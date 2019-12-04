DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

MARMARA'DA DEPREM ARAŞTIRMASINA TROL DARBESİ

* Kandilli Müdürü Özener;

" Marmara'daki fiber optik kabloları trolle avlanan balıkçılar parçaladı"

Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ - İstanbul DHA - BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, Marmara Denizi tabanına yerleştirilen fiber optik kabloların trolle avlanan balıkçılar tarafından parçalandığını açıkladı.

Haluk Özener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin düzenlediği Deprem Çalıştayı'nda konuştu. Özener, sismik hareketliliği tespit etmek için denize döşenen fiber optik kabloları trol teknelerinin parçaladığını söyledi.

Haluk Özener, "Kıyı istasyonlarında depremleri takip ediyoruz. En önemli olan yer fay Marmara'da denizin içinden geçiyor. Ne kadar yakınsanız, o kadar sağlıklı bilgiler alırsınız. Bu yönde Marmara deniz tabanı gözlem evi kuruldu. Daha hızlı, daha detaylı bilgilere erişmek, yüksek kalitede veriler sağlamak, 1'in altındaki depremleri gözlemek ki şu anda 0.2 büyüklüğündeki depremleri dahi Kandilli kaydedebiliyor" dedi.

"BU AY İÇİNDE İLKİNİ TEKRAR YERİNE ATMAYI PLANLIYORUZ"

Özener, "Bu yol haritası 2005'te başladı. Fiber optik kablolar ile veriler kıyıya, istasyonlara eş zamanlı olarak erişti. 2008'de farklı ülkelerden, farklı kuruluşlar ile bilgi alışverişi yapıldı. İtalya İngiltere ve en sonunda İngiltere'den bir firma ile bu çalışma başladı. Deniz tabanına bin 200 metre derinliğine dahi bu istasyonlar kuruldu. Veriler geldi, Marmara denizine konuşlanmış fiber optik kablolu istasyonlar vardı. Toplam 70 kilometre fiber optik kablomuz Marmara Denizi'nde. Maalesef bunlar bütün deniz haritalarında işaretli olmalarına rağmen trolle avlanan avcılar kabloları parçaladılar. Şu anda geldiğimiz noktada o kabloların hepsini topladık. Tekrar onarılıyor. Hem cihazlar hem kabloları bu ay içinde ilkini tekrar yerine atmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Özener'in açıklaması

-Boğaz havadan

-Trolle avlanan balıkçılar

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2- KÜRŞAT YILMAZ'IN YARGITAY'DAN DÖNEN DAVASI'NDA KARAR

-KÜRŞAT YILMAZ'A TOPLAM 11 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

-TATLISES VE ALİŞAN'IN DAVASININ DÜŞMESİNE KARAR VERİLDİ

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Özden ATİK/ İSTANBUL, SUÇ örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 66 yıl hapis cezasına çarptırılan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz 'ın Yargıtay 'dan dönen davasında karar çıktı. Kürşat Yılmaz "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar İbrahim Tatlıses 'in ve Ali Serkan Tektaş ( Alişan )'ın, örgüte para yardımında bulunmak suçundan zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle davalarının düşmesine karar verildi.

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı 66 yıl hapis cezası kısmen Yargıtay tarafından bozulan Kürşat Yılmaz'ın sanıkları arasında yer aldığı 28 sanıklı dava dosyasının görülmesine devam edildi. İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17'nci celsesi görülen duruşmaya, Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde hükümlü sanık Kürşat Yılmaz katılmadı. Başka suçtan tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatlar, beraat talebinde bulundu.

KÜRŞAT YILMAZ'A 11 YIL 3 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yakup Kürşat Yılmaz'ı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz, 2003 yılında mağdur Metin Kaya Çağlayan 'a yönelik "Yağmaya teşebbüs" suçundan 4 yıl 7 ay hapis, Mecnur Çolak 'a yönelik "Yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere tüm suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MİLLETVEKİLİNİN DOSYANIN AYRILMASINA

Milletvekili sanık Cemal Enginyurt hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından beraat kararlarının bozulduğunu ancak 24 Haziran 2018'de 27. dönem milletvekili seçilmesi dolayısıyla dosyasının ayrılmasına ve yargılamanın durdurulmasına karar verdi.

İBRAHİM TATLISES VE ALİŞAN'IN DAVALARININ DÜŞÜRÜLMESİNE

Mhkeme, sanıklar İbrahim Tatlıses'in 2005 yılı Ocak ayı içerisinde ünlü dansöz Onur Çakmak'ın ( Asena ) sahne almaması için örgüte para vererek yardımda bulunduğu, sanık Ali Serkan Tektaş (Alişan)'ın ise 2004 yılıl içerisinde korumalığını yapması için örgüte para yardımında bulunduğu belirtilerek, zaman aşımı süresinin dolduğuna yer verilerek davalarının düşürülmesine hükmedildi.

7 SANIĞA DA ÇEŞİTLİ CEZALAR

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kürşat Yılmaz, iş adamı Korkmaz Yiğit , şarkıcılar İbrahim Tatlıses ve Alişan ile manken Tuğba Özay gibi ünlü isimlerin yargılandığı çete davası 19 Ocak 2010 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürşat Yılmaz'ı "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Nitelikli yağma", "Tehdit", "Kasten adam yaralama", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İş adamı Korkmaz Yiğit, "Yağmaya teşebbüs ve örgüte yardım etmek" suçlarından, manken Tuğba Özay ise "Örgüte üye olmak ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlarından beraat etmişti. Şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Alişan ise "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezaları ertelenmişti. Yargıtay 6. Ceza Dairesi , 2011 yılında yerel mahkemenin verdiği kararı kısmen onamış, kısmen de bozmuştu. Bozulan sanıklar yönünden dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV

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3- SARALLARIN SALDIRILARI KAMERADA

- Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi adliyeye sevkedildi

Şüphelilerin karıştıkları olaylar güvenlik kamerasına yansıdı

Ali ABLAY - İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlemiş ve baskınlarda Sarallar suç örgütü lideri Burhanettin Saral ve 23 adamını gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

'Yaralama', 'tehdit' ve 'haraç alma' gibi suçmalalarla gözaltına alınan şüphelilerin karıştığı belirlenen 3 olay da Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından çözüldü. Ekiplerin yaptıkları araştırmalarda organize suç örgütü üyelerinin, kendilerini işadamı olarak tanıtarak L.B. isimli bir iş adamının sahibi olduğu döviz bürosuna zorla ortak oldukları belirlerken, L.B.'yi birlikte iş yapmak vaadiyle 3 yıl içerisinde 3 milyon dolar dolandırdıklarını da tespit etti.

İŞ ADAMINI İFLAS ETTİRDİLER

L.B. isimli iş adamını piyasaya yaklaşık 7 milyon dolar borçlandırdıkları da belirlenen şüphelilerin, döviz işiyle uğraşan L.B.'nin iflas etmesine de neden oldukları öğrenildi. L.B.'den alacağı olan V.D isimli bir kişi ise Sarallar çetesiyle bağlantılı kişilerden yardım isteyerek iflas eden iş adamındaki 2 milyon dolarının tahsilatı için çeteyle 1 milyon dolara anlaştığı, çete üyelerinin tehdit ve şantajla baskı kurarak L.B.'den parayı istedikleri iddia edildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, geçtiğimiz aylarda F.K. isimli bir işadamının Bahçelievler 'deki işyerinin yoldan geçen bir otomobilin içerisindeki kişiler tarafından kurşunlanmasının da faillerinin Sarallar suç örgütü ile bağlantılı kişiler olduğunu belirledi. Sarallar suç örgütü üyelerinin, F.K.'dan 3 milyon lira haraç istedikleri ve istedikleri parayı alamayınca F.K.'ya ait işyerini kurşunlayarak gözdağı verdikleri belirlendi.

SALDIRI KAMERADA

Soruşturma dosyasına eklenen güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan işyerine saldırı görüntüleri, Sarallar suç örgütü üyelerinin içinde olduğu bir otomobil ile kurşunlayacakları işyerine giderken plakayı sökmeleri ile başlıyor. Ardından işyerini kurşunlayarak kaçmaya başlayan örgüt üyeleri tekrar plakayı takıyorlar ve kaçmaya devam ediyorlar.

Son olarak geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir yazıhaneyi gece saatlerinde basarak yönetim boşluğundan yararlanan ve kendilerini mal sahibi gibi tanıtan şüphelilerin, balkan ülkelerine hizmet veren bir turizm firmasının otogardaki 4 peronundan ikisini işgal ettikten sonra boşalttıkları ardından da araya duvar ördükleri belirlenen kişilerinde Sarallar suç örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Balkan ülkelerine yolcu getirip götüren turizm firmasının yetkilisi İvelina Marinova Angelova'nın suç duyurusu ile ortaya çıkan olayın arkasında, Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcu taşıyan ve Sarallar suç örgütü ile bağlantısı olan bir seyahat firmasının olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

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Operasyonlar sırasında evde yapılan arama

Evde silah bulunması

Kasalarda silah ve mermi bulunması

Silahla iş yerinin kurşunlanması

Örgüt üyelerinin işyeri basması

İşyerine duvar örülmesi

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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4- HASDAL'DA BETON MİKSERİ ASKERİ ALANA UÇTU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

EYÜPSULTAN Kemerburgaz Yolu'nda kontrolden çıkan beton mikseri yeşillik alanı aşıp telleri de parçaladıktan sonra askeri alana uçtu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kemerburgaz Yolu Hasdal mevki Kemerburgaz yönünde ilerleyen beton mikseri sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan beton mikseri yeşillik alanı aşıp telleri de parçaladıktan sonra beton bariyerden askeri alana girdi. Kazayı gören diğer sürücüler yardımına koştukları beton mikserinin şoförünü araç içinden çıkardı. Bu sırada yoldan geçerken vatandaşlar tarafından durdurulan ambulansa alınan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Askeri alana uçan beton mikseri vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kemerburgaz yönünde bir süre aksayan trafik çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Yoldan çıkıp askeri alana uçan beton mikseri

Kemerburgaz yönünde aksayan trafik

-Beton mikserini kurtarmak için gelen vinç

-Beton mikserini kurtarma çalışmaları

Beton mikserinin vinç ile kaldırılması ve yol kenarına alınması

Beton mikserinin uçtuğu yer

-Genel ve detay görüntüler

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5- SULTANBEYLİ'DE EMNİYET ŞERİDİNDE KAZA: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,

Sultanbeyli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil, emniyet şeridindeki park halindeki araca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybederken, emniyet şeridindeki aracın sahibi kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında Galip Biçer yönetimindeki 34 SG 3286 otomobil, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran 34 CDZ 389 plakalı Mustafa Paşalı 'nın aracına çarptı. Paşalı'nın telefonla konuşmak için aracını emniyet şeridine çektiği öğrenilirken, Paşa büyük şok yaşadı.

Feci kazada çarpan aracın sürücüsü Galip Biçer araç içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Biçer'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Biçer'in cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Paşalı ise kazayı yara almadan atlattı. Cenaze ambulans ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Polis , olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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İtfaiye ekibinin çalışması

-Cenazenin araçtan çıkartılması

-Ambulansa konması

-Genel ve detaylar

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6- D-100'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİNİN ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ O ANLARI ANLATTI

İhsan DÖRTKARDEŞ- Ersan SAN - İSTANBUL, AVCILAR'da meydana gelen hasarlı trafik kazası ardından sürücüler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir sürücü aracı geri hareket ettirerek tartıştığı kişiye çarpıp yaraladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken olay bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu 'nda meydana geldi. Avcılar 'dan Küçükçekmece 'ye giden iki araçtan birinin sürücüsü, duramayınca diğer araca çarptı. Hasarlı kaza ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen sürücü, kendisine bağırdığını ve camına vurduğunu öne sürdüğü diğer sürücüye geri giderek çarptı. D-100 karayolunda trafiğin önemli ölçüde durmasına neden olay üzerine 112 ambulansı çağrıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken diğer sürücü Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı ile kaçan öfkeli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Tartışma ve olay bölgedeki bir güvenlik kamerası ile görüntülendi. Yaralanan sürücünün otomobili trafik ekiplerince çağrılan çekici ile kaldırılınca trafik normale döndü.

YARALANAN SÜRÜCÜ KONUŞTU

Hastaneye kaldırılan yaralı sürücü Kadir Özerenler, "Arkamdan korna ve sellektör yapıp küfür etti. Araçta çocuk var dedim, küfür etti. Araçtan inip yanına giderken geri vitese takıp bana çarptı. Ayağa kalkıp arka camını yumrukla kırdım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntülerinde araç geri giderek sürücüyü çarpması

D-100'de kaza ardından trafik yoğunluğu

Sürücüsü ezilen adama ait araç

Araç çekici ile götürülürken

sürücünün açıklaması (ek)

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7- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EŞİNİ 17 KEZ BIÇAKLADI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da öğretim görevlisi kadın, eşi tarafından 17 kez bıçaklandı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü saat 02.00 sıralarında Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Canlar Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddialara göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilişim Daire Başkanı Cengiz İlter (42), Sakarya Üniversitesi 'nde öğretim görevlisi olan Elif İlter (41) şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Pazar gecesi aralarında yaşanan tartışmanın ardından Cengiz İlter, eşi Elif İlter'i 17 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Cengiz İlter olayın ardından evden ayrıldı. Polis, İlter'i başka bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Ağır yaralanan Elif İlter, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Elif İlter'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Cengiz İlter ise çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anons

-Karı kocanın yaşadığı site

-Dairenin önünden görüntü

-Elif İlter'in fotoğrafı

-Cengiz İlter'in fotoğrafı

-Genel ve detay

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8- TEVFİK GÖKSU: MAKSAT SEÇİMİ KAZANMAKMIŞ

Elif YAVUZ-Güven USTA/ İSTANBUL, İSTANBUL'da su fiyatlarına 2020 yılında yapılması planlanan zam teklifinin reddedilmesinin ardından Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu "Maksat seçimi kazanmakmış. Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim. Biz buna 'evet 'diyemeyiz" açıklamasında bulundu.

Kasım ayında İSKİ Genel Kurulu'nda 2020 yılı su fiyatları için istenen zam oranları AK Parti grubunun karşı oyuyla reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkan vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu teklifin reddedilmesi ile ilgili olarak, "Kasım ayları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB'ye bağlı bütün kurumların bütçe ayıdır. Bu bütçe aylarında çeşitli düzenlemeler yapılır. İSKİ'nin bütçesi geldiğinde önümüze bir zam tablosu ile karşılaştık. 'Yüzde 20 artık 3 kademe zam' olarak bir zam teklifi geldi. Bu zammın arka planı nedir, ekonomik olarak vatandaşa yansıması ne olur? diye bir çalışma yaptık. Bu çalışma sonucunda bu değerlendirmeye 'evet' demenin ahlaki olarak doğru olmadığını düşündük" dedi.

Göksu sözlerini söyle sürdürdü:

"6 ay önce seçim vardı. Belediye başkanı kapı kapı dolaşarak bütün İstanbullulara şunu söyledi; 'İSKİ çok fahiş fiyatta su kullanıyor. Gelir gelmez bu fahiş fiyatta suya indirim yapacağım' dedi. Mecliste indirim teklifi sundu. Biz de suda indirim yaptık. Bu indirim henüz vatandaş tarafından hissedilmeden 6 ay sonrasında yüzde 20 ile 80 arasında değişen zam teklifi geldi. Bu zam teklifine 'evet' demiş olsaydık kendimizi inkar etmiş olurduk. İstanbul halkını kandırmış olurduk. Maksat seçimi kazanmakmış. Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim. Biz buna 'evet"diyemeyiz. Bu çerçevede çalışma yaptık. Zamma 'hayır' dedik. Kamuoyundan da zamma tepki gelince CHP yeni bir manevra yaptı"

"ÇOCUĞUNUZ VAR DİYE SİZİ CEZALANDIRABİLİR MİYİZ?"

180 karşı oy ile teklifin reddedildiğini ifade eden Göksu, "Bir şehirde şehir refah üretiyorsa bu refahı bütün insanlara yaymak zorunda. 'Çocuğunuz var' diye sizi cezalandırabilir miyiz? Gelen teklif 'çocuğu varsa cezalandır' demekti. Berber Ahmet amcayı, suyla ilgili iş yapanı cezalandır demekti. Biz bu yüzden bu teklifi reddettik. Hayatta en zor iş, dün iddia ettiğin bir şeyi bugün inkar etmendir. CHP dün iddia ettiği şeyleri bugün inkar ederek kabul oyu kaldırdılar. Ancak AK Parti reddetti. Biz 180 kişimiz var onların İYİ Parti ile 132 kişi" diye konuştu.

Göksu, teklif edilen zam talebi ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"CHP'nin getirdiği teklif 0-15 metreküp arasındaki 4 lira olsun. 11 ile 20 metreküp arası 7.20 lira olsun diyor. 0-15 arasındaki 5 metreküpü 2'nci kademeye dahil ediyor. Yani 5 metreküpe yüzde 80 bindiriyor. 4 liradan 7.20 liraya çıkarıyor. 20 metreküpü üzerine çıkarsa 12.60 liraya çıkıyor. 4 liradan 12 liraya çıkarıyor. Baktığınızda bir manevra yapılıyor. 'Az kullanandan para almayalım. Çok kullanandan para alalım' diyorlar. Peki çok kullanan çocuğu varsa, evi kalabalıksa, anne babası kalıyorsa onları cezalandıracak mıyız? Adalet eşitlik değildir. Adalet hakkaniyettir"

Görüntü Dökümü:

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-Göksu'nun açıklaması

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9- İBB'DEN İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER EYLEMLERİNİN 100. GÜNÜNDE

İSTANBUL,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışırken işten çıkarılan işçilerin eylemleri 100. gününde devam ediyor. Soğuk havada bekleyişlerini sürdüren işçiler işe dönme taleplerini tekrarladı.

İBB'de çalışırken işten çıkarılan işçilerin başlattığı eylem devam ediyor. Saraçhane'deki yerleşke önünde başlayan eylem 100. güne ulaştı. Soğuk ve yağmurlu havada bekleyen işçiler zor durumda olduklarını söyledi. Kira ve faturasını ödeyemeyen işçiler işlerine dönmek istiyor.

"BEN 12 KİRAMI VEREMEDİM"

İSFALT A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Ahmet Belge, kirasını ve faturalarını ödeyemediğini söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na seslenen Belge, "Ben 12 kiramı veremedim. Bütün borçlarımı yapılandırdım. Herkesin farklı bir hikayesi var. Lütfen duyarlı olun ve bu işi çözün. Ödenmemiş faturalarım var. Bırakın faturayı çocuklarım hasta, ilaç alamadım. Herkes çok mağdur durumda. Para istemiyoruz. İşimize dönmek istiyoruz. İşimize dönene kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

BELTUR A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Mesut Girgin, "100 gündür direnişteyiz. Sayın İmamoğlu'na sesleniyorum. Bizi de bir evladı, kardeşi olarak bilsin ve bu 16 milyon İstanbulludan biri olarak seslenmek istiyorum. Su faturamı ödeyemediğim için borcu borçla kapatmaya çalışıyorum. Üzerimde para olmadığı için evden kaçar gibi çıkıyoruz. Ekmek parası bırakamıyoruz. Artık direnecek gücümüz de kalmadı. Evde çocuklar oyun oynarken ben bağırıyormuşum. Eşim 'Niye bağırıyorsun' diyor. Diyorum ki; 'Ben bağırmıyorum.' Çünkü psikolojimiz bozuldu. Ne yapacağımızı şaşırdık" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN BİRER FERDİYİZ"

İSFALT A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden İbrahim Pazar ise "Bundan bir hafta sonra bütün arkadaşlarımızın sigortası bitecek. Annesine, kardeşine, çocuğuna nasıl müdahale edilecek. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Sigorta primlerimiz kesilecek. Bir an önce çözüm bulunsun. İstanbul'un birer ferdiyiz. Hiçbiri kirasını ödeyemiyor. Odun aldım parasını ödeyemediğim için oduncu geri aldı" şeklinde konuştu.

"ARTIK VİCDAN MESELESİ"

İSTGÜVEN A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Barış Hasan ise "Bir SMS ile işine son verilenlerdeniz. Yağmur altındayız. Soğuk demeden mücadele ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Görüyorsunuz ofisinden bizi görüyor. Bize açıklama yapsın. Evinizde oturduğunuzda kapıda kedi miyavlasa ne derdi var dersiniz. Biz 100 gündür sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Artık iş vicdanda. Gelsin açıklama yapsın. Halimizi görmüyor değil. Artık vicdan meselesi. Elini vicdanına koysun. Bize de kucak açsın. Alın teri döktüğümüz işimizi geri istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İşçilerden görüntü

-Slogan atmaları

-İşçiler ile röportaj

-Detaylar

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10- SİTE HAVUZUNA HAŞEMA İLE ALINMAMA DAVASI... GENÇ KIZIN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Ruken KADIOĞLU - İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, ÜSKÜDAR'da 21 temmuz 2018 tarihinde lüks bir sitenin havuzuna haşema ile girmek isteyen F.İ.'nin, site sakinleri ve yönetimi tarafından engellendiği iddiası üzerine sanıklar hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan dava açıldı. F.İ.'nin avukatlarından Ferah Yıldız, " Pazartesi günü mahkemede sanıklar gizli inkar ve ikrarla suç konusu suçu kabul ettiklerini belirtmişlerdir " dedi.

Üsküdar'daki bir sitede, haşema ile havuza girmesinin engellendiği iddiasıyla dava açan mağdur F.İ'nin avukatlarından Ferah Yıldız, olay gününe ilişkin şunları anlattı: "Olay Üsküdar Acıbadem ilçesinde bulunan ünlü bir sitede üç ayrı havuzda genç bir kızın havuza haşema ile girmesi isteği ile başlıyor. Müvekkil müşteki daha önceden site içerisinde, duvarlara asılı olan 'Haşema ile girilmesi yasaktır" ibarelerine rağmen, sabah erken saatlerde havuza girmek istiyor. Babasıyla havuza inerek beraber yüzmeye başlıyor. Daha sonra şikayet olduğu haberi gelince, güvenlik görevlileri ve site yönetimi bu genç kızımıza baskı yaparak haşema ile girilmeyeceğini, mayo ile girileceğini dikte ederek havuzdan çıkarılmasını talep ediyorlar. Bunun üzerine müvekkilimin babası sinirleniyor ve müdahale ediyor. O sırada tansiyonu yükselerek, felç geçiriyor. "

" HAŞEMA BİR HAVUZ GİYSİSİDİR "

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'na şikayetleri üzerine şüpheliler hakkında açılan davada " İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme " suçundan ayrı ayrı iddianamenin hazırlandığını söyleyen avukat Ferah Yıldız, " Pazartesi günü olan mahkemede sanıklar, gizli inkar ve ikrarla suç konusu suçu kabul ettiklerini belirtmişlerdir. Site yönetim kurulu başkanı, 'Site yaşam kuralları rehberi' adı altında bu şekilde havuza girilmeyeceğini söylüyor. Aslında böyle bir giysinin kullanılmayacağına dair kural yok. Sonuçta haşema da bir havuz giysisidir. Burada bizim özellikle dikkat etmemiz gereken husus, genç bir kıza müdahale edilmesi" şeklinde konuştu.

" HAŞEMA İLE HAVUZA GİRMEN GÖZ ZEVKİMİ BOZUYOR, GÖRGÜ KURALLARINA AYKIRI"

F.İ.'nin diğer avukatı Ayşe Ergül ise Pazartesi günü olaya ilişkin yargılamanın başladığını belirterek, şöyle konuştu: " Pazartesi günü site yönetim kurulu başkanı, site sakini ve site güvenlik görevlilerinin yargılandığı duruşmaya katıldık. Sanıkların savunmaları alındı. Bu savunmalar tamamen iddianameyi destekler nitelikte. Olay günü müvekkilimiz mağdur genç kız, haşemasıyla havuza giriyor. Daha sonra güvenlik görevlileri geliyor. Kendisine, şikayet üzerine havuzdan çıkmasını istiyorlar. Bir site sakini gelip müvekkilimize adeta saldırıyor. Müvekkilimize, 'Senin burada haşema ile girmen benim göz zevkimi bozuyor. Haşema ile havuza giremezsin. Bu tamamen görgü kurallarına aykırı"' şeklinde beyanlarda bulunuyor. Müvekkilimiz ise, ' Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Siz bana müdahale edemezsiniz, ben havuza istediğim şekilde girerim" diyor. Buna cevaben, 'Bu site devletten bağımsızdır, burası ayrı bir sitedir, burada site kuralları geçerlidir" diyor karşı taraf. Maalesef birileri koloniler kurarak burada kendi birtakım yasaklarını uygulamaya çalışıyorlar. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Hukuk ve adaletin tesis edilmesi için sonuna kadar bu sürecin takipçisi olacağız. "

" BAŞÖRTÜLÜ BAŞÖRTÜSÜZ DİYE AYIRMADAN BÖYLE BİR SALDIRIYA DUYARLI DAVRANMAMIZ LAZIM "

Avukat Ferah Yıldız, " Son zamanlarda toplumdaki dini değerlere yönelik birtakım saldırılara şahit oluyoruz. Sadece bu yıl yaşanan birkaç örnek gerek Karaköy 'de bir öğretmene karşı, genç başörtülü kızlara saldırılar, hatta darpa kadar giden birçok olaya şahit olduk. Marmaray 'da, tramvayda kendi inancına göre giyinen kişinin toplum olarak nasıl linç edildiğini gördük. Engel ve korku her zaman kafada başlar, kafada biter. Bu sebepten biz insan ve vatandaş olarak öncelikle bu konuda başörtülü ve başörtüsüz diye ayırmadan böyle bir saldırıya, müdahaleye bir vatandaş olarak kesinlikle duyarlı davranmamız lazım. Toplumda başörtüsü korkusu analizinin yapılması lazım. Biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu konuda hak ve adalete güveniyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Avukatlar ile röportaj görüntüsü

-Detay görüntü

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11- ESNAF SOSYAL MEDYAYA GEÇTİ, MÜŞTERİSİ ARTTI

Gülseli KENARLI-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, SOSYAL medya yiyecek içecek satışı yapan küçük esnafın ürün ve hizmetlerini tanıttığı bir mecraya dönüştü. Dönercisi, börekçisi pek çok alanda faaliyet gösteren esnaf, ağızları sulandıran görüntülerle hem fenomen olma hem de müşteri çekme derdine düştü.

Nar gibi kızarmış dönerler, etler, bol peynirli börekler, acılı çiğ köfteler ve ustaların şovlarıyla birleşiyor ve sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Yiyecek içecek sektöründeki Eminönü esnafının çoğunluğu durumdan memnun, ancak sosyal medya kullanmayanlar da var.

MÜŞTERİ SAYISINI ARTIRDI

Börekçi Yaşar Çevrim, sosyal medya hesaplarının satışlarına faydası olduğunu belirterek, "Genelde peynirin uzadığı görüntüler var. Peynirden çeşitli sandviçler yapıyoruz peynirden. Müşteriler sosyal medyadan görüp geliyor, ikram ediyoruz, memnun kalıp ayrılıyorlar. Sonrasında da sürekli müşterimiz oluyorlarö dedi.

Dönerci Sefer Dinç, sosyal medya hesapları ve takipçi müşterilerinin de olduğunu belirterek, "Bu satışlarımızı etkiliyor. Sosyal medyada adresimizde olduğu için, hem yakın çevreden telefonla arayanlar, hem de adresimize bakıp büfemize gelen, dönerimizin tadına bakan müşterilerimiz bayağı varö diye konuştu.

DÜKKANIN KONUMU İHTİYACI ORTADAN KALDIRDI

Şekerci Fatih Işık dükkanını yeni açtığı için henüz sosyal medya hesabının bulunmadığını belirterek, "Soruyorlar sosyal medya hesabımızı, adresimizi, konumumuz kullanmak için. Biz de düşünüyoruz hesap açmayıö şeklinde konuştu.

Kuruyemişçi Osman Çakır ise sosyal medya hesaplarının bulunduğunu ancak aktif bir şekilde kullanmadıklarını belirterek, "Hesap var ama aktif olarak kullanılmıyor. Bizim dükkanımızın konumu gereği ihtiyacımız yokö dedi.

Görüntü Dökümü:

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Börekçiden görüntüler

Börek görüntüsü

Çevrim ile röportaj

Çiğ köfteciden görüntüler

Muhabir anonsu

Çiğ köftecinin satışı

Müşterilerin görüntüsü

Dönerciden görüntüler

Döner kesilmesi

Dinç ile röportaj

Muhabir anonsu

Kuruyemişçiden görüntüler

Çakır ile röportaj

Detaylar

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12- KADIKÖY'DE EVDEKİ HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Ali ABLAY/İSTANBUL,

Üsküdar'da şüphe üzerine durdurarak kimlik kontrolü yapılan küçük yaştaki şüphelinin Kadıköy 'de bir evden ziynet eşyası çalınması olayının şüphelisi olduğunu belirlendi. Kadıköy'deki o evdeki hırsızlık anları evin içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 18 Kasım saat 19.55 sıralarında Üsküdar, Cumhuriyet Mahallesinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yaşı küçük olan şüpheli N.S.'nin kimlik sorgusunda Kadıköy, Acıbadem Mahallesindeki bir evin kasasından 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasının şüphelilerinden biri olduğu anlaşıldı. N.S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anları ise evin güvenlik kamerasına yansırken, gözcülük yapan bir kişi kapıda bekliyor diğer iki kişinin ise evin içerisinde değerli ziynet eşyalarını aradıkları gözüküyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Evin içerisinde değerli eşya arama anları