Siber Suç Operasyonlarında 179 Gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde 17 il merkezli gerçekleştirilen siber suç operasyonlarında 179 şüphelinin gözaltına alındığını, 46'sının tutuklandığını, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 il merkezli operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, internet siteleri üzerinden falcılık yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ürün satışı, yüksek kazanç ve evde iş imkanı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

'107 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 2 ARAÇ, 2 DENİZ ARACI İLE 2 ŞİRKETE EL KONULDU'

Yerlikaya açıklamasının devamında operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 179 şüpheliyi yakaladık. 17 il merkezli 'Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli hırsızlık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda, 46 şüpheli şahıs tutuklandı. 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Konya, Erzurum, Tekirdağ, Niğde, Şanlıurfa, İzmir, Mersin, Tokat, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Artvin, Sinop, İstanbul, Aksaray, Antalya, Bursa merkezli Mardin, Adana, Karaman, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır, Balıkesir, Ordu, Kilis, Manisa, Hatay, Ankara, Aydın, Bingöl, Kahramanmaraş, Çorum, Edirne, Hakkari, Kırklareli ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemine girme, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 107 milyon lira değerinde 2 araç, 2 deniz aracı ile 2 şirkete el konuldu."

Ayrıca, operasyonları koordine eden ve gerçekleştiren personeli tebrik eden Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" dedi.