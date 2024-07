Ulaştırma Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi... CHP'li Aygun: "Birilerinin Ceplerini Dolduruyorsunuz"

Güncel

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Bu torba kanunda Anayasa ve yasalar yine ihlal edilmektedir. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın iptal ettiği düzenlemeleri tekrar getiriyoruz. Kişiye özel kanun çıkarıyorsunuz, birilerinin ceplerini dolduruyorsunuz, milletin cebini ise boşaltıyorsunuz yani millete operasyon çekiyorsunuz" tepkisinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında, Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Teklifin görüşmelerine başlamadan önce partilerin grup önerileri oylandı.

Saadet Partisi'nin asgari ücret düzeyinin yetersizliği, enflasyonun asgari ücretliler üzerindeki etkisi ve bu konuda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesi; İYİ Parti'nin artan yoksulluğa bağlı olarak ortaya çıkan sorunların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesi; DEM Parti'nin kiralardaki zam sınırının kaldırılmasının açacağı sorunlara ilişkin araştırma önergesi; CHP'nin çiftçilerin borçlarıyla ilgili araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine ilişkin grup önerileri oy çocukluğuyla reddedildi.

Grup önerilerinin ardından Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 'nin görüşmelerine devam edildi.

9'uncu madde üzerinde partilerin 5 önergesi görüşüldü. İlk sözü alan Saadet Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "Bu yasa teklifine gelince; Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ya da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle modifiye edilmesi gereken birçok düzenlemenin ağırlıklı olduğu bir teklifle karşı karşıyayız" dedi.

DEM Partili Gergerlioğlu: " Suriye'nin bombalanmasını, işgal edilmesini de asla kabul etmiyoruz"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da söz alarak, sığınmacı sorununa ilişkin şunları söyledi:

"Suriye konusundaki söylemlerimiz yeni değil. Bundan on bir yıl önce aralarında Mehmet Bekaroğlu, Şebnem Korur Fincancı, Gencay Gürsoy, Cihangir İslam, Sırrı Süreyya Önder'in olduğu aydınlar -benim de imzam var bu bildiride- 'Suriye'de üçüncü yol mümkün.' diye bir açıklama yapmıştık. Biz bu açıklamada demiştik ki: 'Her konuda olduğu gibi Suriye'de yaşanan trajediyle ilgili de iki kanlı yol önümüze konmaktadır, askeri müdahaleye karşıysan 'Eli kanlı diktatörden yanasın' deniliyor. Hayır, diktatörlüğü de diktatörün yaptığı katliamları da reddediyoruz, aynı şekilde Suriye'nin bombalanmasını, işgal edilmesini de asla kabul etmiyor, çözüm olarak görmüyoruz.' Biz bu bildiriyi yayınladığımız için iktidar medyası bizi linç etmişti arkadaşlar. Bakın, farklı kesimlerden ilkeli, namuslu bir bildiri yayımlanmıştı ve bu bildiriye uyulmadığı için şu anda neler neler oluyor görüyorsunuz."

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, "Bu konuşmanın maddeyle ne alakası var" diyerek Gergerlioğlu'na tepki gösterdi.

Saadet Partisi'nin 9'uncu maddesinin teklif metninden çıkarılması ile DEM Parti'nin aynı içerikteki önergeleri reddedildi.

İYİ Partili Hamşıoğlu: "Kanunların 'yaptım oldu'culukla çıkarılmasına razı değiliz"

İYİ Parti'nin 9. maddenin değiştirilmesi önergesi de reddedildi. Hamşıoğlu, şunları söyledi:

"Daha nasıl, ne açıklıkta anlatabiliriz bilmiyorum, torba yasa istemiyoruz. Torba yasa yöntemini doğru bulmuyoruz, ciddiyetsiz buluyoruz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hakaret sayıyoruz, kanun yapma sürecinin hiçbir aşamasında gerçekten var olamayan vekillere, dolayısıyla da vekalet ettiğimiz asillere yani milletimize de de aynı şekilde hakaret sayıyoruz. Vatandaşları devletin dini olan adalete çıkaracak yolun kilometre taşı olan kanunların yaptım olduculukla çıkarılmasına razı değiliz, tarihe bu veballerin ortağı olarak geçmekten de son derece rahatsız oluyoruz."

CHP'li Aygun: "Millete operasyon çekiyorsunuz"

Daha sonra CHP'nin 9'uncu maddede geçen "Genel bütçe kapsamındaki idareler ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen tesislerden herhangi bir bedel alınmaz" hükmü ile "Adına üst hakkı tesis edilen yüklenici/görevli şirketten ağaçlandırma bedeli dışında kira dahil başkaca hiçbir bedel alınmaz" hükmünün metinden çıkarılmasına ilişkin önergesi oylandı.

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Bu torba kanunda Anayasa ve yasalar yine ihlal edilmektedir. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın iptal ettiği düzenlemeleri tekrar getiriyoruz. Kişiye özel kanun çıkarıyorsunuz, birilerinin ceplerini dolduruyorsunuz, milletin cebini ise boşaltıyorsunuz yani millete operasyon çekiyorsunuz. Türk atasözü var, hatırlar mısınız, minareyi çalan kılıfına uydurur; işte tam 9'uncu madde bu işe yarıyor, minareyi çaldınız kılıfına uyduruyoruz şu anda. Evet, teklifin en acı maddesi 9'uncu madde. Büyükşehir belediyesi sınırı içinde olan devlet ormanlarındaki otoyollarda yük aktarmak için ve yükleme, boşaltma işlemlerine ait geçici depolar yapmak istiyorsunuz ve buna onay veriliyor; geçici depolama alanlarının kimin yapacağı, hakkın kimlere verileceği, gelirinin kimin alacağı konusunda muallak" ifadelerinde bulundu.

CHP'nin önergesi oy çokluğuyla reddedildi.

AK Parti Grubu tarafından, görüşülmekte olan 141 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 9'uncu maddesiyle 6831 sayılı Kanun'un ek 9'uncu maddesine beşinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen fıkrada yer alan "karayolu sınır çizgisi içinde kalmak" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve her bir tesis için 60 bin metrekareyi geçmemek" ibaresinin ve maddeye eklenen ilk fıkrada yer alan "kaydıyla" ibaresinden sonra gelmek üzere "17'nci madde hükümlerine göre" ibaresinin eklenmesine ilişkin önerge verildi. Önerge kabul edilerek 10. madde üzerine verilen önergelere geçildi.

Saadet Partisi, İYİ Parti, CHP ve DEM Parti'nin diğer maddeler üzerinde verdikleri önergeler reddedildi.

DEM Partili Çelenk: "Açık Radyodan vazgeçmeyeceğiz"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Açık Radyo'nun lisansının iptal edilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"3 Temmuz 2024 itibarıyla Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edildi. Otuz yıllık bir radyonun yayın lisansı iptal edildi -biz, burada her şeyi ama her şeyi konuşmaya değer görenler- otuz yıldır bağımsız, hiçbir finansal destek almaksızın sadece programcılarının, sadece dinleyicilerin katkısıyla -ki bu dinleyiciler aynı zamanda otuz yıldır bu programların yapılmasında büyük katkısı olanlardır- ayakta duran bir radyonun yayın lisansı iptal edildi. Radyoculuğun konvansiyonel altın çağı sona erdikten çok sonra yayına başlayan ama Türkiye'de radyoculuğa ikinci bir altın çağ yaşatan Açık Radyo, yeni medya karşısında gücünü ve önemini yitirmiş bir radyoculukta kamu hizmeti yayıncılığı anlayışıyla bir yayıncılık sürdürdü, bunu çok zengin içeriklerle sürdürdü ve dünya ölçeğinde bir radyoculuk örneği verdi, dünyaya ilham verdi. 30 yaşındaki mücevher gibi bir radyoyu gözlerini kırpmadan kapanmaya mahküm ediyorlar, bu gerçekten akıl almaz bir şey. Açık Radyo'nun sonuna kadar yanında olacağız. Açık Radyo, apaçık bir radyo olarak yola devam edecek. Açık Radyo'dan vazgeçmeyeceğiz."

DEM Parti'nin 11'inci madde üzerine verdikleri önerge de reddedilirken, 11'inci madde oylanarak kabul edildi.

Saadet Partisi, İYİ Parti, CHP ve DEM Parti'nin önergeleri reddedilirken, 12'nci madde oylanarak kabul edildi.

Saadet Partisi'nin 13'üncü madde üzerinde verdiği önerge ile DEM Parti'nin aynı mahiyetteki önergesi de reddedildi.

CHP'li Akdoğan: "Madımak'ın ateşiyle, failleriyle, zihniyetiyle barışılmaz"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 2 gün önc e Sivas Katliamı'nın yıl dönümü olduğunu anımsatarak şunları söyledi:

"2 Temmuz Sivas katliamının yıl dönümü, iki gün önceydi. Bugün 4 Temmuz. 2 Temmuz'da Sivas'ta canlarımız yakıldı. 3 Temmuz 1993'te cenazeleri Sivas'tan alındı. 4 Temmuz'da ozanlarımız yola revan edildi. 5 Temmuz'da şehitlerimiz, Ankara'daydı ve 6 Temmuz'da o güzel insanları, milyonlar uğurladı. Bu acıyı hisseden insanlar olarak biz nerede olursak olalım her 2 Temmuz'da ve onu takip eden bugünlerde bastığımız yer acıların başkenti olur. Gözümüzden yaş, gönlümüzden kan damlar. Madımak unutulmaz, unutulamaz. Madımak'ın ateşiyle, failleriyle, zihniyetiyle barışılmaz. Madımak bir kan davası değildir elbet ama bir can davasıdır, bu da unutulamaz. Bilirsiniz, bilmezsiniz, Türkiye'de milyonlar, otuz bir yıldır, saydığım bugünlerde yani temmuz ayının ilk haftasında yasla içine kapandı. Sadece Sivas mı? Başbağlar'la da içimiz yandı ha yandı. 2 Temmuz 1993; değerli milletvekilleri, ben, o günden sonra günlerce, ağzını bıçak açmayan kişilerin yaşadığı evlerden birinde büyüdüm. O kişiler yaralı ama cesur kişilerdi, o kişiler tedirgin ama vakur kişilerdi. Çocuktum, sordum; okudum, sordum; büyüdüm, sordum; yetiştim, sordum; avukat oldum, sordum; bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir milletvekili olarak bu kutsal çatının altından bir kez daha soruyorum ve yüzyıllarca sorulmasını istiyorum: Neden? Saz çalan, semah dönen, şiir okuyan insanlar neden yakıldılar, nasıl yakıldılar? ve o günden sonra, her temmuz başında olduğu gibi 'Nasılsın?' diyenlere hep aynı yanıtı verdim: 'Yine gönlüm hoş değil.'"

Daha sonra CHP ve İYİ Parti'nin 13'üncü madde üzerine önerileri oylanarak reddedildi.

Saadet Partili Kaya: "İktidar, torba yasa alışkanlığından vazgeçmediği müddetçe biz de kendilerine ayna tutmaya devam edeceğiz"

14'üncü madde üzerine Saadet Partisi Grubu, adına İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, söz alarak, "Yine bir torba yasa klasiğiyle yasama tekniğine uymayan bir yasama faaliyetine maalesef devam ediyoruz. 8 ayrı kanunda ve Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 4 düzenlemeyi içeren bir torba yasa. Bir torba dolaştırılıyor, ilk önce kurumların bu torbanın içerisine ihtiyaçlarını atması isteniyor, onlar ihtiyaçlarını attıktan sonra hiç ihmal edilmeyen sermaye ve ayrıcalıklı müteahhitlerin de talepleri dikkate alınıyor, onlar da torbanın içerisine atılıyor, daha sonra maalesef önümüze bir yasa teklifi olarak geliyor. Akabinde de bu torbaya yetişenler yetişiyor, yetişemeyenler bir sonraki torba yasaya geçmek için sırasını bekliyor. Her torba yasayla ilgili aynı eleştirileri gündeme getiriyoruz. Peki, bıkmıyor muyuz bu eleştirileri gündeme getirmekten? Hayır. İktidar, bu yasama tekniğine uymayan torba yasa alışkanlığından vazgeçmediği müddetçe biz de kendilerine ayna tutmaya devam edeceğiz ve yaptıkları bu işlemin sadece ve sadece Türkiye Büyük Millet Meclisini işlevsiz hale getirmekten başka hiçbir işe yaramayacağını ifade etmeye de buradan devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Saadet Partisi, İYİ Parti, CHP ve DEM Parti'nin 14'üncü madde üzerine verilen önergeleri reddedildi. 14'üncü madde oylanarak kabul edildi. 15'inci madde üzerine CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin önergeleri reddedildi. 15'inci madde oylanarak kabul edildi.

Teklif, kabul edilerek kanunlaştı

16'ncı madde üzerine herhangi bir önerge verilmezken, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 ve 26'ncı maddeler de oylanarak kabul edildi. Buna göre teklif kabul edilerek kanunlaştı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 9 Temmuz Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.