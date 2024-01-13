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İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü - Son Dakika
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İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenleyen yaklaşık on bin kişi, erken seçim talebinde bulundu. Göstericiler, Başbakan Netanyahu'nun politikalarını eleştirerek, İsrail'in güvenliğini sağlayamadığını ve halkın parasını çaldığını iddia etti. Protestocular arasında savaş karşıtı İsrailliler de yer aldı.

13.01.2024 - 23:37,  Güncelleme: 00:48
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki katliamı üç ayı aşkın süredir devam ederken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan yaklaşık on bin kişi, erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin politikalarının Hamas'ın güçlenmesini sağladığını savunan göstericiler ellerinde "Netanyahu, senin hükümetin cehennemden gelme", "Ancak Netanyahu olmadan kazanabiliriz" ve "Netanyahu'yu verip (Gazze'deki İsrailli) esirleri geri alalım" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler sık sık "Hemen erken seçim istiyoruz" ve "Utan (Netanyahu)" sloganları attı.

Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenlendi

4 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra yürüyüşe geçen protestoculardan bir kısmı şehrin ana arterlerinden Ayalon Caddesi'ni trafiğe kapattı. Göstericilere müdahale eden İsrail polisi, yolda oturma eylemi yapan göstericileri zorla kaldırarak yolu açtı. Protestocular ile polis arasında yaşanan arbedenin ardından, 4 gösterici gözaltına alındı.

Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenlendi

"NETANHAYU SİYASİ POZİSYONUNU KORUMAK İÇİN SAVAŞIN UZAMASINI İSTİYOR"

AA muhabirine konuşan göstericilerden Yahiam Prior, İsrail hükümetinin 7 Ekim'de Hamas'a karşı başarısız olduğunu söyledi. Weizmann Enstitüsünde bilim adamı olarak çalışan Prior, "Şimdi de ekonomiyi ve toplumu kötü yönetiyorlar ve geleceğe dair planları yok. En önemli şey gelecek." dedi.

Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenlendi

Savaşın bir gün mutlaka biteceğini dile getiren Prior, şunları kaydetti: "Bu noktaya geldiğinizde bir planınız olması lazım. O zaman bizimle Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinliler ve Katar ve Suudi Arabistan gibi komşularımız arasında bir çeşit düzenlemeye ihtiyaç var. Netanyahu'nun böyle bir planı yok. Netanyahu siyasi olarak pozisyonunu koruyabilmek için savaşı uzatmak istiyor."

Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenlendi

Eleştirilerinin iktidardaki birlik hükümetine mi yoksa sadece Netanyahu'ya yönelik mi olduğu yönündeki soru üzerine Prior, "Hükümetin başında Netanyahu var. Bakanları o seçiyor. Dolayısıyla benim eleştirilerim hem Netanyahu'ya hem de tüm hükümete yönelik." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenlendi

Prior, Netanyahu'nun yıllardır aleyhindeki protestolara rağmen iktidarda kalmayı başardığının hatırlatılması üzerine, bu sefer durumun farklı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "(Hamas'ın İsrail'e karşı eylem düzenlediği) 7 Ekim'de yaşananlar korkunçtu (ve bu Netanyahu'nun başbakanlığı zamanında oldu). Halkın buna tepkisiz kalacağını sanmıyorum. Şu an (hükümet karşıtı gösteriler) şiddet içermiyor ve çok yaygın değil çünkü savaş devam ederken insanlar protesto yapmak istemiyor. Savaş halinde olan askerler protesto düzenleyemez. Ancak önümüzdeki haftalarda ve aylarda milyonlarca insanın protesto düzenlediğine şahit olacaksınız."

Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenlendi

"NETANYAHU İSRAİL GÜVENLİĞİNİ VE PARASINI ÇALDI"

Protestoya katılan Anna Goldman isimli diğer bir İsrailli de Netanyahu'yu, "İsrail'in güvenliğini sağlayamamak ve (halkın) parasını çalmakla" suçladı.

Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenlendi

Gazze Şeridi'ne saldırılar başlamadan önce de Netanyahu'ya yönelik eleştirileri olduğunu dile getiren Anna, "(Katar'ın Gazze Şeridi'ne yaptığı yardımlar) Netanyahu, Katar'dan aldığı milyonlarca doları Hamas'a verdi." dedi. Anna, "Netanyahu, koltuğunu koruyabilmek için savaşı uzatıyor ve İsrail'in güvenliğini sağlayamıyor." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenlendi

Gazze'deki İsrailli esirlerin bir kısmının yapılan müzakereler sonucunda bırakıldığını hatırlatan Anna, diğer esirlerin de serbest bırakılması için "Hamas dahil tüm taraflarla" müzakere yapılması gerektiğini söyledi.

Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenlendi

SAVAŞ KARŞITI İSRAİLLİLER DE GÖSTERİYE DESTEK VERDİ

Netanyahu karşıtı gösteriye Gazze'ye yönelik saldırılara karşı çıkan bir grup da destek verdi.

Savaş karşıtı bu göstericilerden Cindy Anna, İsrail'in Gazze'de katliam yaptığı yönündeki eleştirilere katıldığını söyledi. Anna, "Bu sorunun (İsrail-Filistin meselesi) askeri bir çözümü yok. Hamas 7 Ekim'de katliam yaptı. Savaş (Gazze'deki İsrailli) esirleri geri getiremez. Müzakere ederek barışa ulaşmalıyız." dedi.

Savaş karşıtı yaklaşık üç yüz kişilik grup daha sonra buradan ayrılarak başka bir noktada eylemlerine devam etti.

Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenlendi
İsrailliler erken seçime gidilmesi için sokaklara döküldü
Kaynak: AA
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