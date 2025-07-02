Üniversite-Sanayi İş Birliği: Gençlerin Geleceği İçin Anahtar

GENÇLERİN tercih yaparken, mezun oldukları bölüm ya da üniversitenin kendilerine nasıl bir kariyer olanağı sunacağını merak ettiklerine dikkati çeken Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, üniversitelerin yaptıkları sanayi iş birliklerinin kariyer yolculuğunda belirleyici başlıklardan biri oluğunu söyledi. Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, "Diploma, bilgiyle, uygulamayla ve iş dünyasıyla birleştiğinde değer kazanıyor. Üniversite-sanayi iş birliği gençlerimizin geleceği için önemli bir anahtar" dedi.

Günümüzde iş dünyasının gençlerden beklediği en önemli şeylerden birinin edindiği bilgiyi sahada uygulama yeteneği olduğunu ifade eden Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, "Üniversiteler gençleri gerçek hayatla, iş dünyasıyla ve uluslararası arenayla buluşturmak zorunda. Bu köprü gençlerin geleceğe hazır olarak girmesini sağlıyor" diye konuştu.

Üniversite-sanayi iş birliği hakkında konuşan Prof. Dr. Baba şunları söyledi: "Üniversite-sanayi iş birliği; üniversitelerde üretilen bilginin, yapılan araştırmaların ve yetiştirilen gençlerin enerjisinin iş dünyasının ihtiyaçlarıyla buluşmasıdır. Genç bir öğrenci, derslikte öğrendiği teoriyi gerçek bir üretim hattında, bir Ar-Ge laboratuvarında, bir klinik araştırmada, bir teknoloji geliştirme ofisinde deneyime dönüştürür. Böylece iş dünyasının gerçek şartlarına adım atmadan önce, neyle karşılaşacağını bilerek mezun olur."

Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, sanayiyle iş birliği yapılan alanlardan örnekler hakkında ise şunları söyledi:

"Mühendislik Fakültesi öğrencileri, otomotivden savunma sanayiine, yapay zekadan enerji teknolojilerine kadar pek çok sektörde prototip tasarlıyor, saha testlerine katılıyor, üretim hatlarında gerçek zamanlı proje yönetimi deneyimi kazanıyor. Ayrıca bazı bölümlerde robotik, otonom araç sistemleri, sürdürülebilir enerji çözümleri gibi ileri teknoloji odaklı Ar-Ge projeleri yürütülüyor.

"Mimarlık ve İç Mimarlık bölümleri, tasarım ofisleri ve inşaat şirketleriyle birlikte kentsel tasarım, yeşil bina uygulamaları ve restorasyon projelerinde öğrencileri doğrudan sahaya çıkarıyor. Böylece öğrenciler tasarım çiziminden uygulama detayına kadar tüm süreci gerçek projeler üzerinden deneyimliyor.

"Genetik ve Biyomühendislik öğrencileri, biyoteknoloji ve ilaç şirketleriyle birlikte aşı, ilaç geliştirme, gen tedavisi gibi kritik alanlarda laboratuvar araştırmalarına katılıyor. Bazı projelerde öğrenciler hücre mühendisliği, DNA dizileme, biyolojik veri analizi gibi ileri teknikleri doğrudan firma ekipleriyle birlikte uyguluyor.

"Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri, uluslararası medikal cihaz üreticileri, hastaneler ve ilaç firmalarıyla iş birliği içinde klinik araştırmalar yürütüyor; ürün geliştirme, klinik test, hasta güvenliği süreçlerinde öğrenciler aktif rol alıyor. Bazı programlarda öğrenciler, AR-GE merkezlerinde yeni tedavi protokollerinin hazırlanmasına destek oluyor.

" Hukuk, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim Fakülteleri öğrencileri, hukuk büroları, medya ajansları, finans kuruluşları ve uluslararası danışmanlık firmalarıyla ortak çalışıyor. Öğrenciler gerçek dava dosyaları üzerinde araştırma yapıyor, medya planları hazırlıyor, pazarlama raporları sunuyor, finansal analiz ve piyasa araştırmalarına katkı sağlıyor.

"Görsel İletişim Tasarımı, Endüstriyel Tasarım gibi yaratıcı alanlar, markalarla iş birliği yaparak ürün tasarımı, ambalaj geliştirme, kullanıcı deneyimi (UX) projelerinde öğrencilere portföy geliştirme ve sunum becerileri kazandırıyor.

"Gıda Mühendisliği ve Beslenme alanları, gıda üretim firmalarıyla ortak kalite kontrol, ürün geliştirme, hijyen ve sürdürülebilir üretim projelerinde yer alıyor. Öğrenciler üretim tesislerinde numune alma, analiz ve AR-GE süreçlerinde birebir saha pratiği ediniyor.

Prof. Dr. Baba, bu çeşitliliğin önemine şu sözlerle değindi:

"Fakülteden fakülteye değişen bu iş birlikleri, gençlerimize sadece bir alanda değil, disiplinler arası düşünebilme ve farklı sektörlerde yetkinlik kazanabilme fırsatı veriyor. Mezunlar sadece bir diplomayla değil, gerçek proje tecrübesi, saha bilgisi ve sektörde kurdukları güçlü ağlarla mezun oluyor. İşte bu yüzden, tercih dönemi yaklaşırken gençlerin bir bölümü seçmek kadar, o bölümün iş dünyasıyla kurduğu köprüleri de araştırması çok önemli"

GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN DESTEK

Üniversite-sanayi iş birliğinin bir diğer yüzünün de girişimcilik olduğunu belirten. Prof. Dr. Baba, "Biz gençlerin iş kurabilen bireyler de olmasını istiyoruz. Üniversite, sanayiyle el ele verdiğinde genç fikirler sadece hayal olarak kalmıyor, gerçeğe dönüşüyor. Üniversitelerin kuluçka merkezleri sayesinde öğrenciler, kendi iş fikirlerini projeye dönüştürüp yatırımcılarla buluşturabiliyor" diye konuştu.

STAJLA SINIRLI KALMIYOR

Üniversite-sanayi iş birliği, basit bir stajdan ibaret değil diyen Prof. Dr. Baba, "Bugün binlerce öğrenci, yalnızca staj yapmakla kalmıyor; bir üretim hattında, bir prototip tasarımında, bir klinik araştırmada, bir danışmanlık dosyasında gerçek proje yürütüyor. Sektör uzmanları gençlere mentorluk ediyor, proje raporu hazırlanıyor, sahada problem çözülüyor. Böylece öğrenci, bir iş ilanına başvurduğunda, sadece 'diploma' değil, 'Deneyim' sunuyor. Gençler artık iş görüşmesine 'Ben ne biliyorum?' diye değil, 'Ben neler yaptım?' diye çıkmalı. Üniversite bunu sağlıyorsa, diploma gerçek değer kazanıyor" dedi.

Prof. Dr. Baba, "Üniversite-sanayi iş birliği, sadece öğrenciye değil, iş dünyasına da taze yetenek, yeni fikir ve dinamizm sunuyor. Sanayi, üniversitelerden doğrudan bilgi, proje ve genç beyin desteği alıyor. Bu iş birliği ülkenin Ar-Ge kapasitesini, teknoloji üretme hızını ve rekabet gücünü artırıyor. Üniversiteler, ulusal/uluslararası şirketler, organize sanayi bölgeleri, teknoparklar, Ar-Ge merkezleri, sektörel derneklerle iş birliği protokolleri imzalayarak öğrencilerin sınıf dışı öğrenme olanaklarını güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ece Ceylan Baba bazı güncel veriler hakkında şunları söyledi:

"Üniversitemizde her yıl 2500'den fazla öğrenci, sadece derslikte değil; gerçek üretim sahasında, laboratuvarlarda ve firma ofislerinde yürütülen ortak projelerde aktif rol alıyor.

"50'nin üzerinde firma, staj, proje, uygulamalı eğitim ve saha çalışması protokolleriyle öğrencilere gerçek iş dünyası deneyimi sunuyor.

"Son üç yılda 50'ye yakın öğrenci girişimi, üniversitelerin kuluçka merkezlerinde fikirden ürüne dönüşerek yatırım desteği aldı ve şirketleşme şansı buldu.

"Ayrıca birçok fakültede öğrenciler, sektör liderleriyle birlikte prototip geliştirme, klinik araştırma, yapay zeka uygulamaları, enerji verimliliği çalışmaları, tasarım projeleri gibi alanlarda da ortak Ar-Ge faaliyetlerine katılıyor.

"Hukuk, işletme, iletişim gibi alanlarda ise öğrenciler, sektördeki danışmanlık firmaları, hukuk büroları ve medya kuruluşlarıyla gerçek dosyalar, saha raporları ve müşteri projeleri üzerinde birebir uygulama şansı yakalıyor."

Prof. Dr. Ece Ceylan Baba tabloyu şöyle özetliyor: "Gençlerimiz için asıl fark yaratan, bilgiyi sadece teoride öğrenmek değil, gerçek iş ortamında sahaya taşımaktır. Üniversite-sanayi iş birliklerinin gençlerimizin geleceğe donanımlı hazırlanmasındaki rolü çok önemlidir."

Üniversite tercihi, artık sadece bir bölüm değil, bir gelecek planı demek. Gençler ve aileler, üniversitenin hangi laboratuvarlarla, hangi sanayi kuruluşlarıyla, hangi sektörel ağlarla bağ kurduğunu mutlaka araştırmalı diyen Prof. Dr. Ece Ceylan Baba sözlerini şöyle tamamladı: "Diploma, bilgiyle, uygulamayla ve iş dünyasıyla birleştiğinde değer kazanıyor. Üniversite-sanayi iş birliği gençlerimizin geleceği için önemli bir anahtar."