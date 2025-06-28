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Yıldızlararası Ödüller Sahiplerini Buldu

Yıldızlararası Ödüller Sahiplerini Buldu
28.06.2025 12:42
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YTÜ Yıldız Teknopark, 14 kategoride 46 firmayı ödüllendirdi. Hedef Türkiye'yi teknoloji lideri yapmak.

YTÜ Yıldız Teknopark tarafından düzenlenen 'Yıldızlararası Teknoloji Ödülleri' bu yıl 14 kategoride 46 firmayı ödüllendirdi. Ödül töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, "Nihai hedefimiz teknolojide tam bağımsızlığı sağlayarak Türkiye'yi yalnızca teknoloji tüketen değil, aynı zamanda teknoloji üreten katma değeri yüksek ürün ve hizmet ihracatında dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek. Beşinci nesil savaş uçağımız KAAN'ın geçtiğimiz aylarda ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bu kabiliyetimizin zirve noktalarından biri oldu. Bu proje yalnızca bir uçak projesi değil, aynı zamanda mekanik, elektronik, yazılım ve malzeme bilimi gibi birçok disiplinde ulaştığımız seviyenin bir kanıtı" diye konuştu.

YTÜ Yıldız Teknopark tarafından düzenlenen 'Yıldızlararası Teknoloji Ödülleri' töreninde, teknoloji üretimi ve inovasyon alanında faaliyet gösteren firmalar bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü'nün katılımıyla gerçekleştirilen programda, 14 kategoride toplam 46 firmaya ödül verildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan törende; ihracat, Ar-Ge, sürdürülebilirlik ve girişimcilik gibi başlıklarda veri temelli değerlendirmeler yapıldı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Muhammet Garip, Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner de katıldı.

Törende ihracatın kutup yıldızı kategorisinde ETİYA ödülün sahibi olurken, Ar-Ge'nin kutup yıldızı ise Ziraat Teknoloji oldu. Firmalar ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü'den aldı. Yine İhracatın Yıldızı segmentinde Teknasyon Yazılım Bigscale ile ödüllendirilirken Ticarileşen Ürün kategorisinde ise Doping Bilişim ödüllendirildi. Ticarileşen Ürün kategorisinde onur ödülünün sahibi ise Bayraktar Teknoloji oldu.

GÖNÜLLÜ: HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ TEKNOLOJİ ÜRETEN LİDER ÜLKELERİNDEN BİRİ YAPMAK

Ödül töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü "Dünya küresel tedavi zincirlerindeki sorunlar, artan jeopolitik gerilimler, iklim ve teknolojik değişimler gibi faktörlerle hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu zorluklar aynı zamanda cesur adımlar atan ve doğru stratejiler geliştiren ülkeler için büyük fırsatlar sunuyor. Ülkeler kendi kendine yeterliliklerini artırma, stratejik sektörlerde dışa bağımlılığı azaltma ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirme arayışında her zamankinden daha fazla ön plana çıkıyor. Biz de stratejilerimizi bu küresel gerçeklikler ışığında yeni döneme uygun olarak belirliyoruz. Nihai hedefimiz teknolojide tam bağımsızlığı sağlayarak Türkiye'yi yalnızca teknoloji tüketen değil, aynı zamanda teknoloji üreten katma değeri yüksek ürün ve hizmet ihracatında dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek. Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız adımlarla, Ar-Ge ve yüksek katma değerli üretimi önceliklendirerek dünyadaki değişim rüzgarlarını başarıyla yönettik. Bugün Türkiye, Çin'den Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş coğrafyada en fazla çeşit ürünü rekabetçi bir şekilde en çok ülkeye ihraç edebilen ülke konumundadır. Üretim gücümüzle küresel tedarik zincirlerinin güvenilir bir parçasıyız. Daha düne kadar pek çok kritik üründe dışa bağımlı olan Türkiye, bugün kendi insansız hava araçlarını, otomobilini, gemilerini, füzelerini, helikopterlerini ve zırhlı araçlarını tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir ülke konumundadır" diye konuştu.

'TOGG ÜLKEMİZİN DEĞİŞEN TEKNOLOJİYE ADAPTE OLABİLMEMİZİN SOMUT Bİ NİŞANESİ'

Gönüllü, "Savunma paradigmalarını değiştiren, dostlarımıza güven, hasımlarımıza korku veren İHA ve SİHA'larımız artık sadece bizim değil, tüm dünyanın gıpta ile takip ettiği, kendi sınıfında standartları belirleyen küresel markalar haline geldi. Bu sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda yüksek teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetimizin de bir göstergesidir. Beşinci nesil savaş uçağımız KAAN'ın geçtiğimiz aylarda ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bu kabiliyetimizin zirve noktalarından biri oldu. Bu proje sadece bir uçak projesi değil, aynı zamanda mekanik, elektronik, yazılım ve malzeme bilimi gibi birçok disiplinde ulaştığımız seviyenin kanıtıdır. Otomotiv sektöründe yıllardır kurduğumuz hayal olan yerli elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg, bugün Türkiye'nin dört bir yanında gururla yol alıyor. Togg sadece bir otomobil markası değil, aynı zamanda ülkemizin değişen teknolojiye ve yeni nesil üretim modellerine hızla adapte olabilme yeteneğimizin somut bir nişanesidir" dedi.

'AR-GE'YE YAPTIĞIMIZ YATIRIMIN MİLLİ GELİRİMİZDEKİ PAYI GELİŞMİŞ ÜLKELER SEVİYESİNE ULAŞTI'

Gönüllü, "Yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttiğimiz Ar-Ge harcamalarımızın üçte ikisi özel sektör firmalarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımın milli gelirimizdeki payı gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştı. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HİT-30 ile 2030 yılına dek 30 milyar dolar yatırımı teşvik ederek Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımların adresi haline getiriyoruz. TURCORN 100 programı ile erken aşamayı başarıyla geçmiş ve hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerimize ölçeklenme ve TURCORN olma yolculuklarında özel destekler sunarken ana yatırımcısı olduğumuz teknoloji ve inovasyon fonu ile de finansmana erişim imkanı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DEBİK: GİRİŞİMCİLERİMİZE MENTORLUK, TEKNİK DESTEK İŞ GELİŞTİRME SUNUYORUZ

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik de "Bu serüven tek başına çıkılan bir yolculuk değildir. Cesaret, doğru zeminde kök saldığında, doğru rüzgarla kanatlandığında en büyük zirvelere ulaşır. İşte Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bizler, 114 yıllık bir çınar, 114 yıllık bir kutup yıldızı olarak hayallerinize zemin, cesaretinize kanat olmak için varız. Görevimiz, sadece dört duvar arasında bilgi üretmek değil, o bilginin, insanlığın ufkunu genişleten bir teknolojiye, topluma refah getiren bir ürüne ve ülkemizin geleceğini aydınlatan bir başarıya dönüşmesine rehberlik etmektir. Bu misyonu, üniversitemizin devasa entelektüel gücüyle besliyoruz. Bünyemizdeki 10 fakülte, 3 enstitüde, bin 800'e yakın kıymetli akademisyenimizle ve 40 bini aşan lisans ve lisansüstü öğrencimizle her gün bilimin ve teknolojinin sınırlarını zorluyoruz. Girişimcilerimize mentorluk, teknik destek, yatırımcı erişimi, iş geliştirme ve en önemlisi uluslararasılaşma fırsatları sağlıyoruz. Bu noktada Londra, Amsterdam ve Dubai gibi ofislerimizin kapılarının girişimcilerimize ve firmalarımıza sonuna kadar açık olduğunu vurgulamak isterim" dedi.

'TÜM ÇALIŞMALARIMIZ GİRİŞİMCİLERİMİZ İÇİN VAR'

Törende girişimciler için hayata geçirilen Yıldız Techno GSYF'nin sunumu yapan YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, "BV Portföy ortaklığında hayata geçirdiğimiz Yıldız Techno GSYF ile scale-up düzeyindeki girişimcilerimize yönelik yeni bir destek paketi hazırladık. Bu destekle, firmalarımızın uluslararası pazarlara açılma yolculuklarında yanlarında olacağız. İhracata hazırlanan ve henüz yurt dışı pazarlarda aktif olamayan firmalarımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu program, onların global başarı hikayelerine zemin hazırlayacak. Bu fonu Uzak Doğu, İngiltere ve diğer bazı ülkelerde destekleyecek yeni uluslararası iş birlikleri üzerinde çalışıyoruz. Bu program aynı zamanda Yıldız Techno GSYF'nin uçtan uca girişimci destek modelinin de bir parçası olacak. Bu sistemin birinci ayağında girişimcilerimize yalnızca finansal değil, aynı zamanda pazarlama, satış ve ticari odaklı mentorluk desteği de sunacağız. İkinci aşamada ise daha ileri seviyedeki girişimler için yatırım desteği devreye girecek. Üçüncü ayakta ise uluslararası erişim boyutu var. Girişimlerimizi yurtdışı pazarlara taşımak amacıyla Amsterdam, Malezya, Londra ve Dubai'de oluşturduğumuz ağlar üzerinden aktif çalışmalar yürütüyoruz. Bugün bu merkezlerde teknoloji firmalarımızla birlikte büyüttüğümüz sistemler var ve bu da bize globalde güçlü bir varlık sağlıyor. Yeni iş birliğimizi ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'yla birlikte yürütüyoruz. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyor, ödül alan firmalarımızı tebrik ediyorum." dedi.

ÖDÜL KAZANAN FİRMALAR VE KATEGORİLERİ

İhracatın Kutup Yıldızı

Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım

Ar-Ge'nin Kutup Yıldızı

Ziraat Teknoloji

Yıldızlı Turcornlar

Motion Blur Yazılım

Alpaka Games Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi Teknokent Şubesi

Yükselen Yıldızlar

CRS Soft Yazılım Hizmetleri

Jozzy Oyun ve Teknoloji

Bonded Teknoloji

Ticarileşen Ürün Yıldızları

Startup Segmenti: Workintech Bilişim Yazılım ve Danışmanlık

Growth Segmenti: Alotech İletişim Teknolojileri

Scaleup Segmenti: Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri ve Teknolojileri

Medium-Scale Segmenti: Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri

Big-Scale Segmenti: Doping Bilişim Teknolojileri

YTU Stars Segmenti: Kafein Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri

Ar-Ge'nin Yıldızları

Milli Teknoloji Ödülü: Bayraktar Teknoloji ve Bilişim Sistemleri

Startup Segmenti: Rosca Teknoloji Yazılım Anonim Şirketi

Growth Segmenti: Combo Yazılım

Scaleup Segmenti: 7 Mobile Teknoloji

Medium-Scale Segmenti: ÇS Teknoloji Geliştirme

Big-Scale Segmenti: RDC Partner Bilişim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi

YTU Stars Segmenti: Defacto Teknoloji Hizmetleri

İhracatın Yıldızları

Startup Segmenti: Cellestetix Genetik Danışmanlık Ar-Ge ve Biyoteknoloji

Growth Segmenti: İMCA Elektronik ve Bilişim

Scaleup Segmenti: Radiant Cat Studio Oyun ve Teknoloji

Medium-Scale Segmenti: Sisal Technology Yazılım

Big-Scale Segmenti: Codeway Dijital Hizmetler

YTU Stars Segmenti: Teknasyon Yazılım

Akademik Girişim Yıldızları

Talay Akıllı Sistemler Anonim Şirketi

Ecolic Farm Bilişim

Polonom Teknoloji

Fikri Mülkiyet Yıldızı

TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Yıldız Teknopark Şubesi

Sencard Partners Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi

Donanımsal Ar-Ge Yıldızları

Lenta Marine İnsansız Su Altı Sistemleri

Orbiba Robotics Teknoloji

Afara Tarım Teknolojileri

Sürdürülebilirlik Yıldızı

Biolive Biyolojik ve Kimyasal Teknolojileri

Alarge Alıç Ağacı Makina Elektronik Araştırma Geliştirme

İGA - İST Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi YTÜ Yıldız Teknopark Şubesi

Global Yıldızlar

REM Araştırma Hizmetleri Bilişim

Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri

Kaşif Yıldızlar

Prowise (Girişimci Ekip)

Kaynak: DHA

Havacılık, Teknoloji, Türkiye, İhracat, Güncel, Oyun, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldızlararası Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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