Özgür Özel: "Patron Millettir. Millet Seçince Kendini Patron Görüp Milleti Küçük Görenlere Bunun Hesabını Soracağız"

Güncel

(MANİSA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin Ahmetli İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi. Özel, "Benim listelerimde eski AK Partili de var MHP'li de var. eski DEM'li de var. Yeter ki temiz kağıdını alsın getirin. Temiz kağıdını devletten almış, dokuz ay sonra hazımsızlık yapıyor. Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Patron millettir. Millet seçince kendini patron görüp milleti küçük görenlere bunun hesabını soracağız. Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Millet kim seçtiyse baş tacı. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin. Bindiğin dalı. Buradan gazeteci arkadaşlar diyorlar ki 'Ne düşünüyorsunuz?' Ne düşüneceğim? Milletin seçtiği yönetir. Katlanacaksın. Suçu varsa ayırırsın, belediye meclisinin içinden seçtirirsin ama böyle hazımsızlık doğru bir mesele değildir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin Ahmetli İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından vatandaşlara seslendi. Özel, şunları söyledi:

"31 Mart seçimlerinden sonra tabii Türkiye'de 414 belediyemiz var. 414 belediye başkanımız da haklı olarak ziyaret bekliyor. Manisa'da da halen daha gidemediğimiz birçok belediyemiz var. Zira 2014 seçimlerinde büyükşehir yasası çıktığında büyükşehirle birlikte 18 belediyenin hiçbirini alamamıştık. O günden bugüne, birine de liste yetişmediği için giremedik. 18 belediyeden 17'sine aday gösterebildik. 15'ini kazandık Allah'a şükür ziyaret et et bitmiyor Manisa'mızın yüzde 93'üne Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız hizmet ediyorlar. Ahmetli'yi 2004'te son kez CHP kazanmıştı. 20 yıllık hasreti bitirdik. İlk kez 1989'da Sosyal Demokrat Halkçı Parti kazanmıştı. Bu sefer Fuat Mintaş'la birlikte her iki kişiden birini oyunu alarak omuz omuza veren örgütümüze ve Belediye Başkanımıza ve her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Belediyede gerekli açıklamaları yapmıştık. Ama baba ocağına gelmeden, baba ocağının çayını içmeden Türkiye'nin herhangi bir yerinde asla oradan ayrılmıyorum. Bu Ahmetli'de de değişmez ama Ahmetlililer enyakından bilir. Özgür Özel 15 senedir, eğer Ahmetli'ye gelirse baba ocağına uğramadan, işe baba ocağından başlamadan Ahmetli'ye adımını atmaz" dedi.

"Hepinize minnetlerimiz sunuyorum"

CHP Lideri Özel, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Biraz önce söyledim. Rahmetli Baykal, geçen hafta mezarı başındaydık. Andık. Burada çok dostları, çok sevenleri var biliyorum. Rahmetli Baykal 2019'da adayımız rahatsızlanınca son 40 günde beni Manisa'ya aday yapmak istedi. Ben de ona işin zor olduğunu, son seçimlerde belediyede yüzde 6 oy aldığını adayımızın, Manisa'nın kazanılamayacağını söyledim. O dedi ki 'Bugün kazanmaya değil kaybetmeye gidiyorsun ama o Manisa'yı bir gün sen kazanacaksın' dedi. Yüzde 6'yla başladık. Rahmetli Baykal'dan emaneti aldık. 20 yıl geçti üstünden... Ben 2009'da yüzde 14 aldım. 2014'te yüzde 20'lerde oy aldık. Ama her geçen gün bir adım ileri gittik. 30'lara geldik. Genel başkan olduk. Yüzde 6 ile aldığımız emaneti 31 Mart'ta yüzde 60'a yakın oyla kazandık. Bunun büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki Manisa'nın evladı benim kardeşim, sizin sevgiliniz Ferdi Zeyrek'i de başarısından dolayı kutluyoruz. Ona verdiğiniz güçlü destek için hepinize minnetlerimi sunuyorum."

"Cumhuriyet, çocuk ve anne ölümlerini durdurdu"

"Bu ülke bundan 100 yıl önce, bundan 102 yıl önce büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Düşman işgaline uğradı. Yedi farklı devlet, Anadolu'yu aralarında taksim etti. Ahmetli dediğiniz ilçe Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin direniş hatlarından birisiydi. Bundan 135 yıl önce depremde yıkılmış bir ilçeden, bundan 100 yıl önce yanmış yıkılmış bir ilçeden bahsediyoruz. O günden bugüne Ahmetli'de önce 100 yıl önce yangından depremin izleri silindi. Yeni bir şehir kuruldu. Hastalık vardı, salgın hastalıklar vardı, kurutuldu. Yokluk, açlık vardı, bitti. Her dört çocuktan biri ölürdü, Cumhuriyet çocuk ölümlerini durdurdu. Anne ölümlerini durdurdu. Hastaneler kurdu, fabrikalar kurdu. ve bugünlere kadar Cumhuriyet'le geldik ama Atatürk tek başına olsa herkes onun tek başına lider olmasına bir şey demezdi, parlamentoyu kurdu. Savaşı oradan yönetti. Başkomutanlık yetkisini üç ayda yeniletti. Hep döndü. Meclis'e yüzünü döndü. Bir tek adam rejimi istemedi, İsmet Paşa'ya emanet ettiği Cumhuriyet, çok partili rejimi başardı. Atatürk döneminde iki kere kuruldu. Başka parti olunca Cumhuriyet düşmanları oraya üşüştüler, ayaklanmalar çıkardılar diye o zaman nasip olmadı."

"31 Mart'ta millet karar verdi"

"İsmet Paşa, Demokrat Parti kuruldu, adil seçimler yapıldı, Demokrat Parti kazandı onlara teslim etti. Oğlu Erdal'a mektup yazdı, Amerika'da okuyor Erdal İnönü. Dedi ki 'Oğlum Erdal, geçen hafta 14 Mayıs günü seçimlerde büyük bir mağlubiyete uğradık. Bu benim kaybımdır ama Türkiye demokrasisi kazanmıştır. Gelişmiş ülkeler gibi çok partili demokratik rejimin Türkiye'ye çok şeyler getireceğine inanıyorum' dedi. Askerdi ama elleriyle teslim etti. Elleriyle. O günden bugüne bu ülkede sizler seçiyorsunuz. Seçilenler yönetiyor. Buna karşı darbeye kalkışanlar, darbe yapanlar bu ülkeyi hep geri götürdüler. Ne zaman demokrasi oldu, bu ülkeye şu kadarını söyleyeyim, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Turgut Özal, bizim rekabet ettiğimiz siyasi partilerin liderleriydi ama bir tanesi barajlar kralı, bir tanesi milli motorun mucidi... Bizimki Kıbrıs fatihi Ecevit ama hep beraber bu ülke için yarışıldı, çalışıldı. Sandık kutsal. Kim derse o olacak. Ben Ahmetli'ye 16 yıl AK Parti'nin seçtiği belediye başkanlarının katıldığı törenlere geldim. Arkasında sıramı bekledim milletvekili olarak. Belediye başkanı, kaymakamla bir ilçeyi temsil eder. Manisa'yı AK Parti yönetti, saygı gösterdik. MHP yönetti, saygı gösterdik. Patron millettir. Oyu kime veriyorsa orayı o yönetir. Bu iktidar da öyle geldi. Hatta hatırlatayım. Erdoğan Siirt'te bir şiir okudu. Şiir ya şiir. Şiir okudu. Buradan suç çıkardılar, dört ay hapis yatırdılar ona. O zamandan bir seçilmişe görevinden alınmasına, ceza verilmesine biz karşı çıktık. Seçimler oldu 'Muhtar bile olamaz' dediler, seçimlere sokmadılar. Erdoğan genel başkandı ama başbakan değildi. Bakın Siirt'te okuduğu bir şiirden… Deniz Bey, Anayasa'yı birlikte değiştirelim, yasağını kaldıralım, partisinin başındaysa hükümetin de başı olsun dedi. Siirt'teki bizim de onların da milletvekili istifa ettirildi. 90 gün sonra seçim yapıldı. Milletvekili olup başbakan oldu. Bunları unutmasın ahali. Bugün geldiğimiz noktada o Erdoğan, gücünü seçimden alan Erdoğan, onun yasağını kaldıranlar varken, ona milletvekili seçtiyse geç başa denmişken bu sefer adil seçimlerle gelip de kazanıp da yönetime geldiğini unutmuş, seçimde de bir sürü şey yapmaya çalıştılar. Biliyorsunuz askerleri hiç gitmedikleri şehirlerde oy kullandırdılar. Akıl almaz yanlış işlere girdiler ama ne yaptılarsa 31 Mart'ta millet karar verdi. Türkiye'nin 65'ini bize verdi. Ekonominin yüzde 80'i CHP'li belediyelerde, Manisa'da yüzde 93'ü bizde ve bize vermediği yerde DEM Parti kendi adaylarını seçti. MHP'nin birkaç belediyesi var. İYİ Parti'nin bir il belediyesi var. Millet ne dediyse o olması lazım ama bu arkadaş buna hazmedemedi. Bakın Siirt üçlemesi. Erdoğan'a bunu sorsun birisi. Sen Siirt'teki şiirden yasaklı oldun. CHP kaldırdı, birlikte kaldırdık yasağı Meclis'te. Siirtli milletvekilleri istifa ettirildi. Siirt'ten milletvekili oldun. Geçtiğimiz aylarda Siirtlilerin seçtiği belediye başkanına kayyum atadı. 'Siz bilmezsiniz. Beni seçerken doğru yapıyordunuz.' Şimdi kayyum atadı oraya. Bugün Van'daki belediyeye kayyum atıyor. Kardeşim suçu varsa belediye meclisinin içinden seçer. Ceza konuşulduğu anda mahkeme kararını bekleseniz, kesinleşse, kesinleşince belediye meclisinden seçseniz bir şey olmaz. Benim İstanbul'daki belediyeme kayyum atadı. Beşiktaş Belediye Başkanımı içeri attı. Ovacık Belediye Başkanı'na kayyum atadı. Hazmedemiyor ve sürekli belediye meclis üyelerini alıyor, tutukluyor. Kardeşim daha bir yıl olmuş, temiz kağıdı vermişsin bu adamlara. Aday olabilir mi? Olur. Suçu var mı? Yok. Benim teminatım devlet ya. Devlete soruyorum aday gösterirken. Nasıl buranın belediye meclis üyeleri aldı temiz kağıdını. Geldiler aday oldular. Belediye meclis üyelerinden suçlu icat ediyor. Buradan açıkça söylüyorum. Türkiye ittifakı diye bir şey var. Sosyal demokratların, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların, kaide şu; vatana, millete bayrağa, Atatürk'e saygılı olan bütün demokratların partisidir CHP."

"Patron millettir"

"Benim listelerimde eski AK Partili de var, MHP'li de var, eski DEM'li de var. Yeter ki temiz kağıdını alsın getirin. Temiz kağıdını devletten almış, dokuz ay sonra hazımsızlık yapıyor. O yüzden buradan Ahmetli'den, geçmişte Demokrat Parti'ye oy vermiş Ahmetli'den, Allah gani gani rahmet eylesin Adnan Menderes'i. Geçmişte Adalet Partisi'ne oy vermiş Ahmetli'den, Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel, Özel'a oy vermiş Ahmetli'den sesleniyorum. Patron millettir. Millet seçince kendini patron görüp milleti küçük görenlere bunun hesabını soracağız. Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Millet kim seçtiyse baş tacı. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin. Bindiğin dalı. Buradan gazeteci arkadaşlar diyorlar ki 'Ne düşünüyorsunuz?' Ne düşüneceğim? Milletin seçtiği yönetir. Katlanacaksın. Suçu varsa ayırırsın, belediye meclisinin içinden seçtirirsin ama böyle hazımsızlık doğru bir mesele değildir."

"Buradaki destek çok iyi bir noktaya gidiyor"

"Şu kadarını söylüyorum. Bizim Manisa'dan aldığımız destek öyle alelade bir destek değil. Manisa'nın yüzde 93'ünü yönetiyoruz. Bugün Manisa'nın anket sonuçları çıktı. Öğlen belediye başkanlarınız karnelerini alacak. Öncelikle şunu söyleyeyim, merak edersiniz. Hemşehriniz, Fuat Mintaş ile ne kadar gurur duysanız azdır, onu tebrik ediyorum. Bir diğer hemşehriniz Ferdi Zeyrek, seçim gecesi kırdığı rekorları yine kırıyor, tebrik ediyorum. Seçimde kararı millet verdi. Her yıl anketle takip ediyoruz. Bakalım millet memnun mu değil mi diye. Bakıyorum en çok Ahmetli'de neden memnun? ya 20 yıldır söylenirdi yapmazlardı. Belediye arabaları dümdüz geçiyordu yoldan. Şimdi Ahmetli'ye giriyormuş. Millet onu söylemiş en çok ankette. Allah razı olsun demiş. 20 bin metrekare, 25 bin metrekare kilit taşı döşemiş, döşemeye devam ediyor. Efendim, hayvan barınağı güzel, ikinci bir tane yaptırıyor, sokak köpeği sorunu zaten kontrol altında. Ama gayet doğru işler yaparak devam ediyor. Onun yanında Yunus Emre'nin adını kirletti birileri adını. Yunus Emre'nin adını verdikleri vakıfta, yolsuzluk yaptılar, sonra yurt dışına kaçtılar. İstifa ettirdiler MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu, imzası var. Alınmayan hizmette, imzası var, 'Parayı öde' diye. İstifa etti. Semih Yalçın'ın oğlu, Kutalmış'ı ayırdılar. Birkaç tane memuru tutuklayıp güya yaptık diyorlar. Girişe Yunus Emre Parkı yapmışlar beraber akıl edip. Birileri Yunus Emre'nin adını kirletsin. Özüne de sözüne de hayran olduğumuz kurban olduğumuz, yolunda olduğumuz Yunus Emre'yi biz en iyi şekilde anmaya, andırmaya devam edeceğiz. Gökkaya istediği düğün salonuna, parka kavuştu. Burada çok doğru işler yapılıyor bütün kısıtlı imkanlara rağmen. Ferdi Başkan verdiği bütün sözleri tuttu. Suyla ilgili, ekmekle ilgili ve adım adım her şey iyiye gidiyor. Buradaki destek de çok iyi bir noktaya gidiyor."

"Sizin desteğinizle genel başkan oldum"

"Hep arkamda durdunuz. Sizin desteğinizle, sizin emeğinizle CHP'nin genel başkanı oldum. Hep beraber memleketimizde bu büyük başarıyı yakaladık. Size söz veriyorum. Çok yakında 23 Mart'ta buraya sandık kurulacak. Geleceksiniz burada CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceksiniz. Ahmetli'de üye olmayan kim varsa geliyor ilçe başkanı burada. Baba evinin kapısı ardına kadar açık. Hemen kaydınızı yapacak 23 Mart'ta siz de oy kullanacaksınız ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bir büyük demokratik devrimi yapacağız. Adayımızı belirleyeceğiz. Yola çıkacağız. Bu iktidarı değiştireceğiz. ve o gün, o gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini söz verdiğimiz gibi ilk girdiğimiz yerel seçimde birinci yaptığımız gibi ilk genel seçimde de Atatürk'ün partisi birinci olacak, CHP iktidar olacak. İşte o gün Ahmetli, şimdi yerel yönetimin gücüyle Büyükşehir'in gücüyle yapılıyor, devletin gücüyle… Ne eksik bırakıldıysa bu kardeşiniz teminatıdır. Son dönemlerde çok eksiği var Ahmetli'nin. Ama sizin bize güvenciniz var. Bundan sonra belediye başkanının da kaya gibi arkasında duracağız. İktidarımızda da Ahmetli'de gülmeyen bir tane yüz bırakmayacağım. Söz veriyorum size."

"İnternet dünyanın ilk 10'una girecek"

"Bugün buraya dört milletvekiliyle geldik. Çünkü Selma Aliye Kavaf Bakanımız sağ olsun partimizden seçilmişti DEVA Partisi kontenjanından. Kendi gördüğü gereklilikle bağımsız kalmıştı. Süreç içinde Manisalılar onu çağırdı. Cumhuriyet Halk Partililer onu çok istedi. O da geldi. Partimize katıldı. Manisa'da artık CHP'nin dört milletvekili var ve tek kadın milletvekili, Cumhuriyet Halk Partili. Sayın Bakanımıza hoş geldin diyor annelerimiz. ve biraz önce 18 yaşını doldurmuştu kardeşim. Geldi. Dedi ki 'Rozetimi siz takar mısınız?' İşlemleri yapılmış, rozeti takıldı. Hepinizin gözünün önünde. Türkiye'de 18 yaşını tamamlamış siyasi partilere kaydolabilecek tüm gençlere, enseyi karartmayın. Bu iktidar değişecek. İnternet dünyanın ilk 100'ünde değil, İlk 10'una girecek. Ucuzlayacak. Her türlü destek verilecek. Vize problemleri bitecek. Yoksulluğa çare olunacak. Özgürlükler en üst noktaya gelecek. Hiçbir gencin ne sevdiği sanatçıya dokunulacak. Ne gideceği konser yasaklanacak. Ne giydiği kıyafete karıştırılacak. İsteyen başını örtecek, isteyen açacak. İsteyen istediğini giyecek, isteyen istediğini yiyecek, içecek. Yoksulluk buna mani olmayacak. Özgürlük sonuna kadar olacak. Söz veriyoruz. Partiye üye olan arkadaşa, partideki rozet takılmış. Türkiye'deki bütün gençleri baba ocağına davet ederken kendisine genel başkanlık rozetimi huzurlarınızda hediye ediyorum."

CHP Lideri Özel, konuşmasının ardından partisine üye olan vatandaşlara rozetlerini taktı.