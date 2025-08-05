Yurt Genelinde Sıcaklık Rekoru: 24 İl 40 Dereceyi Geçti

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler 24 ilde 40 derecenin üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta boyunca sıcaklıklar yurdun batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40-45,3 derece aralığında gerçekleşti.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,3 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Şırnak'ın Cizre ilçesi 44,7 ve Batman'ın Hasankeyf ilçesi ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesi 43,5 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK(C°) Siirt, Kurtalan 45,3 Şırnak, Cizre 44,7 Batman, Hasankeyf 43,5 Diyarbakır, Silvan 43,5 Mardin, Dargeçit 43,2 Gaziantep, Araban 42,7 Eskişehir, Sarıcakaya 42,4 Adıyaman, Besni 42,1 Şanlıurfa, Birecik 41,5 Bingöl, Genç 41,4 Elazığ, Keban 41,4 Aydın, Karpuzlu 41,3 Malatya, Doğanyol 41,2 Karabük, Merkez 41,1 Karaman, Merkez 40,7 Manisa, Saruhanlı 40,4 Tunceli, Merkez 40,4 Kahramanmaraş, Pazarcık 40,3 Ağrı, Merkez 40,2 Hatay, Kırıkhan 40,2 Iğdır, Aralık 40 İzmir, Tire 40 Mersin, Mut 40 Van, Çatak 40

Kaynak: AA