Suat Özçağdaş: "Yahu Siz Anayasa\'ya Uymayan Bir İktidarsınız, Sizinle Hangi Anayasa\'yı Konuşacağız?"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bir yıl önce Anayasa Mahkemesi'nin YÖK üyelerinin ve rektör atamalarının Anayasa'ya aykırı olduğuna dair bir karar almasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 63 rektör atadığına dikkati çekti. Özçağdaş, "Dün Sayın Numan Kurtulmuş demokrasiden bahsediyor, hukuktan bahsediyor. Recep Tayyip Erdoğan 'halkımız yeni anayasa istiyor' diyor. Yahu siz Anayasa'ya uymayan bir iktidarsınız. Sizinle hangi Anayasa'yı konuşacağız?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) önünde AYM'nin rektör atamaları hakkında verdiği iptal kararı ve düzenleme için verdiği sürenin dolması üzerine basın açıklaması yaptı. Türkiye'de çok büyük hukuksuzlukların yaşandığı bir dönemin içerisinde olunduğuna işaret eden Özçağdaş, "Dün itibariyle İstanbul'da seçilmiş belediye başkanlarımızın üçte biri bomboş dosyalarla hukuk dışı kararlarla tutuklanmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında adaletsizlikler, hukuksuzluklar sınır tanımaz bir biçimde devam ediyor" dedi.

"Anayasa Mahkemesi bir yıl önce 'böyle yapamazsınız' dedi, buna rağmen 63 rektör atandı"

Özçağdaş, bundan bir yıl önce Anayasa Mahkemesi'nin YÖK üyelerinin ve rektör atamalarının Anayasa'ya aykırı olduğuna dair bir karar aldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"2016 yılında OHAL sürecinde başlamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi altı yıl sonra karar verdi. Bu kararın ardından bir yıl daha geçti ve sonuçta yedi yıldır Türkiye'de yükseköğretim sistemindeki kurul üyeleri ve rektörler anayasaya aykırı şekilde atanmaya devam ediyor. Mahkeme Meclis'e bir yıl süre verdi. Bu bir yıl bugün itibariyle doldu ve maalesef yedi milyon öğrenci, 190 bin akademisyen, yüz binlerce ideali personel ve Türkiye'nin geleceğini belirleyecek en önemli alanlardan birinde gerekli yasama faaliyeti gerçekleştirilemedi. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir yıllık süre en son sınırdır. Bu sınıra bile uyulmadı ki daha önce yapılmalıydı. Bu süre içerisinde altı farklı kararname ile 63 rektör atandı. Yani Anayasa Mahkemesi bir yıl önce 'böyle yapamazsınız' dedi. Buna rağmen 63 rektör atandı. Hala atanmayanlar var. Örneğin İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin kıymetli rektörünün süresi doldu. Bekliyor ama atama yapılmıyor ve bunun için Meclis'e bir torba yasa teklifi geldi. Bu yasa rektörleri de ilgilendiren maddeler içeren bir yasa teklifiydi ve Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülmedi. Plan Bütçe Komisyonu'na geldi. Konunun plan ve bütçeyle hiçbir alakası olmamasına rağmen ve üstelik Milli Eğitim Komisyonu'nda tali komisyonu olarak bile görüşülmedi."

"AKP'nin ve onun genel başkanının yasamayı, yürütmeyi, yargıyı yok sayan uygulamalarının sonuçlarını yaşıyoruz "

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve onun genel başkanının yasamayı, yürütmeyi, yargıyı yok sayan 'bir tek ben varım ben' diyen uygulamalarının sonuçlarını yaşıyoruz" diyen Özçağdaş, Anayasa'ya aykırı olduğundan dolayı yeniden düzenlenmesi için Meclis'e gönderilen maddelerin bir yıl içinde görüşülmediği söyleyerek gelen yasa teklifini kimin hazırladığını sordu.

"Sizinle hangi Anayasa'yı konuşacağız?"

Özçağdaş, aynı maddelerin kim tarafından yeniden önerildiğini sorgulayarak şöyle tepki gösterdi:

"Bu torba kanun içinde yokla ilgili birkaç madde var. Birincisi rektör atamaları. İkincisi YÖK üyelerin atamaları. YÖK, 21 üyeden oluşuyor. Bunların yedisini doğrudan Cumhurbaşkanı atıyor. Yedisini istifa etme cesareti bile gösteremeyen Bakanlar Kurulu atıyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan. Geriye kalan yedisini Türkiye'deki 208 üniversitenin her birinden gelen iki profesör 416 kişinin seçtiği kurul öneriyor. Fakat burada da bir cinlik var. Cumhurbaşkanı bir ay içinde bu yedi kişiyi atamazsa kurul 15 günde toplanamazsa o yedi kişiyi de Cumhurbaşkanı atıyor. Bu ne hırs? 21 kişinin 14'ünü doğrudan atıyorsun. Kalan yedi tanesini yine belirlediğin rektörler aracılığıyla gelmesine rağmen kendin atamak istiyorsun, 21'ini de 'ben atarım' diyorsun. Dün Sayın Numan Kurtulmuş demokrasiden bahsediyor, hukuktan bahsediyor. Recep Tayyip Erdoğan 'halkımız yeni anayasa istiyor' diyor. Yahu siz Anayasa'ya uymayan bir iktidarsınız. Sizinle hangi Anayasa'yı konuşacağız?"

Erdoğan tarafından ataması yapılan bazı rektörlerin fotoğraflarını gösteren Özçağdaş, bu rektörlerin AK Parti ile daha önceki bağlantılarını şöyle aktardı:

"Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu. Tabii AKP'den Konya Milletvekili olmuş. Ankara Hacı Bayram Veli, Profesör Doktor Naci Bostancı, üç dönem milletvekili. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, bu aralar çok popüler, dört dönem Adana Milletvekili olmuş. Maltepe Rektörü Edibe Sözen, İstanbul Milletvekili olmuş, Genel Başkan Yardımcısı olmuş. Geçen hafta öğrencileri tespit eden hadsiz rektör Kemalettin Aydın, üç dönem Gümüşhane Milletvekili olmuş. 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar dört dönem AKP Milletvekili olmuş. Avrasya Üniversitesi Rektörü Aşkın Asan Ankara Vekili. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Vural Kavuncu, üç dönem Kütahya Milletvekili. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi AKP MKYK Üyesi Şanlıurfa Milletvekili. Boğaziçi Üniversitesi'nin eski rektörü marifetli insan Profesör Melih Bulu İlçe Teşkilatı üyesi olmuş, başkan adayı adayı olmuş, milletvekili aday adayı olmuş. Yazık olamayınca da rektör olmuş."

" İmamoğlu'nun sürecini başlatan YÖK Başkanıdır, tetikçisi YÖK Başkanıdır"

Özçağdaş, YÖK'e en son Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve milletvekilleriyle beraber Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ilanı ile ilgili geldiklerine değinerek "İptali demiyorum, ilanı diyorum. Çünkü o üniversite rektörünün ve yanında yer tutmuş olan, yok konservatuvar, yok onkolog falan böyle bir yetkileri yok. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilmemiştir. İptal edildiği ilan edilmiştir sadece. O heyeti kuran, YÖK Başkanı'dır. Bütün süreci başlatan YÖK Başkanı'dır, tetikçisi YÖK Başkanı'dır" diye konuştu.