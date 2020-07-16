DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN VE YAKINLARINA 359 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Man Adası" açıklamaları nedeni ile bir kez daha manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme, daha önce aynı tutar üzerinden oluşturduğu tazminat kararı, İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulmuş, bozma sonrası yapılan yeniden yargılamada aynı karar verildi.

İstinaf Mahkemesi'nin usulden bozarak geri gönderdiği davanın bugün görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, İstinaf Mahkemesi'nin talebi üzerine yeniden yaptığı yargılamada, eski kararında olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

AVUKAT ÇELİK REDDİ HAKİM İSTEDİ

Davalı Kılıçdaroğlu'nun Avukat Celal Çelik, reddi hakim talebinde bulundu. Bazı davacıların avukatı Ferah Yıldız, reddi hakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu savunarak, talebin reddine karar verilmesini istedi.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme hakimi, Avukat Çelik'in ileri sürdüğü ret hususlarından hiçbirisinin kanunda belirtilen ret nedenlerinden sayılmadığını gerekçe göstererek reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

DAVACILAR DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİMESİNİ İSTEDİLER

Söz alan Avukat Ferah Yıldız, davalı Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017 tarihinde kürsü dokunulmazlığından faydalanarak müvekkili Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları hakkında söylediği sözleri ispatlayamadığını belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan'ın baba misyonu da göz önüne alınarak dava dilekçesinde belirttiğimiz şekilde her bir müvekkil için ayrı ayrı kabulüne karar verilsin" dedi.

Davacı Özdemir Bayraktar'ın Avukatı Burçin Altan da davalı Kılıçdaroğlu'nun gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu savunarak, davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik ise müvekkilinin ileri sürdüğü iddiaların iftira olmadığını savundu.

MAHKEME 359 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

Kısa bir ara veren mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin, Özdemir Bayraktar'a 60 bin, Esra Albayrak'a 22 bin, Sümeyye Erdoğan Bayraktar 'a 22 bin, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin, Mustafa Erdoğan'a 15 bin, Sadık Albayrak'a 14 bin, Ziya İlgen'e 14 bin, Orhan Uzuner'e 13 bin, Osman Ketenci'ye 13 bin TL manevi tazminatı konuşma tarihi olan 21 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek olan faizi ile ödemesine hükmetti.

SALI GÜNÜ DE 197 BİN LİRALIK KARAR ÇIKMIŞTI

Yine "Man Adası" açıklamaları nedeni ile İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Temmuz Salı günü yaptığı duruşmada, Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017 tarihli konuşması nedeni ile Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

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2- GAZETECİ DENİZ YÜCEL'E 2 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Haber: Halil YILMAZ/ İSTANBUL, Alman 'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'e, yargılandığı davada "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Yücel, iki ayrı suçtan da beraat etti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Yücel katılmazken, sanık avukatı Veysel Ok katıldı. Avukat Veysel Ok, müvekkilinin beraat etmesini talep etti.

CEZADA ARTIRIM UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan, suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri, yapılan paylaşımların içeriğini dikkate alarak Deniz Yücel'in önce 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın suçu basın yoluyla işlediği ve değişik zamanlarda aynı suçu işlediği gerekçesiyle cezada artırım uygulayarak 2 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

2 SUÇTAN BERAAT ETTİ

Heyet, sanık Deniz Yücel'in üzerine atılı "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından beraatine karar verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Ayrıca Mahkeme sanığın "Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarını oluşturduğuna kanaat getirerek, Deniz Yücel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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-ARŞİV

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3- "FUTBOLDA ŞİKE" DAVASI YENİDEN BAŞLADI

- Yargıtay'ın bozma kararına uyan mahkeme Aziz Yıldırım'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi

-Duruşma 6 Kasım'a ertelendi.

Haber: Özden ATİK - Halil YILMAZ/ İstanbul, DHA

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi 'nin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu 'nun da arasında bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozması üzerine "Futbolda Şike" davası, yeniden görüldü. Bozma ilamına uyulmasına karar veren mahkeme, Aziz Yıldırım'ın arasında bulunduğu 5 sanık yönünden dosyanın ayrılmasına karar verdi. Duruşma 6 Kasım'a ertelendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aziz Yıldırım, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Ümit Karan , İlhan Çelikay, Korcan Çelikay 'ın da arasında bulunduğu 19 sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada ayrıca Trabzon spor Kulubü'nün avukatı da yer aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da duruşmayı izleyici olarak takip etti. Mahkeme Başkanı Yargıtay'ın bozma ilamını okumasının ardından sanık ve avukatlara "Bozma ilamına uyulmasını isteyip istemediklerini" sordu.

"BU DAVA ŞİKE DAVASI DEĞİLDİR"

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlara rahmet dileyerek sözlerine başlayan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Bir yandan sayın Cumhurbaşkanının önderliğinde, Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar doğrultusunda güvenlik güçleri, yargı teşkilatı mensupları başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar FETÖ/PDY örgütü ile mücadele ederken öbür yandan FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı olmaları nedeniyle emniyet ve yargı teşkilatından ihraç edilen kişilerce hazırlanan fezlekeler, iddianameler ve usulsüz kararlar yüzünden bir kez daha huzurunuzdayız. Nerdeyse 10 yılı bulan bu sürecin halen sonuçlandırılmamış olması vatandaş olarak adil yargılanma hakkımızı ihlal etmektedir. Bu durumu adalet kavramıyla açıklamak ne yazık ki mümkün değildir. İlk ifadelerimde söylediğim gibi bu dava sadece kendi başına Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe davası değildir. Bu dava şike davası değildir. FETÖ terör örgütünün devleti ele geçirme projesinin ve düşüncesinin bir parçasıdır. Bu dava böyle görülmelidir" dedi. İddianamenin gerçek anlamda bir hukuk metni olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirten Yıldırım, iddianameyi hazırlayan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca ihraç edilen, firari Mehmet Berk olduğunu ve mahkemenin ilk heyet üyelerinin de bir kısmının tutuklanmış olduğunu kaydetti. Yıldırım, "Polis ve savcı, 'Aziz Yıldırım ve arkadaşlarını dinleyelim' nasılsa bir şey uydururuz anlayışıyla hareket ettiler. Daha soruşturmanın en başında sonu belli olan bir yargılamanın hedefi haline getirilmiştik. Mahkemenizde görülmekte olan dava dosyasının FETÖ/PDY tarafından üretilen bir kumpas olduğu devlet kayıtlarına geçmiştir" diyerek beraatini talep etti. Diğer sanık avukatları da takdiri mahkemeye bırakarak beraatlerini talep ettiler.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Duruşmada, Trabzonspor avukatının, bazı sanıkların itiraf şeklindeki beyanları olduğunu söylemesi gerginliğe neden oldu. Bu sözler üzerine Aziz Yıldırım, "Aynı FETÖ'cüler gibi konuşuyor. Tapelerden söz ediyor. Avukatlarımız bize tapelerin delil olmayacağını söylediler, buna rağmen biz konuştuk. Biz yapmadık. Bizim kimseden korkumuz yok, biz yapsak söylerdik. Trabzon yaptı" dedi. Fenerbahçe Spor Kulübü avukatı da "Hain FETÖ kumpası sonucu maddi-manevi zarara uğradık. Ne acı ki bu zarara iştirak eden kulüpler de var. Tüm Fenerbahçe yöneticilerinin beraatini talep ederiz" dedi. Fenerbahçe A.Ş. avukatı da 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Şike'de kumpas" dava dosyasının da getirilerek kumpas olgusunun mahkemece tespit edilmesini talep etti.

DURUŞMA 6 KASIM'A ERTELENDi

Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl 'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki "futbolda şike kumpası" davasının dosyasını gönderilmesine de karar veren mahkeme, duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanınmış çok sayıda kişinin adının karıştığı, 3 Temmuz 2011'de başlayan "Futbolda şike" soruşturması, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün talimatıyla başlatılmıştı. Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de 2010-2011 sezonundaki birçok maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, bunun için organize suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış çok sayıda kişi 3 Temmuz 2011'de başlatılan "Futbolda şike" soruşturmasıyla gözaltına alınmıştı. Aziz Yıldırım, 2 Temmuz 2012'de çıkarıldığı mahkeme tarafından "Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası cezasına çarptırılmış, diğer bazı sanıklar da şike suçundan mahkumiyet almıştı.

YENİDEN YARGILAMADA BERAAT ETMİŞTİ

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinin 85 sanıkla ilgili verdiği kararın temyiz incelemesini 17 Ocak 2014'te tamamlayarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Olgun Peker hakkında verilen cezaları onarken diğer sanıklarla ilgili de onama, bozma ve düşme kararları almıştı. Aziz Yıldırım, özel yetkili savcılık ve mahkemelerin kaldırılması, "Futbolda şike" soruşturmasını ve kovuşturmasını yürüten dönemin polis yetkilileri, savcı ve hakimlerine yönelik Paralel Devlet Yapılanması iddiaları nedeniyle kendisi ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesine, 21 Nisan 2014'te yeniden yargılanma ve infazının ertelenmesi talebiyle başvurmuştu. Yeniden yargılama yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın "Futbolda şike" davasında beraatine karar vermişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2 Ocak 2020 tarihinde, "Futbolda şike" davasında, aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararlarını usul eksikliği nedeniyle bozmuştu.

KUMPAS DAVASI 23. AĞIR'DA DEVAM EDİYOR

Öte yandan beraat eden Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle FETÖ'nün "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına ilişkin 15'i tutuklu 107 sanık hakkında dava açıldı. Dava halen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'de devam ediyor.