DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı (3)

VALİ ÜNLÜ BELEDİYEDE

Iğdır Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş'un gözaltına alınmasının ardından Vali Enver Ünlü, belediyeye gitti. Belediye Başkan Vekili olarak atanan Vali Ünlü'yü belediye binası önünde başkan yardımcıları karşıladı. Makam aracından inerek başkan yardımcıları ile selamlaşan Vali Ünlü, "Basın mensuplarının açıklamanız olacak mı?" sorusuna, "Göreve başladık. Ancak arkadaşlarla tanışıp, brifing alalım, daha sonra bunu sizlerle paylaşırım" diyerek belediyeye girdi.

Vali Enver Ünlü'nün belediye başkan vekili olarak atanmasının ardından Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları başkanlık makamına asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gözaltı sonrası yaşanan olaylar

-Atatürk ve Erdoğan'ın posterlerinin belediyeye götürülümesi

-Vali Ünlü'nün belediye önünde başkan yardımcıları tarafından karşılanması

Habera-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

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Nişanda 39 kişiye virüs bulaşan mahallede, salgın kontrol altına alındı (2)

17 FİLYASYON EKİBİ TARAMA YAPIYOR

Nişan sonrası 39 pozitif koronavirüs vakasının görüldüğü Afşin'in Hüyüklü Mahallesi'nde filyasyon ekiplerinin çalışması devam ediyor. 17 ayrı ekip, testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişileri tespit edip tek tek evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler daha sonra bu kişilerden numune alıp test için laboratuvara gönderiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Filyasyon ekibinin gidişi

Mahalleden detay

Hasan Kırmızıtaş'ın anonsu

Ekiplerin minibüsten inmesi

Eve gitmeleri

Hasan Kırmızıtaş'ın anonsu

Ekiplerin 3 kişiden numune alması

Ekiplerin ayrılması

Haber: Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ

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Salçanın içinden 20 bin 250 adet uyuşturucu hap çıktı

KOCAELİ'de, takibe alınarak durdurulan bir otomobilde yapılan aramada salça dolu kovanın içine konulan 20 bin 250 adet captagon hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 Karayolu'nda takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine salça dolu kovalara bakıldı. Üzeri salça ile kapatılan kova boşaltıldığında içinden poşetler dolusu uyuşturucu haplar çıktı. 2 kovanın içerisinde bulunan 20 bin 250 adet captagon hap ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kovanın içine bakılması

Kovanın boşaltılması, haplardan görüntü

HABER: KOCAELİ,

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Arkadaşının 'polise başvur' önerisiyle dolandırılmaktan kurtuldu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sokağa çıkması yasak olan Kerim Pekmezci (70), emniyetten aradıklarını belirtip, para talebinde bulunan kişilerce dolandırılmaktan, arkadaşının önerisiyle banka hesaplarına bloke koydurup, polisten yardım isteyince kurtuldu.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve devletin birçok birimlerinin uyarılarına rağmen her geçen gün yeni taktikler geliştiren dolandırıcılar, bu kez sokağa çıkmaları yasak olan vatandaşlara yöneldi. İskenderun'da Kerim Pekmezci'ye telefonla ulaşan dolandırıcılar, emniyetten aradıklarını belirtip para talebinde bulundu. Pekmezci, durumdan şüphelenip, arkadaşını aradı. Arkadaşının önerisi üzerine banka hesaplarına bloke koyduran Pekmezci, polise başvurunca dolandırılmaktan kurtuldu. Pekmezci, "Ev telefonum çaldığında baktım bana ismimle hitap ettiler. Benim tüm kimlik bilgilerimle birlikte emniyetten aradıklarını söylediler. Aynı zamanda telefonun avizesinden kulağıma telsiz sesleri geliyordu, resmen beynim hipnoz edildi. Yaşadığım bu durum karşısında bir arkadaşımı aradım, o da hemen bankadan hesapları iptal ettirmemi ve polise müracaat etmemi istedi, bende öyle yaptım, kurtuldumö dedi.

'HEMEN POLİSE BİLDİRİN'

Telefonla banka işlemlerini yaparken bile oldukça tereddüt yaşadığını anlatan Pekmezci, "Son anda bankayı arayıp hesaba bloke koydurmasam, kim bilir hesaptan para çekecek, hatta borçlandıracaklardı. Kesinlikle bu tür durumlarda kimseye şifrenizi ve bilgilerinizi vermeyin. Ben yanlış yaptım, siz yapmayın. Hemen polisle durumu paylaşın hiçbir işlem yapmayınö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kerim Pekmezci ile röp

-Elindeki telefondan mesajları göstermesi

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Çanakkale'de gençler sokağa çıktı, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması esnetilen 15- 20 yaş arası gençler, bugün 4 saatliğine dışarı çıktı. Oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşlardan 15- 20 yaş arası gençlere 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına izin verildi. Çanakkale'de sokağa çıkan gençler Çarşı Caddesi'ne akın etti. Oluşan kalabalıklarda sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Ayrıca kentte cuma günü kurulan halk pazarının girişinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafeye dikkat edilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çarşı Caddesi'nde oluşan kalabalıktan genel görüntü.

-Pazar yeri girişinde oluşan yoğunluktan genel görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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İstanbul-Tekirdağ sınırındaki tarlalarda jandarmadan motosikletli denetim

İSTANBUL'dan, seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek için yola çıkanlardan izin belgesi olmayanlar geri çevrilirken, tarla yollarını kullanarak geçmek isteyenlere ise motosikletli jandarma timlerince yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulanan illerden Tekirdağ'da, bu uygulama kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından seyahat kısıtlamasının sürdüğü İstanbul'dan birçok kişi, Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı. Yazlıkçılar, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerince durduruldu. Jandarma ekipleri, seyahat belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi, olanların ise geçişlerine izin veriliyor.

Tekirdağ'a kaçak olarak gelmek isteyenler daha önce ekili tarlaları kullandı. Çiftçiler, kullanılan yolları kazıp geçişleri engellerken, jandarma ekipleri de sıkı güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da yaşayanlar, seyahat belgesi almadan Tekirdağ'a gelmek için yine tarla yollarını kullanmaya başlaması üzerine Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilin sınırında devriye görevini artırdı. İstanbul jandarması ekipleri, kaçak geçenlerin kullandığı tarlalarda motosikletle devriye görevi yürütürken, Tekirdağ jandarması da kendi bölgesinde geçilebilecek tarlalarda devriye gezdi. Jandarma ekipleri kaçak geçiş yapmak isterken yakaladıkları kişilere 3 bin 180 lira para cezası uyguladı.

Bu arada bir çok sürücü jandarma ekiplerini görünce tarlalardan geri dönerek, bölgeden uzaklaştı. Bazı araçların ise jandarma ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından tarla yollarını kullandıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kontrol noktasından detaylar

-Geri çevrilen araçlar

-Muhabir Mehmet Yirun anons

-Tarlaya gelen araçlar

-Tarladan geçen araçlar

-Önlem alan jandarma ekipleri

-Jandarmanın motosikletle devriye gezmesi

-Tarlalardaki araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, -

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Tokat'ta seyir halindeyken alev alan TIR yandı

TOKAT'ta seyir halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılmaz hale geldi.

Dün, Tokat'tan Sivas yönüne giden M.Y. yönetimindeki 34 BH 098 plakalı TIR, Çamlıbel mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden M.Y., alevlere yangın

söndürme tüpü ile müdahale etti, fakat başarılı olamadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.