklerden bahsettikçe dedi ki 'Onların hiçbirine Bursasporlular, timsahlar fırsat vermez. Önemli olan birinin zoruyla kimin fotoğrafa girdiği değil stadda kimin adının inlediği' diye söyledi. Ben biraz sitem ediyordum 'Bu kadar emeğiniz var, adam gitmiş oradan siyaseten sahiplenmeye çalışıyor' diye. O dedi ki 'Bursaspor taraftarı kimin adını bağrıyorsa o bana yeter' dedi."

"Bir kanıt yok, bir ispat yok"

Mustafa Bozbey niçin burada? Mustafa Bozbey Bursa'da 47 yıl sonra yüzde 47 oyla 170 bin oy farkla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanma suçunu işlediği için burada. 31 Mart tarihi iki yıll önce Bursa'nın 47 yıl sonra kazanılmasının tarihidir ve öyle bir noktaya gelmiştir ki iş tam o tarihte bu operasyonu yapanlar Bursalılara şunu söylemişlerdir: 'Biz sandıkla kazanamazsak hakimin tokmağıyla gelir burayı alırız.' Yani burada meydan okunulan kişi Mustafa Bozbey değil, meydan okunulan parti CHP değil, Bursa'nın iradesidir. Bursalılara diyorlar ki 'Biz yıllarca yönettik, borç yaptık, israf ettik, iyi yönetemedik. Siz 20 yıl Nilifer'i yönetmiş Mustafa Bozbey'i Bursa Büyükşehir yönetmeye layık gördünüz. İki kişiden birisi oy verdi. Biz bunu hazmedemiyoruz.' Öyle değil mi? 30 Mart günü çok mu erkendi, 1 Nisan günü torbaya mı girmişti? Neden gelsin 31 Mart günü Mustafa Bozbey'i tutuklasınlar, gözaltına alsınlar? Hani mafya bir mesaj verecekse o mesajı anlamlı bir şekilde verir ya, tam mafya yöntemi. Diyor ki 'Biz Bursa'yı kazanamadık. Bozbey oldukça da sittin sene kazanamayız. Tam da yıl dönümünde 31 Mart tarihinde geliyoruz ve Bursa'ya çöküyoruz.' Mustafa Bozbey yiğit, mert bir insan bana defalarca geldi, iki yıl boyunca defalarca geldi. Son geldiğinde dedi ki 'Ben bıktım bunlardan' dedi. 'İlla da illa AK Parti'ye geçeceksin. Geçmezsen içeri gireceksin. Ben de açık açık söylüyorum. Ne buluyorsanız bulun. Hadi diyorum' dedi. Arkadaşlar Mustafa Boz Bey'in Bursa Büyükşehir ile ilgili yaptığı tüm işlemler didik edildiği halde hiçbir şey bulamadılar. Ondan önceki beş yılda da bir şey yok. Ondan önceki dönem belediyede de bir şey yok. Bir tane vakıf bulmuşlar. Vakıf üzerinden de Bozbey'e sadece soru sormuşlar. Bir kanıt yok, bir ispat yok. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.

"Biz Bursa'nın birinci partisiyiz her türlü"

Hangi Bozbey'i alıyorlar? Aldıkları kişi 1 milyar dolar borçla bugünkü parayla çevirdiğinizde 40 ila 50 milyar liraya yakın bir para denk geliyor, buraya kadar borçla batırdıkları belediyeyi Bozbey aldı. 200 milyon dolar borç ödedi. İyi yönetim sonucu, israf olmamasının sonucu iki yılda Bursa'nın 10 milyara yakın borcunu ödedi. Bursa Büyükşehir'in SGK ve vergi borcu ne kadar büyüktü biliyorsunuz. Kim yaptı borcu? AK Parti yaptı. Alinur Aktaş yönetimi yaptı. 31 Aralık tarihi itibariyle bir kuruş ödenmemiş vergi ve SGK borcu bırakmadı Bozbey. Böyle yönetiyor burayı. Şimdi o borç yapanlar, o Bursa Büyükşehir batıranlar gelmişler Bursa'ya çökmüşler. Bozbey'i, ekibini görevden uzaklaştırıyorlar. Gözaltı süresince yani seçim yapılana kadar tutuklandı Bozbey, seçim yapılana kadar birkaç gün geçecek, o sürede bile Türkiye'de hiçbir yerde yapmadıklarını yaptılar buraya kayyum atadılar. O kayyum hatta ilk geldiği anda resimleri mesimleri indirdi. Sonra seçim yapıldı. Büyük bir aymazlıkla, arsızlık artık yani çıkmış 'Bursa'nın iradesi tecelli etti' diyorlar. Ne Bursa'nın iradesi? Yüzde 50 ile kazanmış adamı indireceksin, Bursa'da örneğin bizim kazandığımız devasa belediyelerin getirdiği belediye meclis üyesi sayıları belli, çeper ilçelerden gelen belediye meclis üyeleri ile Bursa'ya çökeceksin. İl genel meclisinde de Bursa'da aldığımız oy bizim belli. Biz Bursa'nın birinci partisiyiz her türlü.

"Beceremeyecekler ve eninde sonunda olmayacak bu iş"

Kimse demedi ki AK Parti yönetsin Bursa'yı. İki kişiden biri Bozbey yönetsin, CHP'yi yönetsin dedi. Şimdi bakın ne yapıyorlar. Genel sekreter var atanmış, tıkır tıkır çalışıyor, onu görevden alıyor. Yerine bir genel sekreter getiriyor. Kim? 2024 yılında bizim Eyüp Sultan'da yendiğimiz Eyüp Sultan Belediye Başkanı. İstanbul Eyüp Sultan demiş ki 'İyi yönetemedin. Memnun değilim. Git buradan CHP'ye veriyorum görevi' demiş. Eyüp Sultanlıların Eyüp Sultan'dan ki daha AK Parti daha güçlü nerede olabilir İstanbul'da? Eyüp Sultan. 'Git buradan' demişler. Alıyorlar onu Bursa Büyükşehir'e genel sekreter yapıyorlar. Yandık yani. Tekrar başlıyor şimdi israf, tekrar borç, tekrar kötü yönetim. Bozbey'in ödediği borçları tekrar borç batağına batırmak üzere liyakatsiz, beceriksiz, buradaki belediye meclis üyesi çok becerebilecektiyse Bursa'yı yönetmeyi çıkarsaydınız belediye başkan adayı olarak onu. Şimdi belediye meclis üyelerinden birini getirdiler başkan, Eyüp Sultan'ın seçim kaybetmiş, Eyüp Sultan'ın yaka siltiği kişiyi de genel sekreter yaptılar, 'Hadi Bursa'yı biz yöneteceğiz.' Bursalılar diyor 'Nilifer'de destan yazan 20 yıllık başkan yönetsin.' Bunlar diyor ki 'Yok, Eyüp Sultan'ı elini yüzünü bulaştırmış birisiyle Bursa Büyükşehir'de belediye meclis üyesi yaptığımız birisi bu kadim kenti yönetecek.' Beceremeyecekler ve eninde sonunda olmayacak bu iş. İşin diğer tarafı Bozbey'i kim suçluyor? Bozbey'i Bursalılar suçlamıyor. Bozbey'i hizmet ettiği dönemdeki ihale alanlar, ihale verenler, müteahhitler suçlamıyor. Kim suçluyor? İki tane kriminal tip suçluyor. Birinin babası geldi, Bozbey'den özür diledi. Gidin bulun babasını sorun. 'Benim oğlum madde bağımlısı. Kurtarmak için 17 milyon oradan buradan para buldum. Yine gitti bu işlere bulaştı. Sana bu iftiraları attı' diyorlar. Birisinin babası gelip özür diliyor Bozbey'den. 'Sana bu hakaretleri iftiraları attı' diye. Birisi madde bağımlısı öbürü Bursa'nın en büyük dolandırıcısı.

"Mustafa Bozbey'in özgürlüğüne kavuşacağını biliyoruz, bekliyoruz, görüyoruz"

Zaten bir iftira atmak için tutsak sizin gibi pırıl pırıl insanlardan birini ne dersen de Mustafa Bozbey gibi birine veya normal birine iftira ettiremezsin ki. Tükenmiş, bitmiş birini kendisi 300 yılla yargılanan bir dolandırıcıya efendim yedi sene öncesindeki söylediği bir sözü 12 yıl öncesinde güya 'Bilmem ne için vakfa para yatırttırdılar bana.' Böyle bir şeyden bu Bursa'nın iradesini sakatlayıp Mustafa Bozbey'i tutukluyorlar. Akıl alacak iş değil. Ben Bozbey'in iyi ve temiz yönettiğine iknaydım da bu kadar büyük kanıt olmaz artık. Bula bula buldukları 12 sene öncesinden o günden bugüne 500 kişiyi dolandırmış, evinin önünde miting yaptı adamlar. Böyle dolandırıcılarla muhattabız. Böyle bir kirli adamla bir bağımlının suçladığı onun lafıyla içeri atıyor. Niye? Belediye meclisinde çoğunluğu var çökecek buraya. O yüzden bir an önce bu yanlıştan dönüleceğini, hiç değilse Mustafa Bozbey'in öncelikle özgürlüğüne kavuşacağını biliyoruz, bekliyoruz, görüyoruz. Bütün Bursa'da bekliyor. Bu geciktikçe stres birikiyor, gerilim birikiyor, hesap birikiyor. İstanbul'da 25 yıl yönettikten sonra Ekrem İmamoğlu seçilip de mazbatasız iptal edilince ne oldu? Fark 13 binden 806 bine çıktı 45 günde. Ahali bu işleri sevmiyor. 'Ben patronum' diyor. Bakın bu milletten vergi istiyorsun veriyor, askere çağırıyorsun gidiyor, oğlunu yolluyor, şehit veriyor, soruyorsun 'Vatan sağ olsun' diyor, ne zaman sandığa elini uzattın o uzanan eli kırıyor kardeşim. Kenan Evren'in dediğini yapmıyor, Özal'ı seçiyor mesela. 12 Mart'tan sonra Karaoğlan Ecevit'i getiriyor mesela. 15 Temmuz'da oyları yüzde 40'lara düşmüşken 38'lere düşmüşken Erdoğan'ın güven oyu, 15 Temmuz'da Erdoğan'a saldırınca sahip çıkıyor yüzde 60'lara 70'lere çıkıyor bir ara desteği. Sonra yine normal seyrine dönüyor.

"İlk seçimlerde Bursa'nın nasıl birinci partisi olduğumuzu Bursalılar bu darbecilere gösterecek"

Şimdi 28 Şubat'ın mağdurları, 15 Temmuz'un mağdurları bugün darbeci olmuş. Millet affeder mi? İstanbul'da affetmedi işte. 13 bin fark 806 bin oldu. Beş yıl zulmettiler 1 buçuk milyon oldu. Şimdi İstanbul'a sandık koy, 2 milyon fark. 2 milyondan aşağısı Erdoğan'ın olsun. Burada da koy bakalım şimdi sandığı cesaretin varsa. Olacağı söyleyeyim. Bozbey yüzde 65-70 alır. Belediye meclisinde çoğunluğu da CHP alır. İstanbul'da olanın devamı bu. Belediye meclis çoğunluğu varken neler yaptılar? Demek ki öyle olmuyor 'Al belediye meclisinde veriyorum.' Belediye meclis çoğunluğunu da CHP alır. Denemesi bedava. O yüzden buradaki bu büyük haksızlığa karşı Bursa'nın tepkisine hak veriyoruz. Biz dimdik arkadaşlarımızın arkasındayız. Bundan sonraki süreçte de biz buradayız, işte Bozbey de içeride. Bozbey'in haksızlığa uğradığını bütün Bursa biliyor. Er ya da geç, bir ay sonra çıkar, üç ay sonra çıkar, beş ay sonra çıkar. Aklanacak mı? Elbette aklanacak. Emaneti verirseniz verirsiniz. Vermezseniz millet bir daha size Bursa'da sandıktan hiçbir şey göstermez. Ben CHP'nin Genel Başkanıyım. Önce ülkemin sonra partimin menfaatine bakarım. Burada yapılan iş Bursa'nın menfaatine değildir. Kötü yönetilecek. AK Parti'nin menfaatine değildir. Bedel ödeyecek, ceza kesecek Bursalı ona. Vallahi çoluğuna çocuğuna kendisine acımasam bu iş bir tek bizim menfaatimize. CHP bu işten kazançlı çıkar. Bu haksızlığı yapana millet sandıkta hesap sorar. İlk genel seçimlerde Bursa'da görürsünüz milletin keseceği cezayı. Şu kadarcık stratejik aklı olan birisi Bursa'ya bu zulmü, bu haksızlığı yapmaz. Yapıyorlar. Bize mücadele etmek, dimdik durmak, direnmek düşer. Önümüzdeki ilk seçimlerde de Bursa'nın nasıl birinci partisi olduğumuzu Bursalılar bu darbecilere gösterecek inşallah.

Ben bütün Bursa'yı, Bursa'nın iradesini ve seçtiği kişiye gösterdiği saygıyı, Bursa'daki tepkiyi saygıyla selamlıyorum. Biz burada olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız her gün ziyaret ediyorlar, edecekler. Bu cezaevinde 228 kişi çalışıyor, gece gündüz çalışıyorlar. Hakettiklerinin çok altında maaş alıyorlar ve müdür ve bir müdür yardımcısı dışında kimsenin lojmanı yok. Bursa'da kiraların çok yüksek olduğu bir yer. 55-60 bin lira maaş alıp 25-30 bin lira kira ödeyen infaz koruma memurları var. Ben Bozbey'e 'Benden bir şey istiyor musun' dediğimde 'Her fırsatta bu infaz koruma memurlarının durumunu söyleyin, bir de Bursaspor'umuza selam söyleyin. Hemşehrilerime selam söyleyin' dedi. Bunları iletmiş olayım."

"Tüm belediye başkanlarımıza bin yerden nasıl tehditler, şantajlar ve kirli tekliflerin geldiğini biliyoruz"

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Mustafa Bozbey'e yönelik 'Ak Parti'ye geç' diyenlerin olduğunu biliyoruz. Bunu diyen kim Bursalılar bunu çok merak ediyor" sorusuna, "Onu Sayın Bozbey herhalde mahkemede savunması sırasında kendi gerekli gördüğü zaman bu isimleri söyler. Ama mesela biz tüm belediye başkanlarımıza Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçilme durumunda operasyon yapılmayacağına yönelik bin yerden nasıl tehditler, şantajlar ve kirli tekliflerin geldiğini biliyoruz. Mustafa Bozbey de günü geldiğinde kendi ile ilgili bu süreci netleştirecektir ve Bursa bunu o noktada duyacaktır" yanıtını verdi.

Özel, "Süreçle ilgili farklı bir eylemsellik düşünüyor musunuz, Mansur Yavaş'ın açıklamaları vardı. Onun haricinde ara seçimle ilgili girişimleriniz vardı, Bursa özeli Türkiye genelinde farklı bir süreç yönetimi düşünüyoru musunuz" sorularını şöyle yanıtladı:

"Anayasa gereğince seçimlerden 30 ay geçtikten ve bir yıl kalana kadar boşalan sandalyeler için ara seçim yapılır. Şu anda Türkiye'de Can Atalay'ın durumu bence görevindedir ama hapiste tuttukları için sekiz milletvekilliği boştur. Hatay'da, Afyon'da, Kırıkkale'de, Adıyaman'da, Kocaeli'nde, İstanbul birinci bölge'de seçim yapılmalıdır. Bu karar bir an önce alınmalıdır. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu konunun bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini söylüyorum ve bütün muhalefetin benimle aynı düşündüğünü 12 parti ziyaretimizden sonra yapılan açıklamalarda duydunuz. Onlar bu seçim bölgelerinin tamamında birinci oldukları halde bu seçimden kaçıyorlar. Çünkü artık milletin desteğini kaybettiklerini görüyorlar. Ancak bu sekiz milletvekilliği için son seçimlerde buralarda birinci parti oldukları halde cesaret gösteremiyorlar. Bir kez bunu söylüyoruz. Bunun dışında ilk 30 ayda yapılması için yüzde 5'i boşalsa yani 30 milletvekili boşalsa olurdu. Şimdi ona ihtiyaç yok. Ama ben son grup toplantısında şunu önerdim: 'Siz ara seçim yapmayı kabul edin. Eğer istiyorsanız bu sekiz yerde, fazlasından korkuyorsanız, ben razıyım sekiz yerde. Ama varsanız genişleterek...' Mesela nereye genişletebiliriz? Başta benim seçim bölgem Manisa'dan başlayabiliriz mesela. Ben bu özgüveni gösteriyorum. Bursa'da Bozbey'i aldınız. Birinci partiydiniz son seçimlerde değil mi? Bizden çok milletvekili var. Diyorum ki 'Bursa'da da bir milletvekilliğini biz boşaltırız. Bursa'ya da sandık koyabiliriz.' Bakın sekizinde yapacağız başka istemiyoruz derlerse sekiz anayasal zorunluluk zaten. Ama ben İstanbul'a koymaya, İstanbul birinci, ikinci bölgeye koymaya, bunun yanında örneğin Aydın'ı Bozbey gibi duramadı Aydın. 'Ya AK Parti'ye geç ya hapse git' demişlerdi AK Parti'ye geçti o. 'Ya AK Parti'ye katıl ya Silivri'ye katıl' diye. O Silivri'den korktu AK Parti'ye gitti. Aydın'da da sandık koyarız mesela. Örneğin Zeydan Karalar'ı iade etmiyorlar Adana'da, Adana'ya da sandık koyarız mesela. Bunlar için birer milletvekili istifa ettirmeyi de ben üstleniyorum."

"Ara seçim yapma iradesini ve kaç yerde yapmak istediklerini söylesinler"

Hatta diyorsanız mümkün olan en geniş çevrede yapalım bunu. Ben bırakın 22, 50'ye yakın milletvekilimi tek tek istifa ettirip, bazı yerlerde yok çünkü milletvekilim, her yerde yaptırıp en geniş ara seçime de varım. Yeter ki bu milletin sesini duyalım ve erken seçimin kapısını aralayalım. Nasıl diyorlarsa. Can Atalay'ı bugün salsınlar. Yedi yetiyor. Yedi milletvekili için altı yerde hemen yapalım. Ne kadar genişletmek istiyorlarsa ben orada varım. Bursa'da da varım. Hodri meydan. AK Parti çok güveniyorsa bak ben istifa ettiriyorum, birer tane de istifa ettirebiliriz ama ben istifa ettireyim, Bursa'ya da sandığı koyalım bir sonraki bölge olarak. Zaten ilk kendi seçim bölgemden başlayacağım. Böyle bir cesaretleri var mı, yok mu onu soruyoruz. Bu kadar net. Ara seçim yapma iradesini söylesinler ve kaç yerde yapmak istediklerini söylesinler. Yedi için bir şeye gerek yok. Onun dışında saydığım her şeyin arkasındayım. Çok net."