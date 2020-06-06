DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Çatıdaki kovalamacada düşen polis ve hırsızlık şüphelisi yaralandı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, polis memuru ile peşine düştüğü hırsızlık zanlısı apartmanın çatı katından düşerek yaralandı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Çetin Dağ Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri, olay yerine geldi. Binanın çatısında tespit edilen hırsızlık şüphelisi S.S.'yi yakalamaya çalışan ekipten 27 yıllık polis memurları 2 çocuk babası Erdal Akbolad, binanın havalandırma boşluğuna, yöneldiği yandaki binaların çatısından kaçmaya çalışan S.S. ise, kiremitlerin kırılması sonucu çatı arasına düşerek yaralandı. Yaralı polis memuru, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasıyla bulunduğu yerden alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan S.S., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntü

Havalandırma boşluğuna düşen polis memurundan görüntü

Kurtarma Çalışmalarından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Serkan ÖZDEMİR/ SOMA (Manisa),

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Elektrik tellerine takılan saman balyaları TIR'ı yaktı

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, yüklü olduğu saman balyaları yüksek gerilim hattına takılan TIR, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Menteş Mahallesi'nde, 01 AED 817 plakalı TIR'da yüklü saman balyaları, yüksek gerilim hattının tellerine takıldı. Alev alan samanlar tutuştu. Yangın kısa sürede büyüyerek, aracı sardı. Adı öğrenilemeyen sürücü, aracı yol kenarına çekerek, itfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdürken TIR kullanılamaz hale geldi.

Görüntü dökümü

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-Yanan saman balyalarına müdahale

-Yanan tırın dorsesinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

-Farklı açılardan tırın görüntüleri

Haber-Kamera: Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU,(Adana),

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2 bin yıllık Roma dönemine ait mezar odası, çiftçilerin deposu haline geldi

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, milattan önce Roma dönemine ait 2 bin yıllık anıt mezar odasının, çiftçiler tarafından depo olarak kullanılması dikkat çekti.

Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki bir tarlanın ortasında keşfedilen ve içerisinde Roma dönemine ait yazılar ve kabartmalar bulunan mezar odası, İznik Müze Müdürlüğü tarafından da tescillenmişti. 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen anıt mezar odasının, bugünlerde çiftçiler tarafından depo olarak kullanılması ise şoke etti. Mezar odasının içerisinde çiftçilere ait ilaçlama tankeri ve sulama boruları yer alırken, mezar odasının içerisinde ısınmak için de ateş yakıldığı gözlemlendi.

Tarihi eserin bulunduğu arazinin sahibi İsmail Zeybek, "Tarihi eser, arazimin içerisinde yer alıyor, yakınlarında da maden ocağı var. Buradaki tarihi eserin zarar görmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Bölgeye gelen turistlerin de şaşkınlık yaşadığı manzaraya vatandaşlar da tepki göstererek, tarihi esere ilişkin önlem alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

-Mezar odasından detaylar

-Çiftçilerin bıraktıkları eşyalardan detaylar

-Roma dönemine ait yazılar

-Röportaj

Haber-Kamera: İlkay ALTAY/İZNİK,(Bursa),

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Kuşadası'nda plajlar doldu, Bodrum'da boş kaldı

EGE'nin turistik kentlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, güneşli havanın etkisiyle plajlar doldu. Buna karşın saatte 40 kilometre rüzgarın hakim olduğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise sahil ve plajlar boş kaldı.

Kuşadası'nda hava sıcaklığı 34 dereceyi aştı. Güzel havayı görenler, plajları doldurdu. Serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yer, mavi bayraklı Kadınlar Denizi oldu. Plaja koşan tatilciler deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Bazı kişilerin elbiseleriyle denize girdiği, bazılarının ise ayakkabı ve çoraplarını çıkartarak denizde yürüyüş yaptığı görüldü. Denize giren ve güneşlenenlerin sosyal mesafe kuralına da uyduğu gözlendi. İlçede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 3 gün daha süreceği, ardından normale döneceği belirtildi.

BODRUM'DA SAKİNLİK

Bodrum ilçesinde ise rüzgarın saatteki hızı, 40 kilometrenin üzerine çıktı. Rüzgar sebebiyle plaj ve sahillere giden olmadı. Vatandaşlar, kapalı alanları tercih etti. Ünlü Kumbahçe, Paştarlası, Gümbet ve Bitez plajlarında vatandaşlara pek rastlanmadı. Birçok işletme sahibinin, mekanlarını açmadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (KUŞADASI)

-Kadınlar Denizi'nden görüntüler.

-Sahil bandından görüntüler.

-Halk plajlarından görüntüler.

Haber- Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (MUĞLA)

Boş sahillerden görüntü

Kentten görüntü

Haber- Kamera: Selçuk AKBAŞ/BODRUM (MUĞLA),

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Yaş kısıtlamasına takıldı, hayatının en pahalı karsambacını yedi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkarak, 2 liralık karsambaç tatlısı yiyen Mehmet Toprak'a (66) polis ekiplerince 799 lira ceza yazıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının önlemek amacıyla 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan Mehmet Toprak, 2 liralık karsambaç tatlısı yemek istedi. Kar'ın üzerine çeşitli reçeller dökülerek yapılan tatlıyı yiyen Toprak'a polis ekipleri, 799 lira ceza kesti. Polislere itiraz etmesine rağmen cezadan kurtulamayan Toprak, "Hayatımın en pahalı karsanbacını yedim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karsambaç yapımı

Karsambaç tatlısından detay

Karsambaç yiyen bir vatandaş ile röp.

Mehmet Toprak'ın karsambaç yemesi

Mehmet Toprak ile röp.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

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Koronavirüs günlerini, siyasilerin portrelerini çizerek değerlendiriyor

NEVŞEHİR Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Gülhan Kartal (22), koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı günlerde karakalem ile siyasilerin portrelerini çiziyor. Geçen yıl MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yaptığı portrelerini hediye eden Kartal, şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın resmini yapmayı sürdürdüğünü söyledi.

Gülhan Kartal, koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirdiği günleri karakalem çalışmaları yaparak değerlendiriyor. Geçen süreçte 30 adet portre çizen Kartal, çalışmalarını televizyondan izlediği siyasiler ve sevdiği insanlar ile sürdürdü. Üniversite öğrencisi Kartal, 21 Mart 2019'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13 Aralık 2019'da ise, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çizdiği portreleri kenti ziyaretlerinde hediye etti.

Daha çok siyasetçilerin resimlerini yaptığını belirten Kartal, "İlk olarak 2019 yılında karakalem portre çalışmamı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye hediye ettim. Onun dışında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karakalem resmini yaptım. Sevdiğim ve saygı duyduğum insanların resimlerini yapmak, beni fazlasıyla mutlu ediyor ve beni sanata bağlıyor. Şu an Sayın Cumhurbaşkanının, annesi ile birlikte bir resmini yapmayı sürdürüyorum. En büyük hayalimden biri de sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret edip, yaptığım bu çalışmayı kendisine hediye etmek" diye konuştu.

Yaptığı çalışmalar için bir sergi açmak istediğini ifade eden Kartal, "Çalışmalarıma ilişkin olarak bir sergi açmayı düşünüyorum. Özellikle koronavirüs sürecinde yaptığım 30'u aşkın karakalem, suluboya ve yağlı boya çalışmalarımı sergilemeyi düşünüyorum. Genellikle her teknikte çalışıyorum, daha çok karakalem yapıyorum. Yağlıboya ve suluboya da çalışıyorum. Ayrıca duvar resimlerine yönelmeyi planlıyorum. Resim sanatının her branşına karşı ilgimi geliştirmeyi amaçladım ve bu doğrultuda çalışmalarımı devam ettiriyorum" ifadelerini kullandı.