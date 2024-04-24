Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı

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Kuzey Afrika'dan gelen ve Yunanistan üzerinde turuncu gökyüzüne neden olan toz bulutları, şimdi de Türkiye'yi etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 44 il için sarı uyarı yaptı. Sahra Çölü'nden gelen toz bulutunun Türkiye'yi 3 gün boyunca etkilemesi bekleniyor. Hava kalitesi düşerken, sağlık açısından zararlı olan tozlar nedeniyle maske takılması öneriliyor. Çöl tozlarından etkilenenler nefes almakta zorlanıyor.

24.04.2024 22:58
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Kuzey Afrika'dan gelen ve geçtiğimiz günlerde güney Yunanistan'ın üzerindeki gökyüzünün turuncu renk almasına neden olan toz bulutları, şimdi de Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 44 ile sarı uyarı yaptı.

İŞTE SARI UYARI YAPILAN 44 İL

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı! Göz gözü görmeyecek

Sahra Çölü'nden gelen toz bulutunun Avrupa'ya taşınması başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere birçok güney Avrupa ülkesinde gökyüzünün turuncuya dönüşmesine ve hava kalitesi ile görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de de etkili olan toz taşınımı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı! Göz gözü görmeyecek

TÜRKİYE'DE 3 GÜN ETKİLİ OLACAK

Tekirdağ üzerinden Türkiye'ye giriş yaparak yurdun batı kesimini etkisi altına alan çöl tozunun etkisinin İstanbul'da 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı! Göz gözü görmeyecek

"SAĞLIK AÇISINDAN ÇOK ZARARLI"

Birkaç sene önce yoğun olarak çöl tozlarının geldiğini hatırladığını ifade eden Mustafa Baran, " Sabah kalktığımızda arabalarımızın üzeri görünmez oluyordu. Sağlık açısından çok zararlı olduğunu biliyorum. Gelince evden çıkmayacağız herhalde. Kesinlikle maske takılması gerekiyor. Sadece çöl tozları ile alakalı değil günlük hayatımızın içinde insanların yoğun olduğu yerlerde takılması gerekiyor. Ben etkilenmedim ama etkilenen dostlarımız oldu" diye konuştu.

Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı! Göz gözü görmeyecek

"MİSAFİRLİĞE GİDENLER NEFES ALAMIYORLAR, GERİ DÖNÜYORLAR"

Sahilde bisikleti ile gezerken çöl tozlarından etkilendiğinin belirten Fahrettin Güden, "Ben her sabah bisiklet ile 50 kilometre yol yaparım. Akşam eve gittiğim zaman saçlarım toz içerisinde olur. İçki ve sigara kullanmadığım için öksürük problemim yok ama benim hanımımda var. Anadolu tarafından buraya misafirliğe gelenler nefes alamıyorlar geri dönüyorlar. Kızımın arabalarının üzeri bembeyaz oluyordu. İstanbul'un kirliliği çok kötü" dedi.

Çöl tozlarının ne olduğunu bilmediğini ifade eden Halil Hayırlıoğlu, "Arabaların üzerinde sapsarı toz olduğunu gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Arabanın üzerinde sildikten sonra bende merak ettim ne olduğunu. Benimde oldukça dikkatimi çekti" diyerek sözlerini tamamladı.

Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı! Göz gözü görmeyecek

"HERKESİ ETKİLİYOR, BAZEN NEFES ALIRKEN BİLE ZORLANIYORSUN"

Ailesi ile birlikte sahilde gezdiklerini çocuğunun çöl tozlarından etkilendiğini söyleyen Naim Uludağ, "Arabanın üzerinde kolaca belli oluyor. Her yıl oluyor alıştık artık. Beni fazla etkilemiyor ama çocukları etkiliyor. Çocuklarımın burnu tıkanıyor. Burnundan nefes alamıyor, ağzından alıyor. İkisini de etkiliyor zor bur durum. Kimse maske ile dışarı çıkmak istemez. Herkesi etkiliyor, bazen nefes alırken bile zorlanıyorsun" dedi.

Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı! Göz gözü görmeyecek
Meteoroloji\'den 44 ile toz taşınımı uyarısı

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı - Son Dakika

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