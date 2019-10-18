Basketbol: Haftanın programı

Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları oynanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 4. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor- Galatasaray Doğa Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Pınar Karşıyaka-Sigortam.net İTÜ Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 TOFAŞ- Türk Telekom (TOFAŞ)

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)

20 Ekim Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik)

15.15 OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)

17.30 Darüşşafaka Tekfen- Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Anadolu Efes- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.30 Birevim Elazığ İl Özel İdare- Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)

15.15 Adana Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo (Adana Atatürk)

20 Ekim Pazar:

13.00 Beşiktaş TRC İnşaat- İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)

14.00 OGM Ormanspor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

15.15 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor- Samsun Canik Belediye (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor-Samsunspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

16.00 Mamak Belediyespor- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.00 Gemlik Basketbol- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)

17.00 Akhisar Belediyespor-Konyaspor (Akhisar Belediye)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Petkimspor (Fethiye Beşkaza)

17.00 Yalovaspor-Anadolu Basket (90. Yıl)

20 Ekim Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Final Gençlik (Banvit Kara Ali Acar)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir- Mardin Büyükşehir Başak (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)

14.00 Antalya 07 Basketbol- Bayraklı Belediyesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

15.00 Yalova VİP- Edremit Belediyesi Gürespor (90. Yıl)

15.00 Emlak Konut-BOTAŞ Gelişim (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

18.00 1881 Düzce Belediyespor- Sakarya Yükseliş (Kalıcı Konutlar Merkez)

20 Ekim Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-Nesibe Aydın (Mersin Üniversitesi)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe Gelişim (Prof. Dr. Turgay Atasü)

17.00 Bosna 34- Urla Belediyespor (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)