MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|520
|Toplam Seçmen
|:
|171.546
|Açılan Sandık
|:
|520
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|138.593
|Geçerli Oy
|:
|134.404
|Katılım Oranı
|:
|% 80,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZKAN YALIM
|% 40,71
|54.719
|AK PARTİ
|MEHMET ÇAKIN
|% 24,46
|32.873
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET GÜR
|% 16,6
|22.313
|MHP
|SEZER ATEŞ
|% 12,5
|16.802
|DİĞER
|% 1,35
|1.812
|YENİDEN REFAH
|EROL KORKMAZ
|% 1,34
|1.807
|SAADET
|RAMAZAN YAVUZ ACAR
|% 0,55
|738
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN KAYA
|% 0,53
|707
|DEM PARTİ
|SANYA HAKİMOĞULLARI
|% 0,52
|698
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KAHVECİ
|% 0,46
|619
|BTP
|ORHAN UĞUR
|% 0,15
|198
|DP
|EKREM CEYLAN
|% 0,13
|172
|YTP
|EKREM ERTUĞRUL
|% 0,12
|159
|DEVA PARTİSİ
|AHMET RENÇBER
|% 0,11
|143
|HÜDA PAR
|MEHMET SALİH TOSUN
|% 0,1
|133
|MİLLET
|MİKAİL YILDIZ
|% 0,09
|128
|MEMLEKET
|MEHMETCAN SOLAK
|% 0,09
|124
|DSP
|İNAN ÜNSAL
|% 0,07
|89
|VATAN PARTİSİ
|KADİR ALTUNKAYA
|% 0,03
|48
|TKH
|MELİS ÖZPİRİÇÇİ
|% 0,03
|38
|HAK-PAR
|ABDURRAHMAN BEŞER
|% 0,02
|29
|HKP
|NURHAYAT ÖZEL
|% 0,02
|28
|BAĞIMSIZ
|EŞREF KAHRAMAN
|% 0,02
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|ZAFER ARPACI
|% 32,79
|3.355
|AK PARTİ
|MEHMET CEVİZCİ
|% 28,91
|2.958
|CHP
|ETEM ERDEM
|% 28,76
|2.943
|MHP
|AZİZ BULUT
|% 4,81
|492
|ZAFER PARTİSİ
|HARUN KARA
|% 1,39
|142
|İYİ PARTİ
|EMEL TAŞKIN
|% 0,84
|86
|YENİDEN REFAH
|GÜNER KARATAŞ
|% 0,66
|68
|BTP
|SEBAHATTİN GENÇER
|% 0,65
|67
|DEVA PARTİSİ
|MURAT AHMET GÜNDÜZ
|% 0,65
|66
|SAADET
|NURİ ÖZTÜRK
|% 0,4
|41
|HÜDA PAR
|İSMET SAYDAM
|% 0,12
|12
|DEM PARTİ
|İBRAHİM HALİL SAKUR
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YILMAZ TOZAN
|% 57,83
|5.648
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA ÇETİN
|% 39,66
|3.873
|MHP
|İLHAN ÖZKAN
|% 1,4
|137
|YENİDEN REFAH
|RAMİZ ÖZDEMİR
|% 0,35
|34
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN CANBULAT
|% 0,35
|34
|SAADET
|UĞUR TUNABOYLU
|% 0,18
|17
|BTP
|HAYDAR ÇOBAN
|% 0,13
|13
|HÜDA PAR
|SERAP DEMİR
|% 0,1
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RAMAZAN KARAKAYA
|% 48,22
|1.830
|AK PARTİ
|ALİ TOPÇU
|% 47,04
|1.785
|MHP
|ŞENOL ÇAKIR
|% 1,63
|62
|SAADET
|HİLMİ ÖZGÜL
|% 0,95
|36
|İYİ PARTİ
|YAŞAR ÖZKAN
|% 0,84
|32
|YENİDEN REFAH
|BAYRAM ALTUN
|% 0,55
|21
|BTP
|HAVVA ÇAKIN
|% 0,48
|18
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN UTKU YILMAZ
|% 0,24
|9
|HÜDA PAR
|ALİ KEMAL AŞKIN
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAHRİ AZATÇAM
|% 52,14
|2.483
|CHP
|NURETTİN KOZAKLI
|% 45,82
|2.182
|İYİ PARTİ
|RECEP ÖZKAN
|% 0,69
|33
|MHP
|ALİ ÇETİN
|% 0,46
|22
|ZAFER PARTİSİ
|NEVZAT DEMİRATAN
|% 0,25
|12
|BTP
|HASAN KAZAN
|% 0,23
|11
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN ERDEM
|% 0,21
|10
|SAADET
|ÖZKAN OSKAY
|% 0,11
|5
|HÜDA PAR
|ENVER ADANIR
|% 0,09
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VELİ KOÇLU
|% 49,05
|2.119
|CHP
|SELİM SAKA
|% 40,86
|1.765
|MHP
|YORUM ESKİCİ
|% 4,56
|197
|YENİDEN REFAH
|ALİ İHSAN TİLKİCİ
|% 2,13
|92
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN KAZIM KIRSAKAL
|% 1,32
|57
|İYİ PARTİ
|AHMET ERGÜL
|% 1,23
|53
|SAADET
|AYDIN ŞENTÜRK
|% 0,3
|13
|ZAFER PARTİSİ
|HİDAYET KORKMAZ
|% 0,28
|12
|BTP
|NESRİN AÇIKGÖZ
|% 0,16
|7
|HÜDA PAR
|ZEYNEP TOSUN
|% 0,11
|5
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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