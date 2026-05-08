Ümraniye'de 2 Özbek kadını öldüren şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümraniye'de 2 Özbek kadını öldüren şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Ümraniye\'de 2 Özbek kadını öldüren şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
08.05.2026 16:23  Güncelleme: 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜMRANİYE'de Özbekistan uyruklu Sayyora Ergashaliyeva ve Durdona Khakimova'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

ÜMRANİYE'de Özbekistan uyruklu Sayyora Ergashaliyeva ve Durdona Khakimova'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu şüpheliler Dilshod Turdimurotov (31) ve Gofurjon Kamalkhodjaev (29) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Özbekistan'dan 28 Aralık'ta Türkiye'ye gelen Ergashalieva Sayyora (32)'dan 23 Ocak'tan beri ailesi haber alamadı. İhbar sonucu araştırmalarda, Sayyora'nın en son Özbekistanlı Durdona Khakımova'nın parçalanarak öldürüldüğü evde kaldığı belirlendi. Ekipler kamera görüntülerini inceleyerek yaptığı çalışmada, 23 Ocak'ta eve giren Sayyora'nın arkasından Khakımova'nın katilleri Dilshod Turdimurotov ve Gofurjon Kamalkhodjaev'in de girdiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde 24 Ocak'ta şüphelilerin evden defalarca siyah çöp torbalarıyla çıkış yaptıklarını, ardından beyaz renkli bir valizle adresten ayrıldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ticari taksiyle Fatih'e geldikleri, valizdeki parçaları bir çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'na gittikleri anlaşıldı.Soruşturma kapsamında Durdona Khakımova cinayeti nedeniyle tutuklu bulunan Dilshod Turdimurotov ve Gofurjon Kamalkhodjaev ile yapılan görüşmelerde, Ergashalieva Sayyora'nın da 23 Ocak'ta aynı evde kesici aletle öldürüldüğü, cesedinin ise parçalanarak İstanbul'da farklı ilçelerin çöp konteynerlerine bırakıldığı ortaya çıktı.

'KONUYU NAMUS MESELESİ OLARAK GÖRDÜK

Şüpheli Gofurjon Kamalkhodjaev ifadesinde, "23 Ocak günü öğleden sonra Dilshod ile Aksaray da buluştuk. Akşam saat 21.00'a kadar beraberdik. Durdane ve Sayyora'nın ikisinide öldürme planı yaptık. Konuyu namus meselesi olarak gördük. Benim ailemi Sayyora, Dilshod'un ailesini ise Durdona perişan etmişti. O gece Durdona ve Sayyora'yı eve getirmek istedik. Ama ısrarlarımıza rağmen Durdona eve gelmek istemedi. O gece Dilshod ile birlikte Yenikapı'dan metroya binerek Ümraniye'ye gittik. Ümraniye'de kaldığımız eve giderken Kurbanali ile görüştük, Kurbanali evin bir odasına bir başka kiracı koyacağını söyledi. Ben de kendisine kiracı alma o odanın da parasını ben vereyim dedim. Ama kendisi kabul etmedi. Biz Kurbanali ile görüşürken Dilshod bizden 30-40 metre ilerideydi. Kurbanali bana odayı kiraya verdiği kadını getireceğini, söz verdiğini mutlaka getireceğini söyledi. Kurbanali kadını almaya gitti, biz de Dilshod ile birlikte kaldığımız eve gittik. Anahtarıyla açarak eve girdik. İçeride sadece Sayyora vardı. Ondan başka da kimse yoktu. Eve girer girmez Sayyora'ya 'sen benim anneme neden küfrettin ?' dedim. 'Ben öyle bir şey demedim' deyince bende onun ağzına vurdum. Sayyora bağırıp çağırmaya başladı. Zaten biz Dilshod ile öldürme planını yapmıştık. Ben de o sırada annemi aradım. Ama annem açmadı. Telefonu açmayınca sesler yükselmeye başladı. Dilshod'a işaret ettim. Zaten plan yapmıştık, bu olaylar yaşanırken benim odamdaydık, ben Dilshod'a işaret ettikten sonra Dilshod bıçağı 4 ya da 5 kere Sayyora'nın kalbine vurdu. Sayyora yatağa düştü ve bir dakika içerisinde can verdi" dedi.

'SAYYORA'NIN CESEDİNİ POŞETLEYİP DIŞARI ÇIKARIP ATMAYI DÜŞÜNDÜK'

Kamalkhodjaev, "Daha sonra yerdeki halıyı kaldırıp, siyah renkli çöp poşeti açtık. Yatakta bulunan Sayyora'yı çarşafla birlikte alarak yere serdiğimiz poşetin üzerine koyduk. Uzunca bir süre Dilshod ile oturduk düşündük, ne yapacağımıza karar vermeye çalıştık. Biz düşündüğümüz sırada Kurbanali ile bir kadın eve geldiler. Kapıyı kendilerine ben açtım. Kurbanali, Dilshod'ın evde olduğunu bilmiyordu. Kurbanali, Dilshod'u ve yerde cesedi bulunan Sayyora'yı görmedi, kendi odasına girdi. Yanındaki kadın ise köşedeki boş odaya geçti. Aradan 5 dakika geçtikten sonra Kurbanali odasından çıkıp kadının geçtiği odaya geçti. Biz onların uyumasını seslerinin kesilmesini bekledik. Dilshod ile Sayyora'nın cesedini bırakıp gidecektik. Biz çıkıp gideriz, evdeki o yabancı kadın cesedi görür diye gitmedik ve Sayyora'nın cesedini parçalara ayırmaya ve poşetleyip dışarı çıkarıp atmayı düşündük. Dilshod, Sayyora'nın cesedini parçalara ayırmaya başladı. 4 ayrı çöp poşetiyle evden çıktık ve evin yakınlarındaki cöp konteynerine bu poşetleri attık. Bavul ya da çanta aramaya çıktık ama bulamadık. Sonra eve döndük, yarım saat oturduktan sonra tekrar bavul aramaya çıktık. Yine elimize alabileceğimiz kadar küçük 3 poşet alıp evden çıkardık ve yakınlardaki çöpe attık. Daha sonra bir mağazadan bavuk aldık ve eve geri geldik. Evde sadece Sayyora'nın gövdesi kalmıştı, onu bavula yerleştirdik. Evin tamamını temizledikten sonra geri çıktık. Evin yakınlarından geçen bir taksiyi durdurup Laleli taraflarına gittik. Taksiden indikten sonra Aksaray taraflarında gördüğümüz bir çöp konteynerine Sayyora'nın geri kalan gövesini atıp bavulu yeniden yanımıza aldık. Sayyora'nın telefonunu cesetle birlikte atmamıştık, evde bıraktık, evdeyken Sayyora'nın telefonundan mesajla sanki Sayyoraymış gibi Durdona'ya mesaj attım. Mesajda 'Gafurjan'dan çok bıktım, ayrılmak istiyorum, Özbekistan'a gidicem' diye mesaj attım. Aksaray'da lokanta da yemek yerken de Durdona'yı kendi telefonumdan aradım, tam uyanmamıştı, Durdona'ya 'yanımıza gel, Sayyora'nın çoluğuna çocuğuna birşeyler alacaz, sonra da onu yolcu edicez' dedik, bu sebeple de bavulu yanımızda taşıyorduk. Durdona bir saat sonra Yenikapı'da buluşalım dedi. Gelmesini beklerken Laleli tarafına gittik ve ben kendi telefonumu sattım. Dilshod'a 10 bin lira para verdim, daha sonra Dilshod ile ayrıldık" dedi.

'GOFURJON'LA TİCARET YAPMAK MAKSATLI TANIŞMIŞTIK'

Şüpheli Dilshod Turdimurotov ise ifadesinde, "Ben geldiğimde Durdona İstanbuldaydı. Durdona ile beraber yaşamak için İstanbul'a geldim. Gofurjon Kamalkhodjaev ile sanal medyadan Özbeklerin bulunduğu kanalda tanıştım. Gofurjon'la beraber ticaret yapmak maksatlı tanışmıştık. Kendisiyle parfüm ve kıyafet ticareti yaptık. Ben Gofurjon'un getirmiş olduğu kıyafetleri kar payı koyarak satıyordum. Bu kişilerle görüştükten 3-4 gün sonra yine Aksaray'da buluştuk. Bu sefer yanımda 1 yıldır tanımış olduğum imam nikahlı eşim Durdona ile gittim. Bu buluşmadan yine 3-4 gün sonra Gofurjon ile Sayyaro bizi Özbek Pilavı yapmak üzere Gofurjon'un evine davet ettiler. Bu şekilde kendileri ile bir samimiyetimiz oluştu" dedi.

'ODAYA GİRDİĞİMDE SAYYORA YATAĞIN ÜSTÜNDE KANLAR İÇİNDEYDİ'

Turdimotorov, "23 Ocak günü Aksaray Kumkapı tarafinda Gofurjon ile akşam saatlerine kadar gezdik. Sadece ikimiz gezdik. Yanımızda başka kişi yoktu. Yenikapı'dan metro ile Ümraniye'ye gittik. Daha sonra Gofurjon bana 'Sen burada bekle, eve başka birisini getirdiğimi düşünmesin, ben Kurbanali ile görüşüp döneceğim' dedi. Kurbanali Ümraniye'de kasap dükkanında çalışıyor. Gofurjon, Kurbanali ile görüştükten 15-20 dakika sonra yanıma geldi. Buradan yürüyerek Gofurjon'un kaldığı eve gittik. Tam saatini hatırlamıyorum ama akşam 20.00-21.00 saatleri arasındaydı. Eve gittiğimizde kapıyı Sayyora açtı. Evde Sayyora'dan başka kimse yoktu. Daha sonra ben, Gofurjon ve Sayyora mutfakta çay içtik. Sonra Gofurjon ve Sayyora kaldıkları odaya geçtiler. Bu oda daire kapısından girildiğinde sağ tarafta karşıda bir odadır. Mutfakta bulunduğum esnada Gofurjon ile Sayyora arasında bağrışma seslerini duydum. Yaklaşık yarım saat sonra Gofurjon beni odaya çağırdı. Odaya girdiğimde Sayyora yatağın üstünde kanlar içindeydi, Gofurjon'un da elinde bıçak vardı" dedi.

'SAYYORA'NIN GÖVDESİNİ SİYAH POŞETLERE KOYDUK'

Turdimurotov, "Sayyora'nın üzerinde elbiseleri olduğu için neresinde bıçak yarası olduğunu görmedim ancak boynunda bıçak yarası vardı. Bu yaranın boynun hangi tarafında olduğunu tam hatırlamıyorum. Daha sonra çarşafıyla birlikte Sayyora'yı yere yatırdık. Yerde halı yoktu, bizde yere herhangi bir şey sermedik. Akşam eve girmeden önce Gofurjon bana 5 tane yarısı kırmızı, yarısı beyaz olan haplardan verdi. Ben bu hapların ne olduğunu bilmiyorum. Sayyora'yı yataktan yere çarşafıyla birlikte indirdikten sonra benim uykum geldi, oda içerisinde köşedeki divanda uyuyakalmışım. Sabah 09.00-10.00 saatleri arasında uyanıp kendime geldiğimde oda içerisinde 4-5'den fazla siyah çöp poşeti vardı. Ben bu poşetlerin içerisini açıp baktığımda bir poşetin içinde Sayyora'nın sadece gövdesi bulunuyordu. Diğer poşetlerde de Sayyora'nın başka başka parçaları vardı ve bu poşetler kanlı olduğundan vücudunun hangi parçası olduğuna tam dikkat etmedim. Olay akşamında ben ve Gofurjon eve geldikten sonra bizden sonra eve kimsenin gelip gelmediğini bilmiyorum. Sabah bana Gofurjon, Kurbanali'nin yanında bir kadın ile eve geldiğini söyledi. Sabah kalktığımda da ben Kurbanali ve yanındakini de görmedim. Sabah uyandıktan sonra ben ve Gofurjon kanlı çarşafı ve bezleri poşetlere koyarak beraber evin yanında bulunan çöpe attık. Bunları çöpe attıktan sonra Gofurjon giderek krem rengi bir valiz alarak eve geldi. Sayyora'nın gövdesinin bulunduğu kısmı çarşafa sarıp siyah poşetlere koyup bavulun içine yerleştirdik. Daha sonra kapı önüne çıkarak oradan durdurduğumuz bir taksiye bindik" dedi.

'GOFURJON'A CESEDİN TAŞINMASI İÇİN NEDEN YARDIMCI OLDUĞUMU BİLMİYORUM'

Turdimurotov, "Sayyora'nın ölümünden yaklaşık 10-12 gün kadar önce kadar Gofurjon bana Sayyora ile birlikte yaşlı bir adamla evlenmiş olan genç bir kızın evine gittiklerini, daha sonradan Sayyora'nın buradaki genç kıza 'bana da böyle yaşlı zengin bir adam bul evleneyim' dediğini Durdona'dan duyduğunu ve Sayyora'nın kendi ailesini perişan ettiğini, Sayyora'nın kendi annesine küfür ettiğini, Sayyora'yı öldüreceğini söylediğini, ben de 'böyle bir şey yap, Özbekistan'a ailenin annenin babanın yanına dön, onların hayır duasını al' dedim. Ayrıca Sayyora Gofurjon'dan sürekli para isterdi. Sıkça tartışırlardı. Ancak ne için tartıştıklarını bilmiyorum. Gofurjon'un Sayyora'yı neden öldürdüğünü de bilmiyorum. Ben Kurbonali'yi o gece görmedim. Uyuşturucu maddenin etkisindeydim. Sabah uyandığımda cesetler parçalanmış haldeydi. Ben Kurbonali'nin cesedi kesip kesmediğini bilmiyorum. Gofurjon sabaha kadar tek başına parçalamış olabilir. Özbekistan halkının yüzde 90'ı küçüklükten beri kasaplık işi ile uğraşır ve kesimle ilgili bilgileri de vardır. Ben kesinlikle Sayyora'yı öldürmedim. Cesedini parçalara ayırmadım. İşlenen cinayetten korktuğum ve o anda beynim çalışmadığı için ihbarda bulunamadım. Şok halindeydim Gofurjon'a cesedin taşınması için neden yardımcı olduğumu bilmiyorum" dedi.

ŞÜPHELİLERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Savcılık, iki şüpheli hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de 2 Özbek kadını öldüren şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Dries Mertens yuvaya döndü Dries Mertens yuvaya döndü
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu
Beşiktaş’ta eski aşk alevlendi Beşiktaş'ta eski aşk alevlendi
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis’te kabul edildi Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi
Shakira’dan 12 yıl sonra bir müjde daha İşte Dünya Kupası’nın resmi şarkısı Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı
Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti’ye geçiyor Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor
Hakan Safi ve Sadettin Saran arasında sürpriz görüşme Hakan Safi ve Sadettin Saran arasında sürpriz görüşme
Alex de Souza, Fenerbahçe’deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti Alex de Souza, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Tchouameni, sanki takım arkadaşına yumruk atıp hastanelik etmemiş gibi kameralara poz verdi Tchouameni, sanki takım arkadaşına yumruk atıp hastanelik etmemiş gibi kameralara poz verdi
Bodrum FK’den Süper Lig yolunda kritik bir zafer Bodrum FK'den Süper Lig yolunda kritik bir zafer
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

15:48
Mbaye Diagne’den “Çawreşamın“ şov Kendinden geçti
Mbaye Diagne’den "Çawreşamın" şov! Kendinden geçti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
15:32
Kerem Fener’e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:14
Real Madrid’de neler oluyor Son görüntü ortalığı karıştırdı
Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:57
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
14:43
Aziz Yıldırım’ın “9“ planı Ne gerekiyorsa yapacak
Aziz Yıldırım'ın "9" planı! Ne gerekiyorsa yapacak
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:29
Alkışlar Anderson Talisca’ya Koca çeteyi çökertti
Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti
14:23
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
14:14
Yeni sezonun ilk bombası Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
14:03
Barış Anneleri CHP’yi ziyaret etti
Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
13:27
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi
Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi
13:26
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 16:29:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Ümraniye'de 2 Özbek kadını öldüren şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.