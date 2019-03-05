Son Dakika Haberleri: Çete Lideri Yunanistan'da Yakalandı !

Çete Lideri Yunanistan'da Yakalandı !

17 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek" suçundan kırmızı bültenle aranan Yaşam Ayavefe'nin Türkiye'ye iade edilmek üzere Yunanistan'da yakalandığını bildirildi.

Çete Lideri Yunanistan'da Yakalandı !, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek" suçundan kırmızı bültenle aranan Yaşam Ayavefe'nin Türkiye'ye iade edilmek üzere Yunanistan'da yakalandığını bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yasa dışı bahis operasyonları kapsamında, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin talebiyle "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek" suçundan kırmızı bültenle Türk Interpol Birimi tarafından aranan Yaşam Ayavefe isimli kişi, 28 Şubat 2019 tarihinde Yunanistan Interpol Birimi tarafından yakalandı. Şahsın, para karşılığı kredi kullanarak canlı ve karşılıklı kumar oynatılan siteleri kurup, bu sitelere üyelik yapılması koşuluyla oyunda kullandırılan kredi yerine geçen bonus hediyeler vererek oyunu cazip gösterdiği, belirli bir süre oynayıp para ile kredi yüklemeleri sağlanan site kullanıcılarının "El Gösterme" adlı bir programla oyuncuların elindeki kağıtları ve oyuna dair verilerini görerek yenilmelerini sağladığı tespit edildi. Şüphelinin Türkiye'ye iadesi için gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Adalet Bakanlığınca talepte bulunuldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:06 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak

Suud Trollerin Yeni Hedefi Süleyman Soylu NATO'dan Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 20:23:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çete Lideri Yunanistan'da Yakalandı !
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]