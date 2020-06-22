DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

Tekne yüklü TIR, alt geçitten geçemedi DENİZLİ'de, 40 tonluk balıkçı teknesi yüklü TIR, Fatih Köprülü Kavşağı alt geçidinden geçemeyince, trafiğin aksamasına neden oldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 14, System.String[]

Tekne yüklü TIR, alt geçitten geçemedi

DENİZLİ'de, 40 tonluk balıkçı teknesi yüklü TIR, Fatih Köprülü Kavşağı alt geçidinden geçemeyince, trafiğin aksamasına neden oldu. Geri manevra ile yan yola çıkması sağlanan TIR'a, Denizli çıkışına kadar trafik polisleri eskortluk yaptı. Sürücüye bin 352 TL ceza kesildi.

Hüseyin Dinçer, Antalya'dan 07 ZM 233 plakalı TIR'ına yüklediği 40 tonluk balıkçı teknesini, İzmir'e götürmek üzere yola çıktı. Saat 13.00 sıralarında Denizli'ye ulaşan Dinçer, Fatih Köprülü Kavşağı alt geçidinden geçmek istedi. Ancak 4.80 metre yüksekliğindeki TIR, alt geçitten geçemedi. Uzun araç kuyruğu oluşan alt geçide gelen trafik polisleri, trafik akışını yan yollardan sağladı. TIR,  geri manevra yaptırılarak alt geçitten çıkardıldı. Yan yola giren TIR, polis eskortu eşliğinde Denizli sınırına kadar götürüldü. Sürücü Dinçer'e ise bin 352 TL ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alt geçitteki gemi yüklü TIR'dan görüntü

TIR'ın geri manevra yaparak yan yola çıkması

Trafik yoğunluğundan görüntü

Polislerden görüntü

TIR şoförü Hüseyin Dinçer'e ceza kesilmesinden görüntü

Genel ve detay görüntümler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Sel sularında mahsur kalan kadın ile köpeğini sırtında taşıdı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yağmur nedeniyle toprak kaymasının meydana geldiği yolun karşısında mahsur kalan Kadriye Şahin (53) ve köpeği kurtarıldı. İtfaiyeci, Şahin'i köpeğiyle birlikte sırtına alarak taşıdı.

Gölcük'te dün yoğun yağış etkili olurken, Eriklitepe bölgesinde toprak kayması sonucu yol kapandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgeye gelerek çalışma yaptı. İtfaiye ekibi, kucağındaki köpek ile sel sularında kalan Kadriye Şahin'i fark etti. Şahin'in yanına giden itfaiye eri, kucağında köpeği olan kadını sırtına alarak, yolun karşısına taşıdı. Köpeğiyle selin ortasında kaldığını belirten Kadriye Şahin, günlük işleriyle uğraştığı sırada aniden aşırı yağışa maruz kaldıklarını anlatarak, belediye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kucağında köpeği olan kadından görüntü

-İtfaiyecinin kadını sırtına alması ve taşıması, itfaiyecilerin yardımcı olması

-Selin yaşandığı bölgeden görüntüler

HABER: Mesut ÇATAK KOCAELİ,

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Kaldırımda yayanın önüne beton parçası düştüğü an kamerada (2)

DAHA ÖNCE DE PARÇALAR DÜŞMÜŞ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımda yürüyen yaya, yakınına düşen beton parçası nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu. Esnaftan sıkma meyve suyu satan Yusuf Çolak (56), vatandaşın son anda kurtulduğunu, olayın ucuz atlatıldığını kaydetti. Kaya parçasının düştüğü apartmanın zemininde giyim mağazası işleten evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Yavuz (44), apartmanın 3. kat balkonundan Kaya'nın düştüğünü belirtip, neyse ki yaralanmanın yaşanmadığını ifade etti. Bu sabah da tekrar kaya parçalarının düştüğünü söyleyen Yavuz, konuyu apartman yönetimine ilettiğini önlem alınmasını istediğini belirtti. Apartman sakini evli ve 3 çocuk babası Mustafa Çil (70), daha önce de apartmandan kaya parçalarını yola düştüğünü ifade edip, yöneticinin sorunu gidermek için çalışma yapılacağını söylediğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Binadan görüntü

Röpler

Genel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR

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Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi (3)

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Karaman'da  köpek yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada postacı Onur Kızıl'ın (25) kulağını ısırıp koparan Sezai Çelik (19), dün ' duyularından ve organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Sezai Çelik, Karaman Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanıp, cezaevine kondu.

Denizli, Köprülü, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 03:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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