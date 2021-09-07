Başkentte "Mavi Bir Gökyüzü için Temiz Hava Günü" etkinliği - Son Dakika

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2019'da aldığı kararla tüm dünyada 7 Eylül'de kutlanan "Mavi Bir Gökyüzü için Temiz Hava Günü" etkinlikleri, Türkiye'de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Başkentte Gölbaşı İncek TEK İlköğretim Okulunda düzenlendi.

Kovid-19 salgını ve hava kirliliğinin sağlık üzerine etkilerine dikkat çekmek amacıyla bu yıl "sağlıklı hava, sağlıklı gezegen" temasıyla düzenlenen etkinlikler, bakanlığın yürüttüğü, "Türkiye'deki Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması Teknik Destek Projesi CityAir" kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinliklerde Gölbaşı İncek TEK İlköğretim Okulu öğrencilerine hava kalitesini etkileyen faktörler ve korunma yöntemleri anlatıldı, yaş gruplarına uygun faaliyetler gerçekleştirildi.

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Mali Yardımları Daire Başkanı, Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı IPA Direktörü Dr. İsmail Raci Bayer, 7 Eylül Temiz Hava Günü etkinliklerine ev sahipliği yapan CityAir projesinin IPA-2 dönemi kapsamında yürütülen 15 teknik destek projesinden biri olduğunu söyledi.

Bakanlık bünyesinde yer alan IPA birimi olarak, IPA fonları ile yürütülen çevre projelerinden sorumlu olduklarını belirten Bayer, "Aralık 2018'de hayata geçirilen CityAir projesi de yaklaşık 3,5 milyon avroluk bir bütçeye sahip. Projemizin amacı, Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı kapsamında soluduğumuz havanın kalitesinin yükseltilmesi ve hava kalitesi konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasıdır. Bu anlamda 7 Eylül'ün tüm dünyada 'Temiz Hava Günü' olarak kutlanmasının önemli bir farkındalık yaratacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Dünyada 10 kişiden 9'u kirli hava soluyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Yönetimi Daire Başkanı Nazan Özyürek ise dünyada 10 kişiden 9'unun kirli hava soluduğuna işaret ederek, "Her yıl 8 milyon kişi hava kirliliğinin sebep olduğu hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Hava kalitesini korumak bu yüzden hepimiz için çok önemli." dedi.

Tüm çalışmaları, çocuklara temiz hava bırakmak için yaptıklarını belirten Özyürek, "Ana hedefimiz hava kalitesini iyileştirmek için politikalar üretmek." ifadelerini kullandı.

Özyürek, 31 ili kapsayan City Air projesi tamamlandığında, bu illerin hava kalitesini iyileştirmek için eylem planlarının ortaya çıkacağını kaydederek, proje kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı.

Programa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana, Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdulhamit Karataş, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa da katıldı.

CityAir Projesi

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Niğde illerini kapsıyor.

Projeyle "Temiz hava bölgeleri" dağılımına göre 31 ilin Temiz Hava Eylem Planlarının güncellenmesi, şehir ölçeğinde emisyon azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve toplumdaki farkındalığı artırarak, hava kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yol haritasının oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında, hava kalitesi yönetimine ilişkin konuların, karar vericiler, belediyeler, çocuklar, kadınlar ve toplumun farklı seviyelerinde anlaşılması ve bu konuda farkındalığın artırılması için çalışmalar yapılıyor.