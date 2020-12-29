Bakan Akar'dan Azerbaycan'daki "ortak merkez" açıklaması - Son Dakika

Bakan Akar'dan Azerbaycan'daki "ortak merkez" açıklaması

29.12.2020 18:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına ilişkin, "Personelimiz Azerbaycan'a gitti, orada hazır bekliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına ilişkin, "Personelimiz Azerbaycan'a gitti, orada hazır bekliyor. Ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general 35 subayımız, derhal göreve başlayacaklar." dedi.

Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı video konferans yöntemi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Afganistan, Katar, Somali, Bosna Hersek ve Kosova ile Libya Görev Grubu Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi, bir yıllık değerlendirme yaptı.

Başarılı faaliyetleri dolayısıyla TSK personelini tebrik eden Akar, Mehmetçiğin kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Savunma ve güvenlik konularına ilişin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında olan topraklarını "Tek Vatan Harekatı" ile kurtardığını hatırlattı. Akar, 44 günde başarıyla tamamlanan harekatın ardından, 9 Kasım'da ateşkes ilan edildiğini belirterek, sonrasında Rusya Savunma Bakanı ile yaptıkları mutabakatla ortak merkezin çalıştırılmasını kararlaştırdıklarını vurguladı. Akar, "Personelimiz Azerbaycan'a gitti, orada hazır bekliyor. Ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general 35 subayımız derhal göreve başlayacaklar" diye konuştu.

Bunun yanı sıra mayın ve el yapımı patlayıcı ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının oradaki faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Akar, "İnsani yardım faaliyetleri çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerimize elimizden gelen desteği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlı can kardeşlerimizin haklı, şerefli mücadelelerinde onların yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Siyasi çözümü destekliyoruz"

Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık ortak tarih ve kültür bağlarının bulunduğunu belirten Akar, herkesin uzak durduğu bir dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya ile iş birliği yaptığını anımsattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya'da yapılan anlaşma kapsamında askeri eğitim, iş birliği, danışmanlık faaliyetini yerine getirdiğini bildiren Akar, çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 bin Libyalı'nın eğitim aldığını söyledi.

Milli Mutabakat Hükümeti'nin BM tarafından tanınan Libya'nın meşru hükümeti olduğunu vurgulayan Akar, Türkiye'nin söz konusu hükümetin daveti üzerine Libya'da bulunduğunu, buradaki faaliyetlerinin tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti.

Libya'daki siyasi görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Akar, şunları söyledi:

"Bir an önce siyasi çözümün gelmesi için elimizden gelen gayreti, desteği ilişkide olduğumuz bütün muhataplarımıza da anlatıyoruz. Sürecin bu şekilde gerçekleşmesi için gayret gösteriyoruz. Başından beri dediğimiz gibi 'Libya Libyalılarındır ve Libya'daki problemi Libya'daki kardeşlerimiz çözecektir.' Siyasi çözümü destekliyoruz. Libyalı kardeşlerimize bugüne kadar her türlü yardımı ve desteği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Daima Libyalı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduk."

"Hiçbir oldubittiye fırsat vermeyeceğiz"

Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta tüm sorunlarını iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka dayalı, siyasi çözümler bulma gayretinde olduğunu ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve teamüller çerçevesinde Türkiye'ye ait olan haklara karşı çok ciddi tacizler olmaktadır. Bunlara karşı da biz ülkemizin, milletimizin hak alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için de gece-gündüz demeden mücadelemizi sürdürüyoruz. Hiçbir oldubittiye fırsat vermeyeceğimizi, hak ve hukukumuzu asla çiğnetmeyeceğimizi, KKTC'deki Türk varlığının kabulünden başka çare olmadığını, eğer egemen ve eşit haklara sahip Türk halkının varlığı kabul edilmezse hiçbir şekilde çözümün söz konusu olamayacağını söyledik, söylemeye devam ediyoruz" dedi.

"Şımarık muhakemeye dayalı, bencil istekler..."

Yunanistan'ın Ege'de gayriaskeri statüdeki 16 adayı uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırdığına dikkati çeken Akar, "Bu nasıl bir mantık? Bu yetmezmiş gibi sürekli bu adaların tahkimi için gelişler-gidişler, ziyaretler... Bu tahrik, taciz değil de nedir?" diye sordu.

Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde yapılan ayrıca da NATO Karargahı'ndaki ayrıştırma görüşmelerinin olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Bunların hepsine biz 'evet' diyoruz, Yunan tarafı hiçbirine gelmiyor. Neden? Çünkü çekiniyorlar, korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Haklı değiller. Biz haklıyız onun için de güçlüyüz. Onun için hiçbir toplantıdan uzak durmamız söz konusu değil. Bu münasebetlerimizi bu şekliyle sürdürüyoruz. Diyoruz ki bir an önce oturalım, konuşalım iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde, diyalog yoluyla bütün sorunlarımıza siyasal çözümler bulalım. Gerginliği giderelim tırmandırmayalım olayları. Fakat kendileri gece gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilimi artırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Niçin? Çünkü bunlar kendilerine değil dayandıklarına, arkalarında kim varsa onlara güveniyorlar. Fakat o güvendikleri dağlara da kar yağdı. AB Zirvesi'nde bir-iki devlet dışında kimse bunların şımarık muhakemeye dayalı, bencil isteklerine evet demedi."

Türkiye'nin bu konuda sadece sahada değil, masadaki mücadelesini de sürdürdüğünü vurgulayan Akar, "Üçüncü ülkelerden istediğimiz tek şey objektif olmalarıdır" dedi.

Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Hulusi Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'dan Azerbaycan'daki ortak merkez açıklaması
Bakan Akar'dan Azerbaycan'daki ortak merkez açıklaması
Bakan Akar'dan Azerbaycan'daki ortak merkez açıklaması
Bakan Akar'dan Azerbaycan'daki ortak merkez açıklaması

Azerbaycan, Libya, Bakan, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar'dan Azerbaycan'daki 'ortak merkez' açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz hafta 18 kişi virüse yakalandı Son Dakika! Aylin Sözer cinayeti sonrası Bakan Selçuk'tan açıklama: Dava sürecinin yakın takipçisi olacağız Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı Bodrum'a yılbaşı akını, 170 binlik nüfus 900 bine fırladı Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı Öğretim üyesi Aylin Sözer'i diri diri yakarak öldüren şüphelinin üzerinden kadına ait kolyeler çıktı Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı
Acı haberler peş peşe geldi! İki kardeş, 13 gün arayla koronavirüse yenik düştü Acı haberler peş peşe geldi! İki kardeş, 13 gün arayla koronavirüse yenik düştü         
18:02
Yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı 2 bin 6 lira oldu Yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı 2 bin 6 lira oldu         
17:54
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu         
16:04
2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı         
15:33
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı         
14:47
Dolandırıcı çetesinin lideri iş insanlarına seslendi: Kimseye inanıp para göndermeyin, bizim de başımızı yakıyorsunuz Dolandırıcı çetesinin lideri iş insanlarına seslendi: Kimseye inanıp para göndermeyin, bizim de başımızı yakıyorsunuz         
14:37
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı         
14:15
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 18:12:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar'dan Azerbaycan'daki "ortak merkez" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei