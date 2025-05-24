Vahap Seçer: "Belediyeler Olarak Tarımı Önemsiyoruz, İktidara Geldiğimizde de Başköşeye Koyacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Mut İlçesi'nde düzenlenen 'Destek Büyükşehir'den, Üretim Çiftçiden' sloganıyla düzenlenen 'Sulama Borusu ve Makine Ekipman Dağıtım Töreni'ne katıldı.Dağıtım Töreni ile Mut ve Gülnarlı üreticilere sulama borusu ve makine ekipman destekleri teslim edildi.

Dağıtım Töreni'ne Seçer'in yanı sıra Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mut İlçe Başkanı Abdurrahman Günay, CHP Gülnar İlçe Başkanı Mesut Bakır, CHP Silifke İlçe Başkanı Gökhan Arslan, CHP Anamur İlçe Başkanı Arif Çakırcı, İYİ Parti Mut İlçe Başkanı Remzi Vural ve siyasi parti temsilcileri, Muharip Gaziler Derneği Mut Şube Başkanı Halil Söylemez, tarımsal kalkınma ve tarımsal sulama kooperatif başkanları, Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Bizim görevimiz sizden elde edilen kaynakları doğru bir şekilde sizlere aktarmak"

Mut'ta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, üreticilere "Eli nasırlı, çalışkan Mutlu hemşerilerim" cümlesiyle seslendi. Her yıl Mutlu üreticilere makine ekipman dağıttıklarını söyleyen Seçer, yapılan desteklerin vatandaşların vergileriyle yapıldığını anımsatarak, "Siyasilerin yaptıkları hizmeti kendi kesesinden yapıyormuş gibi anlatmalarını kabullenemiyorum. Bu millet çalışıyor, gecesini gündüzüne katıyor; mazot alıyor, su içiyor, elektrik yakıyor vergi ödüyor, TRT'ye para ödüyor. Bu milletin vergi ödemediği bir şey yok ki. Bizim görevimiz sizden elde edilen kaynakları doğru bir şekilde sizlere aktarmak. Biz hizmetlerimizi bu sorumlulukla yapıyoruz" dedi.

"Bu yıl Mut'a 38 bin 700 metre sulama borusu desteği vereceğiz"

Mut'un yüzölçümü dolayısıyla su borusuna en çok ihtiyaç duyan ilçelerden biri olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Seçer, verilen sulama borusu desteklerinin rakamsal verilerini paylaştı. Seçer, "Bugüne kadar toplamda 354 kilometre sulama borusu dağıttık. Bunun 93 bin metresini Mut'a verdik. İhtiyacı olana bu desteği yapıyoruz. Bu yıl da 110 kilometre boru dağıtacağız. Zaten bizim sözümüz her yıl üreticilere 100 kilometre sulama borusu dağıtmaktı. Toplamda bu yılla beraber 464 kilometrelik bir sulama borusu dağıtımı olacak, istikrar dediğiniz budur. Bu yıl bu 110 kilometre içerisinden 38 bin 700 metre sulama borusu Mut'a vereceğiz. Yani toplam dağıtımımızın yüzde 35'i. Yine en fazla pay buraya çünkü arazileriniz geniş" ifadelerini kullandı. Mut'ta verilecek olan sulama borusunun 28 bin metresinin HDPE olduğunu belirten Seçer, sulama borusunun yanında makine ekipmanların da dağıtımlarının yapılacağını söyledi.

"Siz yeter ki üretin"

Destekleri bölgelerin özellikleri ve ihtiyaçlarına göre yaptıklarının altını çizen Seçer, "Kimseye bir ayrıcalık yapmıyoruz. Sizler; kol gücüyle, emekle ve alın teriyle bunu hak ediyorsunuz. Siz yeter ki üretin" diye belirtti. Seçer, projeleri yaparken istikrarlı ve akılcı bir şekilde yaptıklarını de sözlerine ekleyerek, "Her kuruşun değerini biliyoruz. Bu belediye yönetimi devraldığı günden bu yana istikrarlı bir şekilde her yıl bu destekleri üreticilerimize yapıyor" dedi. Gülnar'a da sulama borusu ile makine ekipman desteği yaptıklarını söyleyen Seçer, "Bugüne kadar Gülnar'a toplamda 44 adet makine ekipman desteği sağlamıştık, bugün de 6 mahalleye 6 adet makine ekipman desteği yapacağız. Bunlardan bir tanesi zeytin boylama makinesi, 5 tanesi hamur yoğurma makinesi. Yine Gülnar'ımıza bugüne kadar 12 bin 800 metre sulama borusu desteği yaptık, bugün de 5 mahalleye 6 bin 352 metre sulama borusu desteğini sağlayacağız" dedi.

Büyükşehir üreticinin her anında yanında

Tarıma desteklerinin her zaman artarak devam edeceğini vurgulayan Seçer, desteklere bir de Tarımsal Güneş Enerji Santralini (GES) eklediklerini duyurdu. Kooperatiflerin başvurular yaptıklarını söyleyen Seçer, "Bugüne kadar 2 kooperatifimiz projeleri için bizden yüzde 50 hibe aldı. Bizim desteklerimizden yararlanın. Ne kadar ucuza mal ederseniz sulama suyunu, o kadar çok para kazanma imkanınız olur" diyerek, sulama kooperatifi başkanlarına GES projelerine başvurma çağrısı yaptı. Aynı zamanda 'Köyümüz Atölye Projesi'nin de devam ettiğini söyleyen Seçer, "Her bölgenin kendine münhasır ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlanması, tanıtımı, coğrafi işaret alımı gibi çalışmalarını kapsayan Köyümüz Atölye Projelerimiz devam edecek" dedi.

" Türkiye'de her 4 kişiden 1'i tarım sektöründe çalışıyor"

Kalkınmanın köyde başlaması gerektiğini söyleyen Seçer, "İnsanlar şehre göç edip çalışmaya ihtiyaç duymasın, doğduğu yerde doysun. Gençlerimiz köylerde yatırım olmadığı için işsiz kalıyor. Tarım küçülürse işsizlik artar, sağlıksız bireyler olur, gelecek jenerasyonlar gıda bulamaz. Türkiye'de her 4 kişiden 1'i tarım sektöründe çalışıyor, tarımı yok ederseniz işsizler ordusu yaratırsınız, bu da toplumun huzurunun kaçması demektir. Belediyeler olarak tarımı önemsiyoruz, iktidara geldiğimizde de önemseyeceğiz, başköşeye koyacağız" diye konuştu.

Seçer'den Gülnarlılara müjde: "Ilısu suyu Haziran'da gelecek"

Kentin dört bir yanında altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Seçer, Mut'ta kanalizasyon çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Gülnarlılara ise müjde veren Seçer, " Ilısu Barajı'ndan ki bu proje çok eskiye dayanıyor, nihayet bizim dönemimizde bitti. 'Haziran Ayı içerisinde Gülnar'ın su sorunu bitecek, Ilısu Barajı'nın suyunu içireceğim' demiştim. Bayramdan önce Haziran'ın ilk haftası artık Gülnarlılar Ilısu'nun o güzel, berrak suyunu kana kana içecekler. Hayırlı, uğurlu olsun Gülnar'a" diye duyurdu.

"'İlçe ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği yapıyor' demek toplumda tansiyonu düşürür"

Görevdeki ilk döneminde Meclis çoğunluğuna sahip olmadıkları için sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Seçer, bu dönem çoğunluk olmasına karşın Cumhur İttifakı üyeleriyle de görüşüp kararların oy birliği ile çıkmasını sağladıklarını söyledi. Demokrasinin 'Parmak sayısı'na göre olmayacağını ve kendisinin bunu reddettiğini söyleyen Seçer, Büyükşehir Meclis Toplantılarında da bu anlayış ile kararlar aldıklarına dikkat çekti. Seçer şunları kaydetti:

"Ben her zaman parmak sayısına göre demokrasiyi reddederim. Bu 'Çoğunluk demokrasisi' olmaz, 'Benim Melis'te çoğunluğum var, benim dediğim olur' demek demokrasi değildir. Bu demokrasiyi kullanarak tek adamlık demektir. Ama lütfen Büyükşehir Meclislerini izleyin. Meclis'ten çıkacak kararlar oy çokluğuyla çıkabilir. Bu durum yasal olabilir ancak demokrasiyi sindirmiş bir Belediye Başkanı olarak bu sonucu sindirmem. Burada önemli olan kararların oy birliği ile çıkmasıdır. Yani Cumhur İttifakı üyeleri şu anda azınlık ancak onlar da 'Evet' desin, 'Onları da ikna edelim, onların da rızasını alalım, onların da anlayışını isteyelim' hassasiyetiyle çalışıyoruz. Onun için şu anda her şey gayet güzel gidiyor."

İlçe belediyeleri ile de koordineli bir şekilde çalıştıklarını aktaran Seçer, "Halk mağduriyeti olmasın diye ortaklık yapıyoruz. Diyoruz ki; 'Burada bir sorun varsa beraber çözelim, sonuçta halk kazansın'. 'İlçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi iş birliği yapıyor' demek toplumda tansiyonu düşürür. Biz bunu istiyoruz. Vatandaşımız şunu bilsin; sizlerin huzur, mutluluk, barış, kardeşlik içerisinde yaşamanız için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

"Gündemimiz, ekonomi ve geçim sıkıntısı olmalı"

Yapılan araştırmalar sonucunda ekonominin Türkiye'nin 1. sıradaki sorunu olarak göründüğünü söyleyen Seçer, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Gündemimiz, ekonomi ve geçim sıkıntısı olmalı" dedi. Türkiye gündeminde olduğu gibi Mersin halkının gündeminin de ekonomi ve geçim sıkıntısı olduğuna değinen ve bu kapsamda aldıkları önlemi aktaran Seçer, "Bunu bildiğimiz ve aylar önce gördüğümüz için, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal politikalarımıza ayırdığımız bütçeyi yüzde 80 artırdık" diye konuştu.

Seçer'den adalet vurgusu: "Devletin dini adalettir"

Ekonomik sıkıntıların devam edeceğini ancak Büyükşehir olarak Mersin'deki her vatandaşın zor gününde yanlarında olacaklarının altını çizen Seçer, Türkiye'nin sorun alanlarından bir tanesinin de 'Adalet' konusu olduğunu belirterek, ülkede yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti. Seçer, "Devletin dini adalettir. Devlet her vatandaşa adaletli olacak. Düşman hukuku olmayacak, gerçek bir hukuk sistemi olacak. Hepimiz kendimizi güvende hissetmeliyiz. Herkes; 'Yüce Türk Mahkemeleri var, bağımsız tarafsız mahkemeler var' diyebilmeli" dedi. Seçer, siyasi baskılar doğrultusunda görevlerinden alınan ve hukuksuz şekilde tutuklu yargılanan belediye başkanlarını işaret ederek, "Hiçbirimizin suç işleme özgürlüğü yoktur. Hepimiz, kanun karşısında sorumluyuz. Fakat siz de sandıkta yenemediğiniz siyasetçiyi adaletsiz davranarak yok edemezsiniz" diye konuştu. Hukuksuzca gerçekleştirilen bu uygulamaların onları korkutmadığını söyleyen Seçer, "Bunlar, bizi ne demoralize eder ne de korkutur ama ülkenin huzuru kaçar, ekonomisi bozulur. Uluslararası arenada görüntümüz bozulur ve ekonomimiz sekteye uğrar. Düşman hukuku geliştirdiğiniz noktada insanları huzur içerisinde, barış içerisinde yaşatamazsınız" dedi.

"Kadim Anadolu topraklarında yaşayan herkes kardeştir"

CHP'nin çizgisinde kararlılıkla yürüdüklerini dile getiren Seçer, tüm yurttaşlara eşit ve adil hizmet sunmayı ilke edindiklerini ifade etti. Seçer, "Biz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'de siyaset yapıyoruz. Bizim yolumuz belli. Biz; 'Kadim Anadolu topraklarında yaşayan, etnik yapısı, inancı, kültürü, yaşam biçimi ne olursa olsun hepimiz kardeşiz' diyoruz. Hepimizin tek bayrağı, tek kimliği var o da; Türkiye Cumhuriyeti kimliği. Biz Türk Milletiyiz, bizim hassas noktalarımız bunlardır. Memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Seçer'in ardından Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Mut Demirkapı Mahallesi Muhtarı Seyfi Metin, Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, sulama borusu desteğinden faydalanan Mut Dereköy Sulama Kooperatifi Başkanı ve Dereköy Mahalle Muhtarı Bülent Yüksel, hamur yoğurma makinesi desteğinden faydalanan Hacınuhlu Mahalle Muhtarı Yakup Ceylan, erik boylama makinesi desteğinden faydalanan Mut İlçesi Göcekler Mahalle Muhtarı Tefik Erdem de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından sulama borusu ve makine ekipman desteğinden faydalanan vatandaşlara temsili dağıtımlar yapıldı. Toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

Seçer, Mut Belediye Başkanı Orhan'ı makamında ziyaret etti

Başkan Seçer, Dağıtım Töreni sonrasında ise Mut Belediye Başkanı Murat Orhan'ı makamında ziyaret etti. Orhan, sağlanan işbirliği için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, hep birlikte vatandaş odaklı çalışmalar ürettiklerini ve siyasi hiçbir ayrım gözetmediklerini kaydetti. Başkan Orhan ayrıca Başkan Seçer'i, 30 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek '63. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'ne de davet etti.

Mersin Büyükşehir, tarıma can suyu oluyor

Dağıtım Töreni kapsamında Mersin Büyükşehir tarafından Mut İlçesi'ndeki makine ekipman desteği kapsamında toplam 24 mahalleye, Mut Ziraat Odası'na, Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'ne; 14 adet hamur yoğurma, 4 adet erik boylama, 3 adet üzüm sıkma, 1 adet badem soyma, 1 adet ceviz soyma, 1 adet fıstık kabuk soyma, 1 adet nar taneleme, 1 adet zeytin boylama ve 1 adet tohum eleme olmak üzere toplam 27 adet makine ekipman desteği sağlandı. İl genelinde 2025'te dağıtılması planlanan 110 kilometre sulama borusunun 38 bin 696 metresi Mut'ta dağıtılacak. Sulama borusu desteği kapsamında da Mut'ta toplam 26 mahalleye 38 bin 696 metre (28 bin 112 metre HDPE+10 bin 584 metre çelik) sulama borusu dağıtımı yapıldı. Gülnar İlçesi makine ekipman desteği kapsamında ise Beydili, Kayrak, Ayvalı, Mollaömerli ve Örenpınar mahallelerine 5 adet hamur yoğurma ile Tırnak Mahallesi'ne de 1 adet zeytin boylama makinesi desteği verildi. Gülnar İlçesi sulama borusu desteği kapsamında ise toplam 5 mahalleye 6 bin 352 metre (4 bin metre HDPE + 2 bin 352 metre çelik) sulama borusu teslim edildi.