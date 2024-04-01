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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 04:46  Güncelleme: 04:47
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MERKEZ

Toplam Sandık : 520
Toplam Seçmen : 171.546
Açılan Sandık : 520
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 138.593
Geçerli Oy : 134.404
Katılım Oranı : % 80,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN YALIM% 40,7154.719
AK PARTİMEHMET ÇAKIN% 24,4632.873
İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 16,622.313
MHPSEZER ATEŞ% 12,516.802
DİĞER% 1,351.812
YENİDEN REFAHEROL KORKMAZ% 1,341.807
SAADETRAMAZAN YAVUZ ACAR% 0,55738
ZAFER PARTİSİFURKAN KAYA% 0,53707
DEM PARTİSANYA HAKİMOĞULLARI% 0,52698
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KAHVECİ% 0,46619
BTPORHAN UĞUR% 0,15198
DPEKREM CEYLAN% 0,13172
YTPEKREM ERTUĞRUL% 0,12159
DEVA PARTİSİAHMET RENÇBER% 0,11143
HÜDA PARMEHMET SALİH TOSUN% 0,1133
MİLLETMİKAİL YILDIZ% 0,09128
MEMLEKETMEHMETCAN SOLAK% 0,09124
DSPİNAN ÜNSAL% 0,0789
VATAN PARTİSİKADİR ALTUNKAYA% 0,0348
TKHMELİS ÖZPİRİÇÇİ% 0,0338
HAK-PARABDURRAHMAN BEŞER% 0,0229
HKPNURHAYAT ÖZEL% 0,0228
BAĞIMSIZEŞREF KAHRAMAN% 0,0227
BANAZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZZAFER ARPACI% 32,793.355
AK PARTİMEHMET CEVİZCİ% 28,912.958
CHPETEM ERDEM% 28,762.943
MHPAZİZ BULUT% 4,81492
ZAFER PARTİSİHARUN KARA% 1,39142
İYİ PARTİEMEL TAŞKIN% 0,8486
YENİDEN REFAHGÜNER KARATAŞ% 0,6668
BTPSEBAHATTİN GENÇER% 0,6567
DEVA PARTİSİMURAT AHMET GÜNDÜZ% 0,6566
SAADETNURİ ÖZTÜRK% 0,441
HÜDA PARİSMET SAYDAM% 0,1212
DEM PARTİİBRAHİM HALİL SAKUR% 0,022
EŞME

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYILMAZ TOZAN% 57,835.648
AK PARTİHACI MUSTAFA ÇETİN% 39,663.873
MHPİLHAN ÖZKAN% 1,4137
YENİDEN REFAHRAMİZ ÖZDEMİR% 0,3534
ZAFER PARTİSİOSMAN CANBULAT% 0,3534
SAADETUĞUR TUNABOYLU% 0,1817
BTPHAYDAR ÇOBAN% 0,1313
HÜDA PARSERAP DEMİR% 0,110
KARAHALLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRAMAZAN KARAKAYA% 48,221.830
AK PARTİALİ TOPÇU% 47,041.785
MHPŞENOL ÇAKIR% 1,6362
SAADETHİLMİ ÖZGÜL% 0,9536
İYİ PARTİYAŞAR ÖZKAN% 0,8432
YENİDEN REFAHBAYRAM ALTUN% 0,5521
BTPHAVVA ÇAKIN% 0,4818
ZAFER PARTİSİHASAN UTKU YILMAZ% 0,249
HÜDA PARALİ KEMAL AŞKIN% 0,052
SİVASLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHRİ AZATÇAM% 52,142.483
CHPNURETTİN KOZAKLI% 45,822.182
İYİ PARTİRECEP ÖZKAN% 0,6933
MHPALİ ÇETİN% 0,4622
ZAFER PARTİSİNEVZAT DEMİRATAN% 0,2512
BTPHASAN KAZAN% 0,2311
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ERDEM% 0,2110
SAADETÖZKAN OSKAY% 0,115
HÜDA PARENVER ADANIR% 0,094
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KOÇLU% 49,052.119
CHPSELİM SAKA% 40,861.765
MHPYORUM ESKİCİ% 4,56197
YENİDEN REFAHALİ İHSAN TİLKİCİ% 2,1392
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KAZIM KIRSAKAL% 1,3257
İYİ PARTİAHMET ERGÜL% 1,2353
SAADETAYDIN ŞENTÜRK% 0,313
ZAFER PARTİSİHİDAYET KORKMAZ% 0,2812
BTPNESRİN AÇIKGÖZ% 0,167
HÜDA PARZEYNEP TOSUN% 0,115

Kaynak: AA

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