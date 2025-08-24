TCG Anadolu'nun Geçiş Töreni Başladı - Son Dakika
TCG Anadolu'nun Geçiş Töreni Başladı

24.08.2025 16:07  Güncelleme: 16:10
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ulu önder Atatürk'ün mirası Savarona yatı ve mavi vatanın muhafızları bugün boğaz geçit töreniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbulluları selamlayacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen geçiş törenine katılıyor. Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı görkemli bir geçit töreninde Savarona yatı, TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu Deniz Kuvvetlerinin milli gemileriyle İstanbul'u selamlayacak.

BOĞAZ'DA TARİHİ GEÇİŞ BAŞLADI

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilecek geçit töreni için Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na doğru hareket etti. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik için TCG Anadolu, sabah saat 07.00 sıralarında Sarayburnu Limanı'ndan ayrılarak, Karadeniz açıklarına doğru ilerledi.

TCG Anadolu ve beraberindeki donanma unsurları, Karadeniz açıklarından saat 14.45 sıralarında geçit töreni için İstanbul Boğazı'na doğru yol almaya başladı.

BOĞAZ GEÇİŞİ MALTEPE SAHİLİ'NDE SON BULACAK

Mavi Vatan Boğaz Geçiş sırasında, TCG Anadolu ve TCG Savarona, TEKNOFEST yarışmacısı gençler, şehit çocukları ve sevgi evlerindeki çocukları misafir edecek. Seyir sırasında gemide bulunan çocuklar ellerindeki kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bırakacak. Mavi Vatan Boğaz Geçişi'nin Moda ve Caddebostan'ın ardından Maltepe Sahili'nde son bulması bekleniyor.

250 ÖĞRENCİ TCG ANADOLU GÜVERTESİNDE

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da bulunuyor. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 15.30-18.30 saatlerinde İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayacak. Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı da yer alacak.

TEKNOFEST MAVİ VATAN BOĞAZ GEÇİŞİ PROGRAMI

Vatandaşların 24 Ağustos Pazar günü rahat fotoğraf ve görüntü alabilmesi için seyir güzergâhı ve tahmini geçiş saatleri şu şekilde planlandı:

15:30 - Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişi

16:00 - Sarıyer Merkez Sahili ve Tarabya geçişi

16:10 - Emirgan bölgesi

16:15 - Kanlıca

16:30 - Rumeli Hisarı

16:40 - Kandilli - Bebek hattı

16:50 - Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi

17:00 - Dolmabahçe

17:30 - Moda Sahili

18:00 - Caddebostan Sahili

18:30 - Maltepe Sahili

Kaynak: DHA

