Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin Mitingi'ndeki kalabalıkla ilgili: Burada 80 bin kişi var, demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin Mitingi'ndeki kalabalıkla ilgili: Burada 80 bin kişi var, demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz

06.05.2023 20:31

Millet İttifakı'nın İstanbul Maltepe'de düzenlenen İstanbul Mitingi esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mersin'de miting düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan, "Resmi rakamlara göre burada 80 bin kişi var. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere sayılı günler kalırken, liderler de mitinglerinin sayısını artırdı. Millet İttifakı'nın ortakları ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Maltepe Mitingi'nde geniş bir kalabalığa seslenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da son seçimde CHP'nin kazandığı Mersin'de gövde gösterisi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'de gövde gösterisi: Burada 80 bin kişi var, demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz

"GÜMBÜR GÜMBÜR SANDIĞA GİDİYORUZ"

Kalabalığı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin tarihi bir seçimi öncesinde kalktık bizi bekleyen onca şehir arasından Mersin'i seçtik. Buraya Kayseri'den geldim. Orada katılım tam 135 bin kişiydi. Mersin'in resmi rakamları ise hamdolsun 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. Bu seçimi teröristlere bırakmayacağız. 'Bay Bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'de gövde gösterisi: Burada 80 bin kişi var, demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu sabah yaşadıkları hortum felaketi sebebiyle Anamurlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaralananlara Allah'tan şifa diliyorum. Muz seraları hasar gören vatandaşlarımız müsterih olsun devletimiz her zaman onların yanındadır. Hasar tespitinin ardından kendilerine gerekli destek verilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'de gövde gösterisi: Burada 80 bin kişi var, demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz

"MERSİN'İ GÖRÜP BAŞI DÖNMEYEN YOKTUR"

Mersin'e daha önce gelecektim. Akkuya'daki nükleer santralin yakıt çubuklarının teslim törenine katılacak, hem de burada sizlerle hasret giderecektim. O günlerde biraz rahatsızlığım oldu. Akkuyu programını canlı bağlantıyla gerçekleştirmek zorunda kaldım. Tabii Mersin'in ülkemizin sanayisinde ticaretinde ve tarımda ayrı bir yeri var. Her şeyden önemli insan zenginliğini barındırması sebebiyle kalbimizde ayrı yeri ver. Bizim dinimizde ayrım yok. Biz Mersin'i Sunni'siyle, Alevisi ile seviyoruz. Mersin tüm bu değerleriyle tarihten bugüne bugünden geleceğe köprü kuruyor köprü. Mersin'i görüp başı dönmeyen yoktur.

"BU SEÇİM KILIÇDAROĞLU'NU MUTLU ETME SEÇİMİ DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'de gövde gösterisi: Burada 80 bin kişi var, demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz

Mersin'in önünde yeni bir fırsat var. Bu fırsat 14 Mayıs seçimleridir. Buradan öyle bir ses verin ki Mersin'in tercihinin Türkiye Yüzyılı olduğunu herkes duysun. Mersin 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?

Bu seçim birileri için Bay Bay Kemal'i Cumhurbaşkanı yapma, CHP'ye seçim kazandırma, yanındaki partileri mutlu etme seçimi değildir. Bu seçim ülkemizde uzun süredir farklı görünümlerle denenip de bizim kararlılığımızı aşamayan senaryoların bir kez daha devreye alınma teşebbüsüdür. Kandil Bay Bay Kemal'i niçin destekliyor? Kandil'den her gün yeni destek mesajı gelmesinin sebebi budur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'de gövde gösterisi: Burada 80 bin kişi var, demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz

"GABAR'DA ÜLKİMİZİN EN BÜYÜK PETROL REZEVRİNİ KEŞFETTİK"

Cumhur İttifakı'nda LGBT sokulamaz. Çünkü bizde aile kurumu kutsaldır. CHP ve masadakilerin bunlara sesi çıkmıyor. Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir iki bakanlık, üç beş vekillik uğruna ülke geleceğini emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz. Bu cümbüş ittifakına ülke teslim edilemez.

Gabar'da ülkemizin en büyük petrol rezervini keşfettik. Oraları terörden temizledik, petrolü çıkardık. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bu kaynağı milletimizin emrine verdik. Konya'da ülkenin en büyük güneş enerji santralini kurduk. Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi anlatsak değil saatler günler yetmez.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı, İstanbul, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin Mitingi'ndeki kalabalıkla ilgili: Burada 80 bin kişi var, demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz - Son Dakika


Son Dakika
21:37 Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler
21:28 Antalyaspor Başkanı Sabri Güle'den hakeme yönelik zehir zemberek açıklamalar! Gülel: Ahlaklı olduklarını düşünmüyorum
21:23 Hatay'da kamyonun kalabalığın arasına dalarak 6 kişinin ölümüne neden olduğu kazadan ilk görüntüler
21:22 Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, Beşiktaş maçı sonrası ateş püskürdü: Ahlaklı olduklarını düşünmüyorum
21:17 Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı
21:12 Son Dakika: Hatay'da kontrolden çıkan kamyon, asker uğurlayan kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 32 yaralı
20:55 Son Dakika: Antalyaspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe'den ikinciliği aldı
20:35 Togg gören vatandaştan ilginç tepki: Çiğne beni çiğne
20:29 Kümede kalma mücadelesi bitti, Chelsea aylar sonra kazandı
20:23 Küme düşmeyecekler! Chelsea aylar sonra kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2023 21:45:52. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin Mitingi'ndeki kalabalıkla ilgili: Burada 80 bin kişi var, demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement