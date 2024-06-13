Tuğamiral Zeki Aktürk: BM Güvenlik Konseyi'nde Kabul Edilen Gazze'de Ateşkes Sağlanmasına Yönelik Kararı, Önemli Bir Adım Olarak Değerlendiriyoruz

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Gazze'de katliamın sona ermesi bakımından tarafları bu karara uymaya davet ediyoruz. Bugüne kadar alınan kararları ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in, söz konusu kararı derhal uygulaması şarttır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, şunları söyledi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; son bir haftada 30, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 531'i Irak'ın, 650'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere bin 181 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Hudutlarımızla ilgili daha önce de karşılaştığımız gibi yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayan ve insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren görüntüler üzerinden asılsız iddialar ortaya atılmaktadır. Yurt içinde gördüğü her yabancıyı hudutlardan yasa dışı yollarla ülkemize gelmiş zanneden veya kasıtlı olarak bu algıyı oluşturmaya çalışanlar, en büyük saygısızlığı büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sınırlarımızı koruyan 60 bin Mehmetçiğimize yapmakta ve Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmaktadır.

"1 OCak'tan bu yana 5 bin 215 şahıs yakalanmıştır"

Sınırlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda; 210'u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 bin 215 şahıs yakalanmıştır. Son bir haftada engellenen bin 344 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 59 bin 636 olmuştur. Ayrıca icra edilen operasyonlarda bu hafta içerisinde yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir. Sayın Bakanımız; 6 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin TUSAŞ tesislerini ziyaretine refakat etmiştir. 10 Haziran'da Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı kabul eden Sayın Bakanımız, 11 Haziran'da resmi davetlisi olarak ülkemizde bulunan Malezya Savunma Bakanı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş ve aynı gün Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısını kabul etmiştir. Ülkemiz; 70 yıldan fazla süredir üyesi olduğu NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olarak değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmayı, İttifak'a katıldığı günden bu yana üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmeyi sürdürmektedir.

Bu kapsamda; Sayın Bakanımız, bugün ve yarın Brüksel'de bulunan NATO Karargahındaki Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılım sağlamaktadır. Söz konusu toplantılar çerçevesinde Sayın Bakanımızın mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapması da planlanmaktadır. 6-7 Haziran'da Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Arnavutluk'ta bulunan Genelkurmay Başkanımız; Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi'ni imzalamış, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Arnavutluk Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiş, Arnavutluk Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiştir. Sayın Genelkurmay Başkanımız, resmi davetlisi olarak ağırladığı Pakistan Genelkurmay Başkanı'na 10 Haziran'da Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Madalyası tevcih etmiştir.

11 Haziran'da Hırvatistan'da düzenlenen ve ülkemizin ilk kez davet edildiği "Orta Avrupa Genelkurmay Başkanları Toplantısı"na katılan Sayın Genelkurmay Başkanımız, Hırvatistan Genelkurmay Başkanı ile ikili bir görüşme de gerçekleştirmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında; Milli Savunma Üniversitesi heyetimiz, 7 Haziran'da Yunanistan Milli Savunma Kolejini ziyaret etmiştir.

"BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen kararı önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (10 Haziran) kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Gazze'de katliamın sona ermesi bakımından tarafları bu karara uymaya davet ediyoruz. Bugüne kadar alınan kararları ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in, söz konusu kararı derhal uygulaması şarttır.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin eğitim ve tatbikat faaliyetleri de aralıksız devam etmektedir"

Ülkemiz, 7 Ekim'den bu yana göstermiş olduğu adaletli ve insani tutumunu ve savaşın kalıcı olarak sona ermesi için katkı vermeyi sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin eğitim ve tatbikat faaliyetleri de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda; Azerbaycan'da Kafkas Kartalı, Eskişehir'de Volkan, Doğu Akdeniz'de TURGUTREİS-9 tatbikatları başarıyla icra edilmiştir. Doğu Akdeniz'de, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Tekirdağ'da Anatolian Caracal, Polonya'da Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik, Romanya ve Bulgaristan'da Ramstein Legacy, Romanya'da Steadfast Interest, Almanya'da NATO Tiger Meet, Baltık Denizi'nde BALTOPS, Ankara'da İnsani Yardım, Batı Karadeniz'de Eurasian Partnership MCM Dive tatbikatları devam etmektedir. Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı kapsamında, 17- 21 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan ev sahipliğinde Batı Karadeniz'de TRITON-2024 Tatbikatı, 24 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında ise İskoçya'da SEA BREEZE-2024/1 tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır.

Türkiye- Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, Ertuğrul fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, 20 ülke 24 liman ziyareti gerçekleştirecek olan TCG KINALIADA korvetimiz; 8-11 Haziran tarihleri arasında Kushimoto'ya liman ziyaretinde bulunmuştur. Ziyaret kapsamında, "Ertuğrul Fırkateynini Anma Törenleri" icra edilmiştir. Korvetimiz, 12-16 Haziran tarihleri arasında Tokyo'ya liman ziyareti gerçekleştirmektedir.

Almanya Deniz Kuvvetlerine ait GROMITZ tarafından 7-9 Haziran tarihleri arasında, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait LISSUS gemisi tarafından 9-12 Haziran tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapılmıştır. Fransa Deniz Kuvvetlerine ait SOMME gemisi tarafından ise 10-14 Haziran tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirilmektedir. TCG NUSRET müze gemimiz; Deniz Müzeleri ile Türk deniz tarihinin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında, 20 Nisan'da başladığı "Ege ve Akdeniz Liman Ziyaretleri" faaliyetini 8 Haziran'da Ayvalık liman ziyareti ile tamamlamıştır. Bu kapsamda 16 liman ziyareti gerçekleştiren gemimize yaklaşık 34 bin vatandaşımız ziyarette bulunmuştur. Gemimize yoğun ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz.

Pakistan Deniz Kuvvetleri için ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ilk gemisi BABUR, 28 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasındaki Gölcük liman ziyareti ve eğitimlerin ardından 10-11 Haziran tarihlerinde icra edilen TURGUTREİS-9 Tatbikatı'na katılmış; müteakiben ülkemizden ayrılmıştır. NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında görevlendirilen ve 1 Haziran'da görevini devreden birliğimizin geri intikali 7 Haziran'da tamamlanmıştır.

SOLOTÜRK tarafından 15-16 Haziran tarihlerinde Vaasa/ Finlandiya'da "Uluslararası Hava Gösterisi" kapsamında uçuş yapılması planlanmaktadır. 39'uncu Yıl Amiral Kupası İstanbul Boğaz Komutanlığı Etabı Yat Yarışı"nda IRC-4 kategorisinde birinci olan Donanma Komutanlığı Yat Takımımız ile 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımızı bir kez daha kutluyoruz.

"İş Birliği Çerçeve Anlaşması" imzalandı

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimizin gücü ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artırılmaktadır. Bu kapsamda; Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden 6 adet denizaltının üçüncüsü olan MURATREİS'in, denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekim faaliyeti 7 Haziran'da gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) tarafından Cumhuriyet tarihimizin ilk obüs ihracatı olacak BORAN'ın, Karapınar Atış Alanı'nda yapılan "Sevkiyat Öncesi Test ve Muayene İşlemleri" başarıyla tamamlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde üretilen 46 adet Vuran aracı Gürcistan'a ihraç edilmiştir. Yine; AIROD/Malezya ile ASFAT arasında A400M, S-70A, CN-235 ve C-130 uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin "İş Birliği Çerçeve Anlaşması" imzalanmıştır.

Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 25 bin uzman erbaş alımının planlandığı "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini" başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecektir. Milli Savunma Üniversitesi "2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri" 26 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında icra edilecektir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir.

Bu vesileyle; ülkemizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılay'ın 156'ncı (11 Haziran) kuruluş yıl dönümünü bir kez daha "İki Devlet, Tek Millet" anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü (15 Haziran) ile milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan, teröristlere karşı omuz omuza mücadele ettiğimiz Jandarma Genel Komutanlığının 185'inci (14 Haziran) kuruluş yıl dönümünü ve başta ülkemiz ve asil Türk milleti olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyoruz."